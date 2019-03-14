Заблокированный Telegram стал самой цитируемой платформой, обогнав «Яндекс» и Mail.ru

В рейтинге цитируемости платформ для распространения контента Telegram занял первое место, преодолев рубеж в 3 млн цитирований в месяц. На втором месте находится «Яндекс.Дзен», на третьем — «Новости@Mail.ru».

Самая цитируемая платформа

Мессенджер Telegram возглавил рейтинг «Топ-платформ» аналитической компании Brand Analytics, став самым цитируемым ресурсом в списке. По итогам февраля 2019 г. прирост цитируемости в Telegram преодолел отметку в 455 тысяч. При этом доля цитируемости Telegram относительно всех участников рейтинга составила 53,5%. В общей сложности по итогам февраля месяца мессенджер может похвастать более чем 3 млн цитирований.

На втором месте находится «Яндекс.Дзен», у которого прирост цитируемости оказался отрицательным и составил -38,9 тыс. Доля его цитируемости по отношению ко всем ресурсам рейтинга находится на уровне 34,1%. Всего за месяц на данный сервис пришлось более чем 1,9 млн цитирований. На третьем месте находятся Новости@Mail.ru с отрицательным приростом в -4,5 тыс. и долей в 5,8%, общее количество цитирований за месяц составляет чуть более 324 тыс.

Четвертое место занимают «Яндекс.Новости» также с отрицательным приростом цитируемости -9 тыс., долей 3,3% и общим количеством цитирований на уровне 184 тыс. На пятом месте находятся «Рамблер/Новости» с приростом на уровне 3,9 тыс., долей 2,3% и количеством цитирований почти 132 тыс. Шестое место занимает Anews, у которого прирост составил -2,1 тыс., доля оказалась равна 1,1%, а общее количество цитирований достигло почти 60 тыс.

Что такое «Топ-платформ»

В «Топ-платформ» входят экосистемы, в которых происходит накопление и распространение контента. Сюда относятся новостные агрегаторы, публичные каналы в мессенджерах, персонализированные новостные ленты и различные платформы для авторов. С 2019 г. Brand Analytics выпускает рейтинг ежемесячно.

Динамика цитируемости различных медиа-ресурсов

В ходе составления февральского рейтинга исследователи проанализировали 2,15 млрд сообщений в социальных медиа, написанных на русском языке. В массиве сообщений было обнаружено более 2,6 млрд ссылок на различные платформы и медиаресурсы, из них 355 млн представляли собой короткие ссылки.

Самый «продающий» мессенджер

Напомним, в ноябре 2018 г. Telegram оказался самым «продающим» мессенджером в России по количеству сделок купли-продажи различных товаров, которые заключают через мессенджер его пользователи. В среднем на каждого пользователя приходится 2,5 сделки. У других популярных мессенджеров этот показатель существенно ниже: на пользователя WhatsApp приходится 0,7 сделки, на пользователя Viber — 0,4 сделки.

Telegram возглавил рейтинг самых цитируемых платформ

Однако по объему сделок Telegram уступает WhatsApp. На долю Telegram приходится 3% всех сделок купли-продажи, которые заключаются через так называемые социальные каналы — соцсети, мессенджеры и сайты объявлений — а на долю WhatsApp приходится 4% таких сделок. Viber отстает от Telegram с показателем 2%. Выручка от продаж, осуществляемых через Telegram, составляет около 13 млрд руб. в год.

Telegram стал самым «продающим» мессенджером и самой цитируемой платформой в России несмотря на то, что с апреля 2018 г. он находится под блокировкой Роскомнадзора. Блокировка связана с неисполнением мессенджером требований, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации, в частности, с отказом предоставить правоохранителям ключи шифрования переписки пользователей.

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