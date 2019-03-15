«Ростелеком» закупает смартфоны с российской ОС на 3,5 миллиарда

«Ростелеком» намерен закупить 300 тыс. смартфонов с предустановленной российской ОС Sailfish. Начальная максимальная цена закупки составляет почти 3,658 млрд руб. Смартфоны должны быть с экраном от 5 до 6 дюймов, четырехъядерным процессором, сканером отпечатка пальца, поддержкой 4G LTE и NFC.

Конкурс «Ростелекома»

«Ростелеком» объявил конкурс на поставку программно-аппаратных комплексов для проекта «Доверенная мобильная среда», информация о чем была размещена на сайте госзакупок. Речь идет о смартфонах с предустановленной на них российской ОС Sailfish. Согласно информации о лоте на сайте госзакупок, «Ростелеком» намерен приобрести 300 тыс. таких смартфонов. Начальная максимальная цена закупки составляет почти 3,658 млрд руб. Заявки принимаются с 14 по 25 марта 2019 г., победитель будет определен 24 мая. У конкурса может быть не более трех победителей.

Требования к аппаратной части

Согласно техническому заданию, подрядчик должен поставить смартфоны с предустановленной Sailfish Mobile OS RUS и средствами криптографической защиты информации. Общий объем планируемой поставки по договору — 100 тыс. штук, указано в задании.

Смартфоны должны быть оснащены экранами с диагональю не менее 5 дюймов и не более 6 дюймов и разрешением не ниже 1280x720 пикселей. Корпус может быть пластиковым или алюминиевым.

В качестве аппаратного ядра допускаются процессоры MediaTek, Spreadtrum и Qualcomm. Процессор должен быть четырехъядерный, с тактовой частотой не ниже 1,2 ГГц. Кроме того, требуется не менее 2 ГБ оперативной памяти и не менее 16 ГБ постоянной, а также поддержка карт памяти MicroSD объемом не менее 64 ГБ.

«Ростелеком» закупает смартфоны с российской ОС Sailfish

Фронтальная камера должна иметь разрешение не менее 8 МП, передняя — не менее 5 МП, гласит техзадание. Смартфоны должны поддерживать две SIM-карты, стандарт связи 4G LTE, а также технологию передачи данных NFC. У устройств должен быть стандартный разъем для наушников 3,5 мм, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью не ниже 2500 мАч.

Требования к ПО

Предустановленная Sailfish Mobile OS RUS должна включать в себя наборы программных интерфейсов для модуля управления настройками и мониторингом, для работы с криптографическими функциями и для работы VPN-клиентов. Модуль управления настройками и мониторингом должен состоять из серверной части, клиентской части и пользовательского интерфейса.

Из приложений на смартфоны должны быть предустановлены заметки, калькулятор, медиаплеер, почта, календарь, интернет-браузер с ГОСТ-шифрованием, документы, галерея, часы, диктофон и погода.

Средства защиты должны быть сертифицированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». Они должны состоять из подсистем аутентификации, разграничения прав доступа, контроля целостности, аудита и криптографической защиты информации. Средства криптографической защиты должны иметь сертификат соответствия требованиям ФСБ, предъявляемым к шифровальным средствам.

История Sailfish

Защищенная мобильная российская операционная система Sailfish Mobile OS RUS была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, которая была основана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia после решения Nokia о прекращении работ над открытой ОС MeeGo. Разработанная ими ОС — это в значительной степени развитие MeeGo, основанной на Linux. На Всемирном мобильном конгрессе 2017 был представлен первый смартфон под управлением Sailfish Mobile OS RUS, который получил название Inoi R7.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обоими ООО принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. В феврале 2019 г. «Ростелеком» объявил о переименовании Sailfish в «Аврору».

Регистрации и сертификаты

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО при Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат ФСБ по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну.

У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности к ОС типа «А» шестого класса, что означает высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

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