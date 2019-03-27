В США могут запретить продажу iPhone

Патентные споры между Apple и Qualcomm могут привести к частичному и даже полному запрету на продажу смартфонов iPhone на всей территории США. Соответствующий вердикт судьи уже вынесен, и теперь судьба смартфонов Apple в руках членов Комиссии по международной торговле США – окончательное решение по этому вопросу они примут в рамках ближайшего заседания.

iPhone выдворяют из США

Американской компании Apple могут запретить ввоз и реализацию смартфонов iPhone на территории США. Соответствующую рекомендацию вынесла судья по административным делам Комиссии по международной торговле США (ITC) Мэри Джоан Макнамара (Mary Joan McNamara) по результатам рассмотрения дела Qualcomm против Apple.

Судья ITC рассматривала случай нарушения Apple патента Qualcomm на технологию изготовления смартфонов и вынесла решение в пользу чип-мейкера, к слову, тоже американского.

Предварительное решение

Вердикт, вынесенный судьей Макнамара, считается предварительным и не требует обязательного выполнения. В ближайшем будущем дело будет повторно рассмотрено на заседании комиссии ITC, где и будет принято окончательное решение. Дата проведения заседания не установлена.

В случае проигрыша Apple будет вынуждена прекратить продажи нескольких моделей iPhone, список которых находится на уточнении. Несмотря на предварительное решение судьи, шансы Apple на победу в этом деле пока сохраняются: по словам Мэри Джоан Макнамара, изначально Apple обвинялась в нарушении трех патентов Qualcomm, однако в ходе расследования был доказан факт отсутствия нарушений по двум из них.

iPhone могут стать настоящим дефицитом в США

По словам главного юрисконсульта Qualcomm Дона Розенберга (Don Rosenberg), компания по достоинству оценила решение судьи в ее пользу и тот факт, что она рекомендовала ввести запрет на импорт смартфонов iPhone в США, передает агентство Reuters. Представитель Apple от комментариев отказался. Заметим, что после публикации решения судьи акции Apple подорожали на 0,73%, а ценные бумаги Qualcomm упали в цене на 0,69%.

Патентные войны

Споры Apple и Qualcomm длятся годами, с переменным успехом то для одной, то для другой стороны. Так, в ноябре 2017 г. чип-мейкер уже добивался запрета продаж смартфонов iPhone в США, мотивируя это, опять же, нарушениями Apple 16 ее патентов. В список попали смартфоны iPhone 7, iPhone 8 и самый актуальный на тот момент iPhone X, анонсированный в сентябре 2017 г.

Отношения между компаниями сильно испортились в январе 2017 г., когда Qualcomm неожиданно стала фигурантом антимонопольного расследования, проводимого Федеральной торговой комиссией США (FTC). Воспользовавшись случаем, Apple подала на Qualcomm в суд за завышение цен на ее продукцию и отказ от обещаний предоставить скидку на нее. Сумма иска составила $1 млн.

Затем, в апреле 2017 г., против Qualcomm был подан очередной иск, в котором Apple обвиняла Qualcomm в несправедливом завышении платы за лицензирование патентов на сотовую связь. Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.

2018 г. ознаменовался выходом войны за пределы США. Qualcomm подала иски против Apple в Китае и Германии, требуя запрета продаж iPhone в этих странах, но в обоих случаях Apple удалось решить проблему, и в итоге смартфоны из розницы не исчезли.

Крошечные модемы Qualcomm доставили Apple немало неприятностей

В январе 2018 г. Европейские регуляторы оштрафовали Qualcomm на $1,2 млрд штрафа за то, что компания годами выплачивала миллиарды долларов Apple за сохранение статуса единственного поставщика 4G-чипов. Как только срок действия соглашения истек, Apple перешла на использование модемов компании Intel.В сентябре 2018 г. Qualcomm обвинила Apple в краже ее технологий и передаче их Intel и даже попыталась доказать это с помощью электронной переписки инженеров Intel и Apple.

Дело о переходе Apple на модемы Intel получило продолжение в 2019 г. В январе 2019 г. главный операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) отметил в суде, что использование в смартфонах iPhone продукции Intel стало вынужденной мерой. Apple уговаривала Qualcomm продать ей модемы для iPhone XS, XS Max и XR, но получила отказ.

Независимая Apple

Патентные споры вынуждают Apple постепенно отказываться от продукции других производителей в своих гаджетах. Qualcomm производит мобильные процессоры, на которых работает большинство Android-смартфонов, но в iPhone используются собственные чипы Apple линейки A-series. Платформа iOS – тоже полностью ее разработка, как и многие другие компоненты. В феврале 2019 г. стало известно, что Apple приступила к разработке собственного модема сотовой связи, который заменит собой микросхемы Qualcomm и Intel.

В ноутбуках и настольных ПК Apple в будущем, вероятно, тоже сократится количество комплектующих сторонних вендоров, и начнется все с центральных процессоров. Уже в 2020 г. Apple может полностью отказаться от чипов Intel, заменив их на собственные решения на базе архитектуры ARM.