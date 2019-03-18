«Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом

«Яндекс» тестирует соцсеть «Аура», где искусственный интеллект самостоятельно определяет интересы пользователя и в соответствии с ними предлагает ему подходящие публикации и потенциальных друзей. Публикации продвигаются в «Ауре» тем активнее, чем больше у них лайков, от количества подписчиков автора это не зависит. Из-за жесткой модерации неприличного контента некоторые пользователи считают соцсеть «скучной».

«Яндекс» тестирует «Ауру»

В приложении «Яндекс» стала доступна социальная сеть «Аура», о чем компания сообщила на своем сайте. Как поясняет «Яндекс», в «Ауре» пользователь может найти людей с похожими увлечениями и хобби, поскольку видит публикации не только своих друзей, но и незнакомых людей, если искусственный интеллект считает, что эти материалы и люди могут быть ему интересны. Свои публикации пользователь может также показывать посторонним людям, фильтруя читателей по возрасту или местоположению.

Сейчас «Аура» доступна только в приложении «Яндекс» для iOS и Android. Публикации в ней демонстрируются по принципу соцсети для знакомств Tinder: те, которые нравятся, нужно «смахнуть» вправо, а которые нет — влево. Если публикация нравится большому количеству пользователей, она получает приоритет при показе. Количество подписчиков автора публикации при показе роли не играет.

В соцсети есть возможность присоединиться к сообществам по интересам и пообщаться с другими пользователями в личном чате. «Яндекс» обещает контролировать подлинность фотографий профиля и очищать публикации от ненормативной лексики, оскорблений, шокирующих фото и т. д.

Благодаря тому, что «Яндекс» располагает достаточной информацией об интересах своих пользователей, в «Ауре» не нужно прописывать свои увлечения и наполнять информацией профиль — искусственный интеллект уже и так знает о человеке достаточно, чтобы подобрать до него релевантные материалы.

Пока что соцсеть доступна в тестовом режиме только для сотрудников компании и их знакомых, пишет Roem.ru. На своем сайте «Яндекс» отмечает, что возможность приглашать друзей временно отключена.

Реакция пользователей

Первые пользователи «Ауры» отмечают ряд достоинств и недостатков соцсети. Например, пользователь с ником den1snp обращает внимание, что при отборе публикаций методом «смахивания» внимание читателя концентрируется только на фотографии, а текстовое описание материала выпадает из поля зрения. Кроме того, приложение открывается внутри фрейма, который открывается внутри вкладки, которая внутри другого приложения, отмечает den1snp, предлагая решить проблему с помощью Progressive Web Apps.

Листать публикации в «Ауре» пользователи могут методом «смахивания», как в Tinder

Пользователь также обращает внимание на проблему тегов-синонимов, характерную, например, для Instagram — у него нет уверенности, что в «Ауре» сообщества с пометками «разработка» и «программирование» корректно объединяются. Кроме того, нет возможности быстро подписаться на сообщество, которое увидел в профиле другого пользователя.

Пользователь look-at-show пишет, что в «Ауре» нет поиска по людям и возможности целенаправленно просматривать публикации определенного пользователя или сообщества. Из-за того, что читателю предлагаются в первую очередь публикации, собравшие большое количество лайков, это зачастую оказываются не самые новые материалы. Из сообществ, на которые уже подписался, нельзя выйти.

«Все слишком вылизано. Ни мата, ни девок в обтягивающих лосинах, ни мемов с шутками про мамку. Скучно. Это все, насколько я понял, банится», — пишет look-at-show, отмечая при этом, что модераторы соцсети пропускают явно нереалистичные фото профиля.

Пример поста пользователя «Ауры»

Тот факт, что количество подписчиков не играет роли, позволяет автором публикаций небрежно относиться к качеству публикуемых материалов, отмечает пользователь, поскольку эти материалы все равно будут показаны достаточному количеству людей. Кроме того, отсутствие явного механизма заработка на публикациях потенциально лишает соцсеть создателей действительно интересного контента, считает look-at-show.

Предыдущие попытки

Напомним, ранее у «Яндекса» был хостинг блогов «Я.ру». Он был запущен в апреле 2007 г. и в 2009 г. входил в четверку крупнейших хостингов блогов в Рунете, наряду с LiveJournal, Blogs.Mail.ru и LiveInternet. Однако затем популярность «Я.ру» пошла на спад, что привело к приостановке разработки. Наконец, в 2014 г. компания решила закрыть сервис, предоставив пользователям возможность перенести материалы в LiveJournal.

В 2007 г. «Яндекс» приобрел соцсеть для деловых знакомств и поиска работы «Мой круг», основанную в 2005 г. Ильей Широковым, впоследствии руководителем «Одноклассников» Mail.ru Group. Сумма сделки не раскрывалась, аналитики оценивали ее на уровне $1,5 млн. В 2015 г. стало известно о покупке «Яндексом» «Тематических медиа», которым принадлежат ресурсы «Хабрахабр», «Мегамозг», Geektimes и др.

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