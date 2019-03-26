Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей

Государство потратит 26,7 млрд руб на оплату услуг сети стандарта LTE-450, которую построят Tele2, «Ростелеком» и РТРС для подключения к интернету социально значимых объектов. Еще 500 млн руб. получат Росгвардия, МВД и МЧС для поддержки работы с абонентскими устройствами данной сети.

Государство оплатит работу беспроводной сети для социально значимых объектов

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» содержит мероприятие по строительству беспроводной сети связи для социально значимых объектов. На первом этапе должны быть определены полосы частот для создания такого рода сетей и созданы опытные зоны в двух российских регионах.

Затем должно быть осуществлено радиочастотное обеспечение будущих сетей и проведены работы по частичному выводу радиоэлектронных средств подвижной службы в другие полосы радиочастот.

Далее объекты госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) будут обеспечены волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) для размещения средств связи будущей сети. После чего сеть будет оказывать услуги беспроводного широкополосного доступа в интернет (ШПД) в малочисленных населенных пунктах и на социально значимых объектах.

Проект будет курировать Минкомсвязи, его реализацией займется организация, которую выберет Правительство. Государство будет нести затраты только на оплату предоставления услуг связи будущей сетью в малочисленных населенных пунктах и на социально значимых объектах.

Сеть, которую построят Tele2, «Ростелеком» и РТРС для подключения к интернету

социально значимых объектов, обойдется государству в 26,7 млрд рублей

На эти цели в 2019 г. федеральный бюджет потратит 5 млрд руб., в 2020 г – 8,65 млрд руб., в 2021 г. – еще 13 млрд руб. То есть всего государство заплатит оператору будущей сети в 2019-2021 гг. 26,7 млрд руб.

Спецпотребители получат 500 млн руб. для работы с абонентским обоурдованием сети LTE-450

О мероприятиях по поддержке будущей беспроводной сети связи для социально значимых объектов говорится и в другом федеральном проекте - «Информационная безопасность» - также являющимся частью нацпрограммы «Цифровая экономика». В этом документе указано, что данная сеть будет работать по технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц.

Согласно федеральному проекту «Информационная безопасность», необходимо будет разработать концепцию защищенной цифровой среды взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для нужд МВД, МЧС и Росгвардии.

Далее должны быть созданы номенклатура и требования к пользовательскому оборудованию двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450.

На следующем этапе будут реализованы меры поддержки потребителей пользовательского оборудования двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 из числа обозначенных силовых структур.

Упомянутые меры поддержки спецпотребителей, вместе с остальными мероприятиями, обойдутся федеральному бюджету в 505 млн руб. Соответствующие мероприятия будут реализовывать РТРС, «Ростелеком» и «Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Кураторами будут выступать Минкомсвязи, Минпромторг, МВД, МЧС, Росгвардия и ФСБ.

Как в России развивалась сотовая связь в стандарте 450 МГц

Ранее замминистра связи Олег Иванов говорил, что сеть LTE-450 будет строиться совместными усилиями Tele2, «Ростелекома» и РТРС. РТРС владеет по всей стране объектами для эфирного телерадио вещания, на этих же объектах можно будет ставить базовые станции LTE-450. А «Ростелеком» обеспечит подведение к ним ВОЛС.

Исторически диапазон 450 МГц был первым, в котором в начале 1990-х годов в России заработала сотовая связь. Изначально в этом диапазоне работали операторы аналогового стандарта NMT. В начале 2000-х большинство операторов данного стандарта были консолидированы холдингом «Скай Линк», который стал развивать на этих частотах сети стандарта CDMA2000.

Преимуществом сетей CDMA-450 была высокая для той поры скорость мобильного интернета – до 3 Мбит/с. Но с появлением сетей 3G интерес к этой технологии угас. В 2010 г. «Скай Линк» отошел под контроль «Ростелекома»,который затем отдал данный холдинг вместе с другими сотовыми активами в Tele2.

В 2016 г. Tele2 свернул сети CDMA-450, однако начал работать с сетями LTE-450. Такие сети уже развернуты в нескольких регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую область. Преимуществом этих сетей является большое покрытие, что делает их услуги интересными, например, для дачников.

Но ассортимент абонентского оборудования в данных сетях ограничен несколькими моделями Wi-Fi-роутеров. По всей видимости, этим и объясняется желание государства профинансировать будущих пользователей абонентского оборудования для сетей LTE-450.

Две суммы на оплату подключения социально значимых абонентов

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» предполагает большой перечень социально значимых объектов, которым будет обеспечено централизованное подключение к широкополосному доступа в интернет. Предыдущая версия данного документа предполагала подключение к интернету органов государственной и муниципальной власти и медицинских организаций.

Теперь же речь идет о подключении к интернету школ, фельдшерско-акушерских пунктов, военных комиссариатов, пожарных частей, подразделений Росгвардии и полицейских участков. Расходы федерального бюджета на соответствующие мероприятия составят в 2019-2021 гг. 83 млрд руб.

Сеть LTE-450 будет одним из способов подключения к интернету социально значимых объектов – в основном, такой метод будет применяться в сельской местности. В городской черте предпочтительным будет подключение по волоконно-оптическим каналам связи. В наиболее удаленных местах – по спутнику.

Источник CNews, близкий к разработчикам программы «Цифровая экономика», говорит, что пока отсутствует понимание, как сумма в 27 млрд руб., предназначенная для оплаты услуг сетей LTE-450, будет соотноситься с суммой 83 млрд руб. на оплату подключения социально значимых объектов.