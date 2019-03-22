Роскомнадзор строит систему слежки за VPN
VPN под контролем
ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное предприятие Роскомнадзора, разместило на сайте госзакупок заказ на разработку системы автоматического контроля за исполнением блокировки запрещенных в России сайтов, сообщает ТАСС. Проект позволит отслеживать блокировку ресурсов поисковиками, анонимайзерами, прокси-серверами и, главное, виртуальными частными сетями (VPN).
Согласно информации из заказа, разработчик системы будет выбран 8 апреля 2019 г., и на выполнение работы у него будет меньше года. Срок сдачи проекта – декабрь 2019 г. Начальная стоимость контракта составит 25 млн. руб., источник средств не определен.
Польза системы
Вложив 25 млн. руб., ГРЧЦ автоматизирует свою деятельность по контролю за исполнением предписаний о блокировке запрещенных в стране веб-ресурсов. Интеграция новой системы позволит снизить имеющиеся затраты на осуществление контроля в режиме 24/7/365, повысить качество контроля и снизить трудозатраты сотрудников организации.
Сейчас, без этой системы, для инициации проверки ГРЧЦ должно получить соответствующее распоряжение Роскомнадзора, и только потом сотрудник предприятия сможет провести необходимую проверку, составить отчет и отправить его обратно в ведомство. Автоматизация исключит из этой схемы штат ГРЧЦ, но сами проверки по-прежнему будут осуществляться после предварительного запроса Роскомнадзора.
В заказ также отмечено, что предлагаемая к разработке система по состоянию на 22 марта 2019 г. не имеет аналогов действующих аналогов в России, в первую очередь за счет существенного количества взаимодействующих объектов контроля и учета. В то же время ГРЧЦ не считает эту систему принципиально новой с технологической или конструкторской точек зрения.
Эффективность проекта
Автоматизация проверки требований Роскомнадзора по блокировке тех или иных веб-страниц, может, и упростит работу ГРЧЦ, однако уже сейчас есть причины сомневаться в ее эффективности. Как пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса Rocket VPN, провайдеры VPN не располагают постоянными серверами. Они то добавляются, то удаляются, и их отслеживание может вызвать немалые трудности.
По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, подавляющее большинство существующих VPN-сервисов, в главной степени, зарубежные, уже отказались блокировать ресурсы, запрещенные на территории России,
К тому же, новым требованиям закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» об ограничении различными сервисами доступа к заблокированным в стране сайтам должны следовать не все. Делать это должны лишь те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора, после чего подключились к системе ФГИС, содержащей информацию о запрещенных ресурсах.
После вступления в силу новых поправок к закону о готовности сотрудничать с ведомством и подключиться к ФГИС заявили лишь немногие российские анонимайзеры, в том числе 2ip и Chameleon. Большинство продолжают работать в прежнем режиме, без каких-либо ограничений для российских пользователей.
Роскомнадзор и поисковики
Но, если VPN-сервисы и анонимайзеры пока не спешат подключаться к ФГИС, то российские интернет-гиганты Mail.Ru Group, «Яндекс» уже сделали это. В списке сервисов обеих корпораций числятся и поисковые системы, и они уже удаляют из выдачи ссылки на запрещенные ресурсы.
Американская компания Google, в отличие от российских конкурентов, в течение долгого времени игнорировала требования Роскомнадзора по удалению ссылок на сайты с запрещенным в России контентом. В итоге в декабре 2018 г. Google был выписан штраф в размере 500 тыс. руб., и уже в феврале 2019 г. компания выплатила его и удовлетворила требования российского ведомства, удалив 70% ссылок на заблокированные ресурсы. Тем не менее, представители Роскомнадзора не стали уточнять, подключился западный поисковый гигант к ФГИС или нет.