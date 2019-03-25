HP требует $5 млрд от «британского Билла Гейтса», который довел ее до раскола

В лондонском суде началось разбирательство по делу HP, которая требует $5 млрд у основателя компании Autonomy Майка Линча. HP приобрела Autonomy за $11 млрд в октябре 2011 г., но вскоре была вынуждена списать $8,8 млрд ее активов, обвинив Линча в завышении финансовых показателей фирмы. Иск был подан еще в 2015 г., но слушание отложили до конца расследования.

Слушание в лондонском суде

У HP появилась возможность потребовать через суд у основателя компании Autonomy, британского предпринимателя Майка Линча (Mike Lynch), компенсацию в размере $5 млрд. Ответчиком по делу выступает не только сам Линч, но и его бывший коллега Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain), бывший финансовый директор Autonomy. HP утверждает, что они преднамеренно завысили цену Autonomy, которую HP приобрела за $11 млрд в октябре 2011 г.

Разбирательство только что началось в лондонском суде, дело будет рассматриваться до конца 2019 г. Иск был подан еще в 2015 г., но слушание отложили до конца расследования.

Со своей стороны, 53-летний Линч отрицает обвинения, утверждая, что приобретение завершилось неблагополучно исключительно из-за плохого управления со стороны HP. Он выдвинул против компании встречный иск более чем на $160 млн, требуя компенсации причиненного ущерба. Линч также утверждает, что менеджмент HP спланировал целую кампанию, целью которой было переложить ответственность на него.

Сам Линч, которого некогда называли британским ответом Биллу Гейтсу (Bill Gates), после продажи Autonomy не исчез с британской технической сцены — он инвестирует в новые компании и является участником различных организаций вроде Лондонского королевского общества, пишет Reuters. Впрочем, от членства в обществе, как и от поста советника правительства ему пришлось отказаться по ходу разбирательства с HP. За свою долю в Autonomy Линч в свое время получил около $800 млн.

Обнадеживающее приобретение

Autonomy, основанная Линчем в 1996 г., — это разработчик ПО для работы со структурированными и неструктурированными данными, включая так называемые большие данные. Решения компании предназначены для управления данными, анализа, поиска информации, резервирования и т. д.

По итогам 2010 г. оборот компании составлял $870 млн, а чистая прибыль равнялась $216 млн. Основным продуктом компании считался пакет связующего ПО IDOL (Intelligent Data Operating Layer), предназначенный для обработки неструктурированных данных. Штаб-квартира Autonomy находилась в Кембридже, в компании работало 1,9 тыс. человек.

Основатель компании Autonomy Майк Линч

HP рассчитывала, что покупка Autonomy поможет ей превратиться из производителя ПК и принтеров в сервисную компанию, сфокусированную на ПО — похожую трансформацию до этого успешно предприняла IBM. Поэтому Autonomy была приобретена с надбавкой в 79% по сравнению со своей рыночной ценой.

Приобретение проходило под руководством генерального директора HP Лео Апотекера (Leo Apotheker). Через месяц после покупки Апотекер был отправлен в отставку — менее чем через 11 месяцев после своего назначения. Его место заняла Мэг Уитман (Meg Whitman), бывшая CEO компании eBay.

Большое разочарование

Вскоре Уитман заговорила о том, что бизнес Autonomy трудно масштабировать, а лицензии на ее продукцию продаются плохо. В мае 2012 г. Линч и другие сотрудники Autonomy были уволены из HP, а в ноябре компания списала активы Autonomy на сумму около $8,8 млрд. HP утверждала, что финансовые показатели Autonomy были завышены перед продажей. Линч объяснял разночтения переходом с британских стандартов учета на американские. Считается, что исход сделки с Autonomy и сыграл решающую роль в расколе HP на HP Inc. и HPE.

Сам Линч утверждал, что после покупки Autonomy HP подняла цены на ее продукты для существующих клиентов на 30%. Это привело к оттоку клиенткой базы. Более того, менеджеры по продажам HP не получали никакой комиссии за продвижение решений Autonomy, в то же время им платили бонусы за продажу конкурирующих решений

HP подала в суд на Линча и Сушована в 2015 г., однако с разбирательством решили повременить до окончания уголовного расследования. После раскола HP в 2015 г. активы Autonomy достались HPE, а впоследствии были проданы в числе некоторых других активов британской компании Micro Focus.

Помимо разбирательства в лондонском суде против Линча и других бывших сотрудников Autonomy были заведены и другие дела. В частности, в США Линча и еще одного топ-менеджера компании, Стивена Чемберлена (Stephen Chamberlain) обвиняют в мошенничестве, что может обернуться для них тюремным сроком до 20 лет. Также в США Линч обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, что может повлечь за собой 25-летнее тюремное заключение. Сушован был признан виновным в связанном разбирательстве в апреле 2018 г., но приговор еще не был оглашен.