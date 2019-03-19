Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса»

«Яндекс» и Hyundai планируют показать публике первые прототипы беспилотных автомобилей на базе Hyundai и Kia до конца 2019 года.

Соглашение «Яндекса» с Hyundai Mobis

«Яндекс» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с подразделением южнокорейского автоконцерна Hyundai Mobis. Условия договора предусматривают совместную работу по созданию программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей четвертого и пятого уровней автономности. В его основе будут лежать технологии «Яндекса» – в первую очередь машинное обучение и компьютерное зрение.

Соглашение также предусматривает расширение сотрудничества между компаниями, например, использование речевых, навигационно-картографических и других технологий «Яндекса» в совместных продуктах.

На первом этапе сотрудничества «Яндекс» и Hyundai Mobis намерены разработать новые прототипы беспилотных машин на основе серийных автомобилей Hyundai и Kia. В перспективе новый программно-аппаратный комплекс планируется предложить автопроизводителям, которые смогут использовать его для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.

Как пояснили CNews в «Яндексе», первые прототипы новых беспилотников на базе Hyundai и Kia будут продемонстрированы до конца 2019 г. Детали, касающиеся потенциальной стоимости программно-аппаратного комплекса, российский ИТ-гигант не раскрывает.

Первые прототипы новых беспилотников на базе Hyundai и Kia будут продемонстрированы до конца 2019 года

Hyundai Mobis входит в десятку крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Компания разрабатывает собственный беспилотный автомобиль M.Billy. Hyundai Mobis — дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group, который выпускает автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis и входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей в мире.

Шесть уровней автоматизации

Классификация автоматизации автомобилей разработана Сообществом автомобильных инженеров (SAE) и содержит шесть уровней или классов автономности: от полностью ручного управления на нулевом уровне и до полностью автономного на пятом.

Первый уровень предусматривает работу системы предупреждения об опасности столкновения с автомобилями, пешеходами и о пересечении линии разметки, идентификацию дорожных знаков, а также вмешательство в систему управления.

На втором уровне водителю оказывается более активная помощь, включая руление и торможение.

Третий уровень предусматривает автономное движение на некоторых участках дороги, которое требует от водителя лишь частичного надзорного контроля.

Четвертый уровень автоматизации аналогичен третьему, но внимание водителя здесь не требуется – это уже почти полноценный автопилот.

Автоматизированная система пятого уровня автоматизации сможет обеспечить полностью автономное движение транспортного средства до указанного пункта назначения без какого-либо вмешательства со стороны человека.

Такси и беспилотники

«Яндекс» начал испытания первых прототипов собственных беспилотных автомобилей весной 2017 г. Уже в конце 2018 г. компания получила лицензию на испытания беспилотного транспорта в Израиле, а в январе 2019 г. показала беспилотную машину на выставке CES в Неваде.

Интерес «Яндекса» к технологиям автономного вождения может быть вызван стремлением к расширению собственного бизнеса пассажирских перевозок. Напомним, что российская компания владеет одним из самых популярных агрегаторов такси в России – «Яндекс.такси». По состоянию на март 2019 г. сервис работает более чем в 300 крупных городах России, Белоруссии, Молдовы, Украины, Армении, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии, Литвы, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Израиля, Кот-д’Ивуара и Финляндии. За пределами стран бывшего СССР служба известна как Yango. О выходе Yango на рынок Израиля CNews рассказывал в одном из предыдущих материалов.

В настоящее время в Сколково и Иннополисе работают особые тестовые зоны, где можно прокатиться на такси без водителя.