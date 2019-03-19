Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad

«Лаборатория Касперского» обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства России. Причиной стали препятствия Apple в продвижении приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Рассмотрением ситуации займется ФАС, которая в 2017 г. уже вынесла решение в пользу «Лаборатории Касперского» по аналогичному обращению против Microsoft.

«Касперский» против Apple

В Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) поступила жалоба компании «Лаборатория Касперского» на корпорацию Apple. Она пригрозила удалить из магазина App Store приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, размещенное в App Store еще в 2016 г. и успешно через него распространявшееся, а в 2018 г. вдруг переставшее соответствовать требованиям пункта 2.5.1 правил магазина.

Apple потребовала убрать из приложения блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами. Иными словами, чтобы соответствовать новым требованиям Apple, приложение должно лишиться своих основных функций, заключающихся в обеспечении родителей возможностью контролировать сетевую активность ребенка и ограждать от неподходящего для детей контента, а также ограничивать запуск приложений на основании возрастного рейтинга самого App Store.

В «Лаборатории Касперского» считают, что Apple пользуется своим положением владельца платформы и единственного канала доставки приложений пользователям и продвигает исключительно свои сервисы, нарушая антимонопольные законы и правила конкуренции. В частности, интерес к Kaspersky Safe Kids Apple проявила практически сразу же после выхода в сентябре 2018 г. прошивки iOS 12 с функцией Screen Time. Это встроенный в систему инструмент для родительского контроля, разработанный непосредственно Apple. «Лаборатория Касперского» видит признаки нарушения антимонопольного законодательства, заключающегося в создании барьеров и дискриминации программного обеспечения сторонних разработчиков – не только самой «Лаборатории», но и многих других компаний, продвигающих ПО с функцией родительского контроля.

Apple непоколебима

Направление жалобы в ФАС – это вынужденная мера. Как сообщил CNews руководитель пресс-службы «Лаборатории Касперского» Андрей Булай, компания сделала несколько безуспешных попыток прямых переговоров с Apple, после чего и было решено обратиться в антимонопольные органы. Реакция Apple на данную ситуацию пока неизвестна.

Kaspersky Safe Kids - причина, по которой Apple попала под внимание ФАС

Андрей Булай отметил также, что компания рассматривает возможность подачи жалоб на Apple и в других государствах, в том числе в странах ЕС и БРИК.

Вероятность успеха

Прогнозировать решение ФАС в отношении обращения «Лаборатории Каспеского» компания пока не может. Тем не менее, у нее уже есть успешный опыт противостояния американским корпорациям: осенью 2016 г. она пожаловалась в ФАС на Microsoft за то, что та резко изменила правила адаптации производителей антивирусного ПО для операционной системы Windows. Если раньше на это отводилось два месяца, то в новой редакции правил срок был уменьшен до шести дней.

В ответ на обращение ФАС возбудила дело против Microsoft по признакам нарушения закона о защите конкуренции, и уже в августе 2017 г. решение было принято в пользу «Лаборатории Касперского».

Да и Apple нередко обвиняют в монополии. Один из последних примеров – жалоба компании Spotify, поданная в Еврокомиссию в марте 2019 г. По мнению Spotify, Apple активно препятствует продвижению сторонних сервисов на своей платформе, отдавая предпочтение собственным разработкам. В данном конкретном случае речь идет о музыкальном стриминговом сервисе Apple Music, так как Spotify работает в этой же сфере.

А как же Google?

Приложение Kaspersky Safe Kids также существует и в версии под Android, и в нем недавно тоже была деактивирована ключевая функция, хотя уже другая и по другим причинам. Имеется в виду мониторинг звонков и SMS-сообщений (в версии под iOS такая возможность не предоставлялась изначально), то есть теперь родители не смогут отследить, с кем и как активно их ребенок общается голосом или посредством текстовых сообщений.

Подобный даунгрейд связан с изменением политики Google относительно доступа сторонних приложений к звонкам и SMS. По мнению интернет-гиганта, это стало слишком опасной возможностью, и ее были лишены все приложения, кроме тех, чей основной инструментарий по умолчанию связан с сообщениями и звонками. В частности, утилита Kaspersky Who Calls для Android, необходимая для определения источника входящих вызовов и выявления мошенников, по-прежнему работает в штатном режиме.