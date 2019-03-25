Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов

26 март 2016 г. в Европарламенте состоится рассмотрение поправок к законам об авторском праве, действующем в ЕС. Нововведения грозят обернуться о ограничениями свободы в интернете и ухудшением работы многих популярных ресурсов, включая Google News. Европейцы устроили массовые акции протеста – в одном только Мюнхене в количество митингующих превысило 40 тыс. человек.

Европа против

По всей Европе проходят массовые акции «за спасение интернета». На улицы городов вышли десятки тысяч человек, протестующих против реформы авторского права в Евросоюзе. Как отмечают критики реформы, она повлечет за собой все новые и новые ограничения свобод в интернете.

В одной только Германии акции протеста проходят уже несколько недель. По данным издания Deutsche Welle, в протесте приняли участие, по меньшей мере, 40 тыс. человек, а в Берлине – 30 тыс. человек Полиция, однако, насчитала 10 тыс. протестующих.

Наравне c немцами свое несогласие с новой реформой ЕС выразили жители Греции, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Эстонии. Общее количество протестующих уточняется.

Суть протеста

Власти Евросоюза приступили к обсуждению реформы закона об авторском праве еще в 2016 г., однако за три года окончательное решение так и не было принято. Соответствующее предложение внес на рассмотрение немецкий политик Гюнтер Эттингер (Gunther Oettinger) из партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии), в 2016 г. занимавшего должность комиссара ЕС по цифровой политике и экономике. Очередное рассмотрение изменений состоится уже 26 марта 2019 г. в Европарламенте.

Протесты в Берлине

Реформа подразумевает модернизацию закона об авторском праве с оглядкой на современные цифровые технологии, включая, в том числе, и саму глобальную Сеть. Больше всего протестующие недовольны статьями реформы под номерами 11 и 13. Статья 11 обязывает новостные агрегаторы и социальные сети, действующие на территории Евросоюза, платить СМИ за использование их материалов. Размеры и периодичность материальных взносов правительствами европейских государств пока не обсуждались.

Что до статьи 13, то в случае ее принятия ответственность за нарушение авторских прав пользователями ляжет непосредственно на веб-ресурсы. Это будут социальные сети и прочие популярные порталы, на которых размещается защищенный авторским правом контент.





Отметим, что вступление решения о принятии реформы в силу возможно лишь после одобрения изменений Европарламентом и всеми странами-членами Евросоюза.

Google на стороне протестующих

Американский интернет-гигант Google ранее уже высказывался по поводу готовящейся реформы закона об авторском праве. В данном вопросе он полностью поддерживает протестующих, поскольку, если реформа пройдет согласование в Европарламенте, его расходы в Европе резко возрастут. Связано это уже хотя бы с тем, что под действие статьи 11 подпадает его собственный сервис Google News – один из крупнейших агрегаторов новостей в мире.

Протесты в Лейпциге

Свой протест против реформы закона об авторском праве выразила и немецкая версия «Википедии». 21 марта 2019 г. серверы онлайн-энциклопедии были отключены на весь день, и пользователи вместо привычных страниц популярного ресурса получали лишь черный экран.

Главная страница немецкой Википедии в день протеста

Среди европейских политиков тоже нашлись несогласные с новой реформой. К их числу относится и Партия пиратов Германии (Piratenpartei Deutschland), основанная в 2006 г. в Берлине и преследующая цель по противодействию цензуре в интернете, упрощению законов об авторском праве и содействию свободному распространению информации. В Европаламенте партию представляет Джулия Реда (Julia Reda), которая тоже примет участие в обсуждение реформы законодательства.

Сторонники реформы

Пока десятки тысяч европейских пользователей устраивают акции протеста с транспарантами, находятся и те, кто действует против них. Это, в частности, европейские же журналисты, которым выгодно принятие поправок к закону об авторском праве.

Швейцария тоже выступила против новых законов

По информации портала The Local Germany, 22 марта 2019 г. более 260 журналистов и фотографов подписало прошение о принятии изменений, а в Польше было составлено открытое письмо в Европарламент от более 200 фильм-мейкеров в с аналогичной просьбой.

Тем временем в России

Действие европейских законов на россиян не распространяется, однако и в России многие жители против предстоящих реформ интернета. Напомним, что в декабре 2018 г. в Госдуму был внесен законопроект о «суверенном Рунете», в феврале 2019 г. принятый в первом чтении. Текст документа вызывает много вопросов, в том числе и финансовых, а принятие закона может отразиться на каждом российском пользователе интернета.

Фото: РБК Митинг против закона о суверенном Рунете в Москве

В знак протеста 10 марта 2019 г. в Москве прошел санкционированный митинг, собравший, по данным BBC, более 15 тыс. человек. Согласно сведениям, предоставленным полицией, в мероприятии приняло участие 6,5 тыс.человек. В других городах России подобные митинги не проводились. Против сомнительного закона высказались и некоторые российские политики, включая депутата от ЛДПР Сергея Иванова, в очень резкой и грубой форме высказавшегося по поводу предложенного Людмилой Боковой и Андреем Клишасом законопроекта. Свое полное согласие с мнением Иванова выразил и его однопартиец Александр Шерин.