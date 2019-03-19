Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены

В связи с прекращением производства iPhone 6, Apple снизит цены на iPhone 7 и iPhone 8. На данный момент iPhone 6 является самым продаваемым смартфоном Apple по общему объему поставок за пять лет его существования. Модель стала успешной, поскольку это был первый iPhone с большим экраном.

Снижение цен

iPhone 7 и iPhone 8 должны в ближайшее время подешеветь, сообщает китайский ресурс Expreview со ссылкой на источники в цепочке поставщиков Apple. Это связано с тем, что Apple прекратила выпуск iPhone 6, о чем разослала уведомление поставщикам.

iPhone 6 является самым дешевым из смартфонов Apple, которые можно приобрести на сегодняшний день. Когда он исчезнет из продажи, цены на iPhone 7 и iPhone 8 снизятся, чтобы занять освободившуюся ценовую нишу. Китайское издание прогнозирует снижение цен на седьмую и восьмую версии до уровня 3-4 тыс. юаней, то есть около $450-600.

Прощай, iPhone 6

iPhone 6 появился в 2014 г. За пять лет Apple продала более 240 млн таких устройств — это самый продаваемый смартфон компании, пишет Expreview. Основная причина его популярности заключается в том, что это первый iPhone с большим экраном. В iPhone 6 диагональ экрана составляет 4,7 дюйма, а в iPhone 6 Plus — 5,5 дюйма. В iPhone 7 и iPhone 8 эти параметры не менялись.

В частности, iPhone 6 со своим большим экраном спровоцировал рост продаж Apple в Китае. В четвертом квартале 2014 г. компания нарастила выручку в этой стране на 70% в годовом исчислении, поставив на рынок 74,5 млн iPhone.

Продажи других моделей

Напомним, в сентябре 2018 г., сразу после презентации iPhone XS, XS Max и iPhone XR, Apple сняла с продажи целый ряд устаревших моделей — iPhone X, SE, 6s и 6s Plus. При этом iPhone X на тот момент находился на рынке всего год. Apple прекратила его продажи, чтобы относительно свежая модель не создавала конкуренцию новинкам 2018 г. Однако уже в ноябре компания вернула iPhone X в продажу в ряде стран, поскольку новые модели раскупались плохо, а iPhone X был дешевле их в производстве.

Apple снизит цены на iPhone 7 и iPhone 8

Для российского пользователя наиболее ощутимым стал отказ от iPhone SE. Доступная цена этой модели способствовала ее продажам на отечественном рынке, поэтому iPhone SE неизменно присутствовал в числе лидеров в рейтингах самых продаваемых смартфонов. iPhone 6s и 6s Plus, новинки 2015 г., такой популярностью не пользовались, но тоже продавались хорошо.

При этом иногда Apple делает исключения из правил. Например, в январе 2019 г. на американской версии сайта Apple на несколько часов вновь стал доступен iPhone SE с 4-дюймовым экраном. Предложение появилось в разделе «Распродажа», Apple никак специально о нем не сообщала. Устройства были новые и продавались со скидкой $100 и $150 в зависимости от комплектации. Весь объем был распродан чрезвычайно быстро.