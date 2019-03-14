Обоснована полная бесполезность SSD и накопителей рекордной емкости

Потребители не стремятся покупать жесткие диски и SSD большого объема – при неочевидных преимуществах в виде возможности хранения солидных массивов данных они несут в себе слишком много недостатков. При использовании накопителей такого рода существует риск потери больших объемов информации и немалых денег, вложенных в их приобретение.

Большие емкости ни к чему

Инвестиции производителей компьютерных носителей информации в разработку все более емких накопителей могут в итоге не принести желаемых результатов – емкие HDD и SSD никто не будет покупать, пишет портал AnandTech.com. По словам отраслевых экспертов, присутствовавших на состоявшемся в Лондоне мероприятии Data Centre World, для большинства задач не требуются носители данных объемом более 16 ТБ.

Таких объемов уже достигли классические жесткие диски с вращающимися на шпинделе пластинами, и скоро в продажу поступят нацеленные на корпоративный сегмент 20-терабайтные модели, а в стане SSD емкость наиболее вместительных накопителей сейчас варьируется от 4 ТБ до 16 ТБ.

Причин, по которым более емкие накопители едва ли найдут своего покупателя, может быть несколько – это, конечно, их стоимость, а также риски, которые они несут для потребителя.

Серьезные риски

Чем больше емкость носителя, тем больше информации различного рода может храниться в нем, но тем выше вероятность потери большего объема данных в случае выхода его из строя. К примеру, потеря одного полностью заполненного SSD на 16 ТБ приведет к утрате аналогичного объема данных. При этом, если использовать четыре драйва по 4 ТБ каждый, то в сумме получится аналогичный объем, но выход из строя одного SSD повлечет за собой гораздо меньшие потери, в том числе и финансовые.

Вне зависимости от форм-фактора, сверхъемкие SSD и винчестеры могут сыграть с владельцем очень злую шутку

Рост надежности современных накопителей по сравнению с жесткими дисками и SSD 10-летней давности очевиден, но даже они не застрахованы от заводского брака, значительных перепадов напряжения, ненадлежащего охлаждения или неаккуратного обращения.

Дата-центры под угрозой

Винчестеры и твердотельные накопители увеличенного объема чаще всего актуальны для центров обработки данных, хотя нередки и случаи их использования в частных файловых серверах или непосредственно в компьютерах. ЦОДы, с точки зрения частоты использования информации, условно состоят из трех уровней: на самом нижнем, в так называемом «холодном» хранилище, располагаются данные, доступ к которым осуществляется нечасто. Как правило, на этом уровне информация хранится на классических винчестерах, не отличающихся высокой скоростью чтения и записи. В этом случае поломка одного HDD, даже при наличии резервной копии данных из его памяти, затребует значительного количества времени на восстановление, но в целом может остаться незаметной для конечных пользователей.

На втором уровне, именуемом «теплым» хранилищем, располагается более востребованная информация – он чаще всего используется в качестве хранилища кешированных данных с нижнего уровня. Здесь выход из строя накопителя уже отразится на скорости доступа к информации, так как до замены носителя ее придется «подтягивать» с медленных винчестеров, но в целом работоспособность сегмента ЦОД сохранится.

Верхний и наиболее востребованный пользователями уровень, «горячее» хранилище, уже не терпит поломки носителей информации, так как обмен данными здесь осуществляется на очень высоких скоростях. Времени на замену емкого накопителя и наполнение его копией данных с почившего предшественника здесь зачастую попросту нет.

Для примера, восстановление информации даже на стандартный 8-терабайтный SSD-драйв с интерфейсом SATA III при скорости записи на уровне 500 МБ/с (идеальные условия) затребует порядка 4,5 часа. Аналогичная работа с SSD на 16 ТБ затребует вдвое большего количества времени.

Предложение рождает спрос?

Но, несмотря на все риски, связанные с переходом к использованию сверхвместительных накопителей, производители продолжают работать над повышением их емкости. Одним из недавних примеров подобного стремления стал релиз компанией Seagate 16-терабайтного жесткого диска в 3,5-дюймовом форм-факторе с самым распространенным среди HDD интерфейсом SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Накопитель был представлен в декабре 2018 г., а уже к концу 2019 г. компания планирует разработать 20-терабайтный винчестер. Останавливаться на этом она не станет – на 2026 г. у Seagate запланирован подход к рубежу в 100 ТБ.

Производители твердотельных накопителей не отстают и даже опережают своих конкурентов – еще в марте 2016 г. компанией Samsung был выпущен на тот момент первый в мире SSD-драйв емкостью 15,36 ТБ стоимостью $10 тыс. (653,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 марта 2019 г.). Но подобные решения пока стоят достаточно дорого, и сейчас выгоднее выбирать менее вместительные SSD – не только причине меньших потерь данных, но и на фоне резкого снижения их стоимости. К примеру, с начала 2018 г. цены на SSD емкостью 1 ТБ упали более чем на 50%, и падение, по прогнозам The Digitimes, продолжится и в 2019 г.

Первый в мире твердотельный накопитель емкостью более 15 ТБ

К тому же, у россиян с недавних пор есть возможность покупать SSD малого объема, разработанные непосредственно в России. В феврале 2018 г. отечественная компания GS Group сообщила о старте массового производства твердотельных накопителей емкостью до 1 ТБ. Полный производственный цикл реализован в инновационном кластере «Технополис GS», расположенном в городе Гусев Калининградской области. Его мощности позволяют выпускать более 1 млн накопителей в год.

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