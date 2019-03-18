Сбоящий Samsung Galaxy S10 может потратить все деньги владельца

Смартфон Galaxy S10 опять поломался: даже высокая стоимость не уберегла флагман Samsung от проблемы с неработающей функцией защиты от случайных касаний. Смартфон может самостоятельно выходить в интернет, звонить кому угодно и запускать любые приложения, просто находясь в кармане или сумке. Это может привести к несанкционированному списанию денег с мобильного счета. Samsung пока не предложила решения этой проблемы.

«Живой» смартфон

Во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, поступивших в продажу 7 марта и оцененных в России минимум в 57 тыс. руб. за базовую модель S10e, обнаружилась новая неисправность, грозящая пользователям непредвиденными расходами.

Гаджеты, по информации портала Gizchina, вполне могут «жить» своей жизнью, находясь в кармане или в сумке – они могут совершать звонки, расходуя предоплаченные минуты или тратя деньги со счета, а также запускать приложения. В их число входит и браузер – смартфоны могут запустить и его, что может привести к расходу трафика, в том числе и при нахождении в международном роуминге. Владелец смартфона даже не будет знать об этом. В ряде случаев Samsung Galaxy S10 также может автоматически активировать фонарик и тем самым вызвать повышенный расход энергии аккумулятора и спровоцировать перегрев устройства.

Подобные действия – это следствие некорректной работе функции защиты от случайных прикосновений. Она нужна как раз для предотвращения случайных срабатываний сенсорного дисплея, пока телефон находится в режиме ожидания.

Народная медицина

Samsung пока не отреагировала на отзывы пользователей, недовольных чрезмерной самостоятельностью своих недешевых гаджетов – в России цена самого топового Galaxy S10+ в керамическом корпусе с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти превышает 120 тыс. руб. Тем не менее, уже найден «народный» способ решения возникшей проблемы – для этого требуется отключить функцию Always On Display, необходимую для вывода на экран базовой информации (даты, времени и уведомлений), когда сам дисплей выключен. Также нужно деактивировать возможность включения дисплея по двойному касанию.

В итоге у владельца флагманского смартфона останется возможность активации экрана при помощи соответствующей кнопки, как это реализовано на всех других мобильниках, в том числе и на самых дешевых. После включения ему нужно будет разблокировать гаджет либо при помощи распознавания лиц, либо за счет ультразвукового сканера отпечатка пальцев в экране. Последнее актуально только для владельцев моделей S10 и S10+: в младшей S10e дактилоскоп классический и размещен в боковом торце корпуса.

Недочет на недочете

Но на деле гарантировать разблокировку смартфона могут гарантировать только стандартные средства защиты, реализованные Google непосредственно в Android – PIN-код, графический или текстовый пароль. Разблокировка по лицу в Galaxy S10 не работает должным образом, так как ее можно обойти даже при помощи самой обычной фотографии владельца, выведенной на экран другого смартфона.

Сканер отпечатков пальцев в южно-корейском флагмане имеет гораздо более высокую стойкость к взлому, но и он, так сказать, не без греха: интегрированный в дисплей, он может некорректно работать (и, собственно, работает) при нанесении на экран защитной пленки и тем более стекла. Смартфоны поставляются в комплекте с фирменной защитой дисплея, которая, по заверениям Samsung, не влияет на качество работы дактилоскопа, но на деле это не так. Комплектный аксессуар Samsung не делает сенсор полностью бесполезным, но заставляет даже слегка нажимать на дисплей, чтобы отпечаток пальца был распознан верно. Если же на дисплее в районе сканера появится «паутинка» из глубоких царапин или, того хуже, трещина или скол, то разблокировать устройство по отпечатку пальца станет практически невозможно.

Фото: Gizchina Нормальная работа дактилоскопа в Galaxy S10 несовместима с такого рода повреждениями

Напомним также, что на мероприятии MWC 2019 в конце февраля 2019 г. состоялся дебют первого смартфона Samsung с гибким экраном – Galaxy Fold. В продажу он пока не поступил, но буквально в день премьеры в нем тоже был обнаружен существенный недостаток. Выполненный в форме книжки, с экраном, сгибающимся внутрь, смартфон не складывается полностью, оставляя между половинками корпуса зазор толщиной 10 миллиметров. При этом во время премьеры представители Samsung тщательно скрывали эту «особенность» смартфона.