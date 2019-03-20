Власти строят в Россию «умную энергетику» с расчетами на блокчейне

Правительство определило шаги по внедрению в России «умной энергетики». В числе прочего будет обеспечена работа систем хранения электроэнергии и возможность расчетов с помощью технологий блокчейн и «умных контрактов».

Основы «умной энергетики» в России

Правительство России утвердило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров при реализации мероприятий другой ДК - «Энерджинет». ДК «Энерджинет» была утверждена в 2016 г. Президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики и является частью Национальной технологической инициативы (НТИ).

ДК «Энерджинет» предполагает развитие и продвижение услуг в сфере надежных и гибких распределительных сетей, распределенной энергетики (в том числе генерации), потребительских сервисов, включая сбыт и трейдинг. В перспективе должен быть обеспечен экспорт отечественной продукции и соответствующих технологий. По сути, «Энерджинет» можно охарактеризовать как «интернет энергий».

В результате заложенных в новый документ мероприятий должны появиться новые технологии и продукты на рынке «Энерджинет», реализуемые с помощью новых бизнес-моделей. Должны быть созданы условия для появления и развития активных потребителей, имеющих технологическую возможность регулировать свое электропотребление и производить электроэнергию на своем генерирующем оборудовании.

Также должны появиться условия для развития организаций-агрегаторов спроса и предложений - организаций, обеспечивающих одновременное управление электропотребляющим оборудованием нескольких потребителей и участвующих с их суммарным объемом потребления на оптовом рынке электроэнергии мощности и системных услуг.

Кроме того, должны быть созданы условия для развития интеллектуальной энергетики в труднодоступных и изолированных территориях и условия для развития рынка систем хранения электрической энергии.

Пилотные проекты «умной энергетики»

На 2018-2019 гг. запланировано определение условий и дальнейшая реализация нескольких пилотных проектов. Один из них касается развития активных энергетических комплексов, ограниченных единой границей балансовой принадлежности энергетических систем, которые могут включать в себя различные типы энергетического оборудования (энергопринимающее, генерирующее, аккумулирующее и т.д.), находящегося под управлением организации или физического лица для ведения хозяйственной деятельности.

В российской «умной энергетике» будут возможны расчеты с помощью блокчейна и «умных контрактов»

Площадками для проведения этого эксперимента станут промышленные предприятия, крупные коммерческие центры, объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса сельских поселений и дачных хозяйств. Должны быть определены правовой статус функционирования активных энергетических комплексов в составе Единой энергетической системы России (ЕЭС России) и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и установлены особенности участия на рынках электрической энергии, мощности и сопутствующих услуг, а также взаимодействия с организациями коммерческой и технологий инфраструктурой.

Кроме того, должны быть разработаны критерии и порядок отнесения совокупности электроэнергетики к активному энергетическому комплексу, механизмы компенсации выпадающих доходов сетевых организаций и механизмы введения платы за сетевой резерв для активного энергетической комплекса. Должны быть установлены технические требования к управляемому соединению активных энергетических комплексов с энергосистемой для пилотных проектов.

Планируется провести регламентацию технологических требований к активному энергетическому комплексу и иным энергетическим объектам в рамках плотных проектов, обеспечивающих их взаимодействие с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой с применением современных технологий управления перетоком с ЕЭС России и режимом энергокомплекса.

В том числе должно быть исключено неуправляемое негативное влияние активных энергетических комплексов на энергосистему. Также должны быть регламентированы вопросы идентификации объекта и субъекта, учета, защищенного обмена информацией с отработкой соответствующих технологических решений.

Другой запланированный пилотный проект связан с созданием организаций - агрегаторов спроса и предложений, обеспечивающих объединение потребителей с управляемой нагрузкой, объектов распределенной генерации и накопления электрической энергии для их совместного участия на оптовом и различных рынках электрической энергии. В том числе будет определен правой статус функционирования агрегаторов в электроэнергетике России и отработаны технические и экономические условия участия в обороте электрической энергии и сопутствующих услуг.

Блокчейн в «умной энергетике»

Еще один пилотный проект состоит в реализации эксперимента по отработке технологии распределенных реестров (блокчейн) на основе сбора и обработки данных по энергопотреблению на розничных рынках электрической энергии. Эксперимент будет проведен на территории не менее чем трех регионов.

Должны быть закреплены базовые условия для возможности реализации эксперимента: основные нормы, регулирующие правила использования информационной сети для хранения и использования информации, в том числе для целей коммерческого учета на розничных рынках; урегулированы вопросы по правилам использования данных и недисикриминационному доступу к данным электропотребления на розничных рынках электрической энергии; разработан механизм привлечения инвесторов к созданию технологии распределенных реестров, в том числе посредством определения источников возврата инвестиций и возможности оказания услуг в рамках эксперимента на возмездной основе.

Чтобы создать благоприятные условия для работы концессионеров положения Закона «О концессиональных соглашениях» будут распространены на отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением концессиональных соглашений в отношении объектов электроснабжения. Должны быть проведена аналогия с объектами теплоснабжения, водоснабжения и иных объектов коммунальной инфраструктуры.

Системы хранения электрической энергии

В 2019 г. будет определен порядок участия объектов, владеющих системами хранения электрической энергии, в обращении электрической энергии и мощности. Будут внесены изменения в нормативные акты по вопросам применения систем хранения электрической энергии и участия субъектов электроэнергетики, владеющих указанными системами, в обращении электрической энергии и мощности. В том числе будут проработаны вопросы определения условий и порядок технологического присоединения к электрическим сетям систем хранения электрической энергии, определения порядок участия систем хранения в обращении электрической энергии и мощности в различных секторах оптового и розничного рынков электрической энергии.

Речь идет об изменениях в следующие документы: «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациями и иным лицам, к электрическим сетям»; «Правила недисикриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»; «Правила оптового рынка электрической энергии и мощности»; «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии» и иные документы.

Улучшение надежности электроснабжения за счет новых технологий

В 2019 г. должны быть определены условия для реализации еще одного эксперимента - по улучшению надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения новых технологий и оптимизации деятельности сетевых организаций. Эксперимент будет проведен на территории не менее двух регионов.

Должны быть определены базовые условия для возможности реализации данного эксперимента: определен целевой ориентир показателей надежности в рамках долгосрочного периода регулирования; определены краткосрочные показатели надежности качества, которые должны соблюдаться субъектами электроэнергетики в отношении потребителей электрической энергии; уточнена финансовая ответственность сетевых организаций за нарушение показателей надежности и качества электроснабжения; определены типовые регламенты контроля показателей надежности электроснабжения потребителей без участия человека.

Также планируется разработать механизм привлечения инвесторов в электросетевой комплекс в целях повышения уровня надежности и качества электроснабжения, в том числе посредством определения источников возврата инвестиций и возможности сохранения полученной экономики у сетевых организаций.

Правила работы субъектов распределенной энергетики

После реализации запланированных экспериментов начнется новый этап реализации мероприятий дорожной карты. В 2020 г. будут определены правила работы субъектов распределенной энергетики (активных энергетических комплексов) по следующим вопросам: договорные отношения на оптовом и розничном рынках электрической энергии; ценообразования и тарифообразования; технологического присоединения к сети общего пользования; технологического и информационного взаимодействия активного энергетического комплекса с ЕЭС России.

Будут утверждены технические требования к управляемому соединению активных энергетических комплексов с энергосистемой. В том числе будут определены основные положения регламентов работы активного энергетического комплекса в аварийных и послеаварийных режимах.

Также будут установлены унифицированные технические требования к активному энергетическому комплексу и иным энергетическим объектам, обеспечивающим взаимодействие с инфраструктурой энергосистемы и другими участниками рынков электрической энергии с применением современных технологий измерения, управления энергообменов, автоматического обеспечения договорных условий и защищенного информационного обмена.

Планируется определить условия работы агрегаторов по следующим вопросам: учет ресурса измерения нагрузки в расчетной модели рынка и фиксации факта исполнения обязательств по изменению нагрузки; расчет обязательств участников оптового и розничного рынков при осуществлении ценозависимого потребления; повышение экономической заинтересованности потребителей розничных рынков электрической энергии в механизме ценозависимого потребления; определения условий и порядка участия агрегаторов в оказании услуг по обеспечению системной надежности. Будут определены такие понятия, как агрегированная (виртуальная) электрическая станция, агрегированый (виртуальный) потребитель и агрегированный (виртуальный) участник рынка.

Энергообеспечение труднодоступных и изолированных территорий

Другое мероприятие состоит в определении условий энергообеспечения изолированных и труднодоступных территорий, в том числе урегулирования вопросов: договорных отношений между субъектами розничных рынков электрической энергии; тарифообразования; технологического присоединения; проектирования, сооружения и эксплуатации энергетических объектов.

Будет обеспечена эффективность надежного энергообеспечения изолированных и труднодоступных территорий на основе применения гибридных систем. Будут применяется оптимальные комбинации технических решений: возобновляемые источники энергии, дизель, газ, местные виды топлива, инновационная генерация, накопителя, системы распределения электрической энергии и системы управления.

Мониторинг энергоснабжения с помощью блокчейна и алгоритмов сжатия

Также планируется определить условия реализации проектов по улучшению надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения новых технологий и оптимизации деятельности сетевых организаций. Речь идет об установлении долгосрочных и краткосрочных показателей надежности и качестве электроснабжения, установлении механизма возврата вложенных инвесторами средств для использования новых технологий и сохранения экономии от внедрения таких технологий.

Кроме того, будут определены условия обеспечения учета объемов потребления и мониторинга энергоснабжения на розничных рынках электрической энергии с технологией распределенных реестров (блокчейн).

Речь идет о следующих мероприятиях: определение основных показателей расчета окупаемости и технико-экономической модели деятельности; установление механизма возврата вложенных инвесторами средств при разведывании технологии распределенных реестров, в том числе определения объемов и методик расчета стоимости услуг. Будет проведена разработка экономически обоснованного механизма поддержки строительства систем хранения энергии.

Также будет обеспечено широкое применение систем хранения электрической энергии при соблюдении следующих условий: предоставление поддержки для достижения положительного совокупного эффекта, который впоследствии будет распределяться среди участников рынков; конкурсный подход при отборе получателей поддержки; фиксированный объем систем хранения энергии, на которые распространяется действие механизма и возможность участия в механизме любых субъектов рынков электрической энергии и мощности вне зависимости от их роли (производитель, потребитель, инфраструктурная организация). Должна быть предусмотрена возможность распространения данного механизма на агрегированные множества систем хранения энергии.

В 2021 г. будут определены особенности применения модифицированных систем контроля и учета потребления электрической энергии на розничных рынках с применением алгоритмов сжатия и удаленного восстановления данных о потреблении электрической энергии в облачной среде. Планируется провести уточнение особенностей применения отдельных положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения по обороту электрической энергии на розничных рынках. Также будет обеспечено широкое применения модифицированных систем контроля и учета потребления электрической энергии.

«Умные контракты» для расчетов в электроэнергетике

В документе говорится и об определении особенностей использования технологий децентрализованного ведения реестров (блокчейн) и «умных контрактов» для учета и расчетов в энергетике, в том числе для организации рыночных торговых площадок децентрализованной энергетики. При этом должны учитываться нормативные акты, определяющие общие правовые условия для внедрения и использования технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав. Также будет проведено уточнение особенностей применения отдельных положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения по обороту электрической энергии на розничных рынках и сопутствующих услуг.

В результате должно быть обеспечено широкое применение технологий децентрализованного ведения реестров для учета и расчетов в энергетике. Речь идет о реализации договорных отношений между субъектами рынка электрической энергии и подтверждении достоверности данных по объему потребления электрической энергии.

Для реализации последней задачи потребуется обеспечить комплекс требований к цифровой подписи устройств, автоматизированную верификация учетных данных за счет ведения баланса в режиме реального времени и арбитраж порядка цифровой идентификации устройств и их владельцев при присоединении к сети с использований технологий децентрализованного ведения реестров для учета и расчетов в энергетике.