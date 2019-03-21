Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro

ФТС собирается в перспективе отказаться от американской СУБД Oracle в пользу решения российских разработчиков на основе PostgreSQL. Ряд таможенных проектов уже запущен на Postgres Pro.

Postgres Pro для ФТС

Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) намеревается перейти на СУБД Postgres Pro, разработанную отечественной компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Об этом редакции рассказал Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России, отвечающий в ведомстве за блок ИТ.

«В настоящее время ФТС в рамках комплексной программы развития до 2020 г. реализует ряд проектов по модернизации свой информационной системы, — отмечает топ-менеджер. — Разрабатывается новая автоматизированная система совершения таможенных операций, которая начнет применяться в таможенных органах в 2020 г., реализуются новые системы документооборота и электронного взаимодействия в рамках СМЭВ, запуск которых планируется уже в текущем году. В данных проектах в качестве СУБД закладывается использование Postgres Pro».

Как недавно отметил Терещенко в своем интервью CNews, импортозамещение СУБД дается ФТС нелегко. Ряд проектов мы уже сейчас реализуем на Postgres Pro, — уточнил он. — Но для полного перехода необходимо решить ряд вопросов, требующих доработки СУБД со стороны поставщика, и мы с ним сейчас находимся в постоянном контакте по этому вопросу».

Что именно замещается

Терещенко напрямую не упоминает, какую именно СУБД предстоит заместить в ФТС отечественным решением. Однако речь, очевидно, идет об Oracle. Ведомство регулярно проводит тендеры по закупке техподдержки ПО этого ИТ-гиганта. Более того, в апреле 2016 г. начальник (на тот момент) главного управления ИТ в ФТС Дмитрий Данилин в ходе конференции «О проблемах импортозамещения в таможенных органах и новых разработках в сфере ИКТ» заключал, что реальной альтернативы Oracle тогда, по его мнению, не было.

ФТС переезжает на российскую СУБД

С тех пор взгляды в ФТС на данный вопрос несколько изменились. «Проведенные эксперименты показали, что при обработке вложенных документов на уровне ядра СУБД производительность Postgres Pro не уступает производительности Oracle, — говорит Терещенко. — В рамках реализуемых отдельных разработок это позволяет использовать Postgres Pro в качестве промышленной СУБД. При этом необходимо четко понимать уровень SLA, который может быть предоставлен технической поддержкой производителя и оперативность выпуска критических обновлений в случае возникновения сбойных ситуаций на уровне СУБД».

Топ-менеджер указывает, что для использования российской СУБД в сложных транзакционных системах, к которым относится единая автоматизированная информсистема таможенных органов, большое внимание уделяется функционированию в отказоустойчивой конфигурации. «СУБД Postgres Pro не поддерживает горизонтальную масштабируемость вычислительных ресурсов в онлайн-режиме, что может привести к вынужденным простоям информационных систем, в случае необходимости добавления вычислительных ресурсов, — рассуждает Терещенко. — Фиксируются проблемы с механизмами совместимости с другими СУБД, что требует существенной переработки функционирующих информационных систем. Также в российской СУБД крайне слабо представлена функциональность по аналитике больших данных и низкая производительность, связанная с их обработкой. ФТС заинтересована в реализации технических решений, которые бы учитывали решение данных вопросов.»

Прошлые проблемы с Oracle

Отметим, в конце апреля 2018 г. CNews писал, что ФТС закупила техническую поддержку программных продуктов Oracle за 177 млн руб., фактически завысив реальную цену требующихся услуг в 3,4 раза.

Это следовало из сопоставления тендерной документации ведомства с выводами Счетной палаты по результатам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в России. В отчете надзорного органа говорилось, что ФТС сформировала соответствующие тендерные условия «на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемой закупки, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта на 124 млн руб.».

Импортозамещение в ФТС

Напомним, на днях CNews также стало известно, что ФТС намерена в течение двух лет завершить процесс импортозамещения в отношении своего телекоммуникационного оборудования. В ходе него ведомство полностью перейдет с американского «железа» на решения отечественных разработчиков.

В рамках уже стартовавшего процесса «железо» Cisco преимущественно вытесняется решениями новосибирской компании «Элтекс» и в гораздо меньшей степени оборудованием московской фирмы «Фактор-ТС», известной своей линейкой маршрутизаторов Dionis-DPS.