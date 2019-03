«Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве

Минус два представительства

Компания Electronic Arts (EA), разработчик и дистрибьютор множества популярных компьютерных игр SimCity, Mass Effect, Need for Speed, FIFA, Command & Conquer и др., официально оповестила о решении закрыть свое представительство в Москве. Одновременно с этим будет закрыт офис компании в Японии и пройдут увольнения в маркетинговых и издательских подразделениях EA.

Сообщая об этом решении в официальном письме к сотрудникам, также опубликованном на официальном сайте компании, CEO EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) отметил, что закрытие офисов в России и Японии является продолжением принятой в прошлом году новой консолидационной стратегии компании, подразумевающей ускорение принятия решений маркетинговым и издательским департаментами Electronic Arts, с целью улучшения поддержки клиентов.

«Претендуя на статус Величайшей в Мире Игровой Компании, мы должны быть честны с собой: сейчас мы даже не рядом… Подразделения компании уже задействованы в создании наиболее высококачественных игр и онлайн-сервисов для максимального охвата платформ нашим контентом и подписками, мы улучшаем инструментарий Frostbite, ставим в высший приоритет наши сетевые и облачные игры, убираем разрыв между нами и сообществами наших геймеров», - отметил Эндрю Уилсон в своем письме.

Россия отныне «на удаленке»

В рамках сокращения штата руководство Electronic Arts приняло решение об увольнении 350 из порядка 9 тысяч своих сотрудников (примерно 4%).

Как уточнили в Electronic Arts, после расформирования московского офиса его сотрудники частично будут переведены в штат подразделения «EA Восточная Европа/Развивающиеся рынки».

Одновременно с этим Electronic Arts заявила, что закрытие московского офиса не снизит уровень поддержки и локализации игр компании в России не приведет к уменьшению представления игр Electronic Arts ни в рознице, ни в цифровых форматах.

Electronic Arts закрывает московский офис и сокращает штат

«Это тяжелый день. Сегодняшние изменения затронут примерно 350 позиций из 9000 сотрудников компании. Это необходимое, но очень тяжелое решение, которое далось нам нелегко. Здесь в EA мы друзья и коллеги, мы ценим вклад каждого и делаем все от нас зависящее, чтобы помочь им пройти этот период [увольнения] и найти свою следующую возможность. Это для нас главный приоритет», - отметил Эндрю Уилсон.

Представители EA также заявили, что прилагают все усилия для помощи сокращенным сотрудникам. Для части из них будут найдены новые позиции внутри компании, тем, кто все же решит уйти из EA, будет предоставлена помощь, в том числе, в трудоустройстве.

Слухи о реорганизации и возможном сокращении штата циркулировали в компании еще с октября прошлого года, сообщил игровой портал Kotaku со ссылкой на слова одного из сотрудников подразделения EA, в котором начались увольнения. По крайней мере, в издательском и маркетинговом подразделениях компании запрет на перемещение сотрудников и найм новых имел место несколько последних месяцев. По словам источника Kotaku, «некоторые сотрудники компании, уставшие находиться в подвешенном состоянии, восприняли сегодняшнюю новость с облегчением».

О компании Electronic Arts

Компания Electronic Arts, созданная в 1982 г. со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Electronic Arts известна игровыми сериями Battlefield, Command & Conquer, Crysis, Dragon Age, Dungeon Keeper, Mass Effect, Need for Speed, NHL, SimCity, The Sims, Star Wars, Titanfall, Wing Commander и др.

Компания является глобальным лидером в области цифровых интерактивных развлечений. Компания занимается разработкой и распространением игры, контента и сетевых услуг для игровых систем с подключением к интернету, мобильных гаджетов и персональных компьютеров. В настоящее время EA поддерживает мировое сообщество из более 300 млн зарегистрированных игроков.

Electronic Arts также широко известна регулярными приобретениями разработчиков и дистрибьюторов игрового и другого ПО. Согласно данным агентства Pitchbook, с 1992 года EA потратила на 10 крупнейших приобретений около $2,9 млрд. По состоянию на январь 2018 г. самой крупной покупкой Electronic Arts считалось приобретение VG Holding Corp., которой принадлежали тогда BioWare и Pandemic Studios, за $775 млн. В 2004 г. EA также приобрела 19,9% акций Ubisoft, однако затем продала их 2010 г.



В список поглощений EA, в частности, входит Tiburon Entertainment (1998), PlayNation (1999), DreamWorks Interactive (2001), Black Box Games (2002), NuFX (2004), Criterion Software (2004), JAMDAT Mobile (2005), Mythic Entertainment (2006), Phenomic Game Development (2006), SingShot Media (2007), VG Holding (2007), Hands-On Mobile (2008), J2MSoft (2008), Playfish (2009), Mobile Post Production (2011), Firemint (2011), PopCap Games (2011), ESN (2012), Respawn Entertainment (2017) и др.



По итогам 2018 финансового года чистый доход Electronic Arts составил $5,15 млрд.