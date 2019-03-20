Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах

Google сообщила, что Android начнет спрашивать у европейских пользователей, какой браузер и поисковое приложение они предпочли бы использовать по умолчанию. До этого по умолчанию использовались Google Chrome и Google Search. Компания пошла на такие меры после крупного штрафа от Еврокомиссии в прошлом году. На Google в Еврокомиссию пожаловался в том числе «Яндекс».

Большое решение Google

Google позволит пользователям Android в Европе самостоятельно выбирать браузер и поисковую систему, которые используются по умолчанию на их устройствах. Об этом компания сообщила в своем блоге. Система будет сама спрашивать у пользователя, какой браузер и поисковое приложение он предпочел бы использовать. Вопрос будет задаваться как на новых, так и на уже находящихся в эксплуатации устройствах, уточняет Google.

Компания пишет, что уже десять лет обсуждает особенности работы своих продуктов с Еврокомиссией на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В июле 2018 г. Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро за злоупотребление лидирующим положением Android на рынке мобильных ОС. На тот момент это был самый крупный штраф, выписанный данным антимонопольным органом одной компании.

После этого Google изменила лицензионную модель для своих продуктов, создав новые раздельные лицензии для магазина приложений Google Play, браузера Google Chrome и поисковой системы Google Search. Благодаря этому производители смартфонов могут теперь купить отдельно лицензию на магазин, без браузера и поисковика. Компания пишет, что таким образом она поддержала для производителей смартфонов возможность устанавливать любые альтернативные приложения наряду с продуктами Google.

Ход расследования и роль «Яндекса»

Еврокомиссия обратила внимание на особенности распространения продуктов Google для Android в 2013 г. Расследование было начато на основании жалобы, поданной альянсом Fair Search, состоящим из компаний Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia и Tripadviser. Участники альянса жаловались, что Google не дает им в полной мере реализовать их право на использование Android. К жалобам присоединились также компании Aptoide и Disconnect.

С июля 2014 г. по данному делу проходил свидетелем «Яндекс». В ноябре 2015 г. российская компания подала в Еврокомиссию собственное заявление, перестав быть просто свидетелем и присоединившись к числу обвинителей. На европейском уровне «Яндекс» требовал от Google того же, что и в России — перестать принуждать производителей смартфонов устанавливать вместе с Google Play другие продукты Google и отказаться от практики приоритетного размещения ярлыков приложений Google на экране устройств. «Яндекс» тогда упоминал, что исход расследования Еврокомиссии может повлиять на развитие его бизнеса в Европе.

Google разрешила пользователям Android в Европе самим выбирать поисковую систему, заданную по умолчанию

В апреле 2016 г. Еврокомиссия выдвинула против Google обвинения по трем пунктам. Антимонопольный орган утверждал, что Google заставляла производителей смартфонов предустанавливать ее поисковик и браузер в качестве основных инструментов. Иначе компания отказывалась лицензировать этим производителем свои приложения. Кроме того, Google запрещала вендорам продавать смартфоны, работающие под управлением посторонних версий Android, созданных на базе открытого кода ОС. Наконец, компания давала производителем взятки, чтобы они устанавливали на своих смартфонах только ее поисковик.

Война с Google в России

Напомним, Google является основным конкурентом «Яндекса» на российском рынке мобильного поиска. В 2014 г. российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Оказалось, что условия GMS обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. В 2015 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты.

После нескольких штрафов и попыток Google оспорить решение ФАС в суде, стороны нашли компромисс. В частности, Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который обеспечит им возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Данный виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.