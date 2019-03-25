Intel «убьет» свой крошечный ПК размером с кредитную карту

Компьютерная платформа Compute Card, представленная корпорацией Intel чуть более двух лет назад, больше не будет развиваться.

Конец «одноплатника» Intel

Intel решила отказаться от дальнейшего развития компактной вычислительной платформы Compute Card. Об этом сообщило интернет-издание Tom’s Hardware со ссылкой на источники в компании.

Корпорация остановит производство актуальной линейки устройств и не станет тратить силы на разработку новых. Уже выпущенные миниатюрные компьютеры будут по-прежнему доступны для приобретения, а их владельцы смогут рассчитывать на техническую поддержку со стороны производителя в течение всего 2019 г.

Конкретных причин, вызвавших это решение, корпорация не назвала. Представитель Intel, однако, отметил, что рынок модульных компьютеров по-прежнему расценивается компанией как перспективный.



Intel сворачивает производство Compute Card

Россияне, судя по предложениям, размещенным на официальном русскоязычном сайте Intel, в настоящее время могут приобрести устройство по цене от 11,5 тыс. руб.

Что такое Compute Card

Compute Card представляет собой мини-ПК размером 94,5 х 55 х 5 мм (чуть больше банковской карты), содержащий процессор, оперативную память, модули беспроводной связи и флеш-накопитель. Этот вычислительный модуль предназначен для установки в специальный разъем отдельной док-станции с периферийными интерфейсами, которая может быть представлена в различных исполнениях: моноблочный ПК, инфокиоск, ноутбук, умный телевизор и другие.

Впервые линейка устройств была официально представлена в 2017 г. в рамках ежегодной выставки потребительской электроники (CES). Она включала четыре варианта аппаратной конфигурации, которые отличались друг от друга процессором, объемом и типом встроенного хранилища, а также моделью модуля беспроводной связи. Количество оперативной памяти LPDDR3-1866 во всех Intel Compute было одинаковым – 4 ГБ.

«Младшие» версии компьютера оснащались чипами Celeron N3450 или Pentium N4200 и 64 ГБ флеш-памяти eMMC. «Флагманам» достались более мощные процессоры Core m3-7Y30 и Сore i5-7Y57, а также 128-гигабайтные твердотельные накопители (SSD) производства Intel.

Док-станция Compute Card Dock DK132EPJ, разработанная Intel специально для вычислительного модуля, также отличалась небольшими габаритами (160 х 150 х 20 мм) и была оснащена популярными интерфейсами, в том числе двумя портами USB 3.0, сетевым портом RJ-45, HDMI и Mini-displayport.

Предшественники Compute Card

Intel с ее Compute Card нельзя назвать первопроходцем в области разработки крошечных компьютеров, доступных широким массам. К примеру, ныне ликвидированная норвежская компания FXI еще в 2011 г. представила свой Cotton Candy – одноплатный компьютер на базе чипа архитектуры ARM, выполненный в форм-факторе USB-флеш-накопителя. Цена мини-ПК на старте составляла $199.

В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, который в дальнейшем приобретет огромную популярность. Выпуск финальной версии сверхдешевого Raspberry Pi B по цене около $35 за штуку начался в феврале 2012 г.

В 2015 г. Kangaroo, подразделение американской Infocus, выпустило Mobile Desktop, портативный мини-ПК на базе Intel Atom x5-Z8500 со встроенным аккумулятором и возможностью вывода изображения на планшет. Приобрести его можно было за $100. В 2016 г. Kangaroo выпустила ноутбук стоимостью $300, оснащенный съемным вычислительным модулем. Ни один из продуктов Kangaroo не снискал большой популярности.