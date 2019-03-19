Facebook из приложений шпионит за пользователями, часть которых несовершеннолетние

Исследователи сразу из нескольких институтов и СМИ доказали, что Facebook продолжает различными способами собирать персональные данные пользователей, несмотря на последние скандалы. Для этого используются двухфакторная аутентификация и приложения в PlayMarket и AppStore.

Двухфакторная аутентификация нужна не только для безопасности

Facebook вновь оказался в центре скандала, связанного с использованием данных пользователей. Волну публичной критики в адрес детища Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) спровоцировал основатель Emojipedia Джереми Бердж (Jeremy Burge). Он заявил, что Facebook использует номера мобильных телефонов пользователей, предназначенные исключительно для двухфакторной аутентификации, и для других целей. Например, для точечной рекламы. А если приложение имеет доступ к адресной книге в смартфоне, то и для предложения друзей, исходя из их номеров телефонов.

«В течение многих лет Facebook утверждал, что добавление номера телефона для двухфакторной аутентификации преследовало интересы безопасности пользователей, – констатировал Джереми Бердж. – Теперь же он используется в других целях, и нет никакой возможности отключить эту опцию.

Ранее Facebook уже отключал опцию поиска друзей по номеру телефона, однако, судя по всему, она продолжает использоваться скрытно. Исследователи Принстонского и Северо-Восточного университетов США выпустили в прошлом году исследование, в котором рассказали, как Facebook распоряжается персональными данными пользователей.

«Телефонные номера и адреса электронной почты, добавленные в качестве атрибутов профиля и предоставленные в целях обеспечения безопасности (двухфакторная аутентификация, данные для приложения Facebook Messenger и другие) очевидно используются Facebook, чтобы позволить рекламодателям настраивать таргетинговые кампании», – говорится в выводах аналитиков.

Приложения из магазинов используются для шпионажа

Этот скандал стал продолжением декабрьской истории, когда эксперты Privacy International выяснили, что многие приложения на Android отсылают персональные данные в Facebook в момент запуска. Было доказано, что это происходит даже в том случае, если у пользователей нет аккаунта в Facebook или он был удален.

Facebook вновь оказался в центре скандала, связанного с использованием данных пользователей

Уже в марте аналитики перепроверили свои данные: оказалось, что больше половины замеченных в шпионаже приложений перестали делиться сведениями с Facebook (среди них оказались Spotify и Skyscanner). Но многие другие никак не отреагировали на доклад Privacy International, например, популярное и в России приложение для изучения языка Duolingo, а также решения для верующих христиан и мусульман. Более того, оказалось, что эти же приложения с миллионами установок ведут себя таким образом не только в Play Market, но и в App Store.

«Поскольку данные отправляются с уникальным рекламным идентификатором пользователя Google, их легко можно связать воедино и нарисовать детальную картину чьих-либо интересов, личных качеств и распорядка дня. А поскольку многие приложения по-прежнему отправляют данные такого рода в Facebook, это может дать компании исключительное представление о пользователях», – говорится в отчете Privacy International.

Facebook следил и за подростками

Кроме того, стало известно, что Facebook мог использовать и персональные данные несовершеннолетних. Речь идет о скандале, связанном с тем, что корпорация платила $20 за установку приложения Facebook Research, которое отслеживало действия пользователей. Как затем обрабатывалась эта информация – доподлинно неизвестно. Марк Цукерберг позднее публично заявил, что доля подростков среди всех пользователей приложения не превышала 5%. Однако в офисе американского сенатора Марка Уорнера (Mark Warner) провели независимое исследование, опубликованное на влиятельном ресурсе TechCrunch. Там приводится другая цифра – 18%.

«Наш анализ показывает, что реальная цифра почти в 4 раза больше той, о которой говорит Facebook, – сказано в исследовании. – 18% – более точные данные, если учитывать тех пользователей, которые больше неактивны в приложении или удалили его».

Более того, судя по полученным офисом сенатора Уорнера данным, Facebook требовал доказательств у пользователей, что они являются несовершеннолетними.

Последние скандалы и неадекватная реакция на них со стороны головного офиса корпорация уже имеет серьезные репутационные последствия для Facebook. В частности, социальная сеть не попала даже в первую сотню компаний с лучшей репутацией.