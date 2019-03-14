Huawei удвоит серверные мощности в своих российских ЦОДах

Появившееся в начале 2018 г. облачное подразделение Huawei в России показало к началу 2019 г. выручку в $2 млн и в стремлении довести к концу 2019 г. этот показатель до $15 млн намерено существенно увеличить парк арендуемых серверных мощностей.

Удвоение числа серверов для облаков

Китайская компания Huawei по истечении 2019 г. с момента запуска в России своего облачного подразделения сообщила о планах по удвоению обеспечивающих его серверных мощностей. На текущий момент российский Huawei Cloud базируется на 500 серверных стойках в трех ЦОДах в Москве. К концу 2019 г. в распоряжении этого подразделения окажется 1 тыс. стоек. Об этом рассказал директор Huawei Cloud в России Ван Вэй.

Напомним, облачные услуги китайский гигант начал оказывать в нашей стране в марте 2018 г. из московского ЦОДа компании 3data, задействовав первоначально порядка 80 серверных стоек. По словам, Ван Вэя перспективность облачного бизнеса в России стала для Huawei очевидной, после того, как все эти ресурсы оказались раскуплены клиентами через пять месяцев после открытия направления.

В ноябре 2018 г. CNews стало известно, что к марту 2019 г. Huawei Cloud намеревается задействовать два дополнительных ЦОДа, потенциально, способных вместить до 1 тыс. стоек каждый. Как отмечает директор по решениям направления Huawei Cloud Артур Пярн, свои ЦОДы в столице компании в итоге предоставили DataPro и IXcellerate.

Ван Вэй: В 2019 г. Huawei Cloud в России ставит своей целью увеличить выручку до $15 млн

В разговоре с CNews Артур Пярн пояснил, что заявленный Ван Вэем ресурс в 1 тыс. стоек к концу текущего года будет достигнут за счет дополнительной аренды 500 стоек именно в этих двух ЦОДах. С их хозяевами уже имеются договоренности на этот счет.

По словам Пярна, для наращивания мощностей в будущем компания готова рассматривать площадки не только в Москве, но и в других российских городах, например, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Но пока каких-либо конкретных соглашений у Huawei нет.

Показатели и планы по выручке

По данным Ван Вэя, по итогам 2018 г., который для Huawei Cloud в России составил менее 10 месяцев, выручка облачного подразделения достигла $2 млн. На 2019 г. компания ставит своей целью увеличить этот показатель до $15 млн.

В текущем году Huawei собирается существенно расширить набор сервисов. Изначально их было запущено порядка 20. В ближайший месяц предполагается вывести на рынок еще более 30 — уровня PaaS (платформа как сервис) и специализированных вертикальных решений для различных отраслей: ритейла, медиа- и киноиндустрии, игрового сегмента, транспорта, промышленности и финансового сектора.

В частности, заказчикам станут доступны уникальные, как считают в Huawei, для российского рынка сервисы искусственного интеллекта собственной разработки компании, а также сервисы и инструменты для разработки приложений непосредственно в облаке. «Это позволит привлечь в облако абсолютно новую категорию заказчиков и стартапов, в том числе из госсектора, — говорят в Huawei. — План компании до 2020 года — войти в тройку ведущих поставщиков облачных решений в России (по выручке — прим. CNews)».

По оценкам iKS-Consulting, объем российского облачного рынка в 2018 г. достиг отметки в 68,4 млрд руб. ($1,1 млрд). Рост к 2017 г. в национальной валюте составил 25%, в долларах США — 17,5%.

Смена бизнес-модели

Как отмечает Ван Вэй, в 2018 г. Huawei Cloud ориентировался в России преимущественно на организации уровня среднего и малого бизнеса (СМБ). В 2019 г. компания берет фокус на крупный бизнес. Уже на следующей неделе именно для него обещано запустить некое специальное гибридное решение.

«Ситуация на облачном рынке за последний год кардинально изменилась, — уверен Артур Пярн. — Мы видим, что облачными решениями заинтересовались даже те заказчики, которые ранее предпочитали строить исключительно физические ЦОДы и создавать собственные ИТ-решения, никогда не рассматривая облака даже как инструмент для разработки и тестирования, хостинга некритичной инфраструктуры, бэкапирования и создания резервных дата-центров. Это аэропорты, финансовые учреждения, промышленные и добывающие компании».

С точки зрения работы с клиентами Huawei решила изменить свою партнерскую модель. В момент запуска облачного направления единственным партнером компании была 3data, предоставившая ЦОД. Российские клиенты напрямую взаимодействовали только с ней. Оператор осуществлял продажи и продвижение услуг, обеспечивал так называемые первую и вторую линию техподдержки, брал на себя все вопросы оформления сделок, а также самостоятельно занимался лицензированием оборудования ЦОДа и получением необходимых разрешений у местных регуляторов.

Теперь же, не разрывая отношений с 3data и оставляя за ней статус топ-партнера, управляющего облаком, Huawei намерена привлечь к продажам широкий круг сторонних организаций. Речь идет более чем о тысяче партнеров, сотрудничающих с подразделением Huawei Enterprise — системных интеграторов, реселлеров, дистрибьюторов. Они смогут заключить соглашение с Huawei Cloud, чтобы продавать публичное облако или создавать на его базе собственные решения, получая прибыль.

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