Intel «убьет» свой крошечный ПК размером с кредитную карту
Конец «одноплатника» Intel
Intel решила отказаться от дальнейшего развития компактной вычислительной платформы Compute Card. Об этом сообщило интернет-издание Tom’s Hardware со ссылкой на источники в компании.
Корпорация остановит производство актуальной линейки устройств и не станет тратить силы на разработку новых. Уже выпущенные миниатюрные компьютеры будут по-прежнему доступны для приобретения, а их владельцы смогут рассчитывать на техническую поддержку со стороны производителя в течение всего 2019 г.
Конкретных причин, вызвавших это решение, корпорация не назвала. Представитель Intel, однако, отметил, что рынок модульных компьютеров по-прежнему расценивается компанией как перспективный.
Россияне, судя по предложениям, размещенным на официальном русскоязычном сайте Intel, в настоящее время могут приобрести устройство по цене от 11,5 тыс. руб.
Что такое Compute Card
Compute Card представляет собой мини-ПК размером 94,5 х 55 х 5 мм (чуть больше банковской карты), содержащий процессор, оперативную память, модули беспроводной связи и флеш-накопитель. Этот вычислительный модуль предназначен для установки в специальный разъем отдельной док-станции с периферийными интерфейсами, которая может быть представлена в различных исполнениях: моноблочный ПК, инфокиоск, ноутбук, умный телевизор и другие.
Впервые линейка устройств была официально представлена в 2017 г. в рамках ежегодной выставки потребительской электроники (CES). Она включала четыре варианта аппаратной конфигурации, которые отличались друг от друга процессором, объемом и типом встроенного хранилища, а также моделью модуля беспроводной связи. Количество оперативной памяти LPDDR3-1866 во всех Intel Compute было одинаковым – 4 ГБ.
«Младшие» версии компьютера оснащались чипами Celeron N3450 или Pentium N4200 и 64 ГБ флеш-памяти eMMC. «Флагманам» достались более мощные процессоры Core m3-7Y30 и Сore i5-7Y57, а также 128-гигабайтные твердотельные накопители (SSD) производства Intel.
Док-станция Compute Card Dock DK132EPJ, разработанная Intel специально для вычислительного модуля, также отличалась небольшими габаритами (160 х 150 х 20 мм) и была оснащена популярными интерфейсами, в том числе двумя портами USB 3.0, сетевым портом RJ-45, HDMI и Mini-displayport.
Предшественники Compute Card
Intel с ее Compute Card нельзя назвать первопроходцем в области разработки крошечных компьютеров, доступных широким массам. К примеру, ныне ликвидированная норвежская компания FXI еще в 2011 г. представила свой Cotton Candy – одноплатный компьютер на базе чипа архитектуры ARM, выполненный в форм-факторе USB-флеш-накопителя. Цена мини-ПК на старте составляла $199.
В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, который в дальнейшем приобретет огромную популярность. Выпуск финальной версии сверхдешевого Raspberry Pi B по цене около $35 за штуку начался в феврале 2012 г.
В 2015 г. Kangaroo, подразделение американской Infocus, выпустило Mobile Desktop, портативный мини-ПК на базе Intel Atom x5-Z8500 со встроенным аккумулятором и возможностью вывода изображения на планшет. Приобрести его можно было за $100. В 2016 г. Kangaroo выпустила ноутбук стоимостью $300, оснащенный съемным вычислительным модулем. Ни один из продуктов Kangaroo не снискал большой популярности.