В работе Gmail масштабный сбой. Проблемы у пользователей по всему миру

По данным Google, глобальный «сбой в обслуживании» накрыл онлайн-сервисы Gmail и Google Drive ночью на несколько часов. Происхождение проблемы до сих пор никак не комментируется.

Сбой глобальных масштабов

В ночь на 13 марта 2019 г. соцсети заполонили жалобы пользователей сервисов Google. Так, в почтовом сервисе Gmail пропала возможность отправки электронных писем. В Google Drive, наряду с резким снижением скорости доступа, полностью перестали открываться некоторые типы файлов.



По данным онлайн-ресурса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к онлайн-сервисам, первые сообщения о перебоях в работе сервисов Google появились в 05:13 по московскому времени. Наибольшее число проблем наблюдалось у пользователей из США, Японии, Китая, Малайзии, Индонезии, Индии, ряда стран Европы и Латинской Америки.

Примерно половина пользователей (47%) отметили в своих сообщениях проблемы с отправкой сообщений. Чуть более трети (36%) заявили о сложностях со входом в почту, 19% испытывали сложности с авторизацией аккаунта.

Downdetector: график сбоя в работе Gmail

На момент написания материала CNews число сообщений о сбоях значительно снизилось, но все еще не достигло нулевого уровня.

География сбоя в работе Gmail

Служба Downdetector также отметила сложности в работе собственно сайта Google, наблюдавшиеся прошедшей ночью со сравнимыми интервалами.

Downdetector: график сбоя в работе сайта Google

Так, по данным сервиса, 60% пользователей испытывали сложности с доступом к своему аккаунту Google, и 39% отметили сложности в использовании поискового сервиса Google.

Реакция Google

Согласно информации, размещенной на контрольной панели Google об статусах активности сервисов пакета GSuite (Status Dashboard), в компании прекрасно осведомлены о сбоях как в Gmail, так и в Google Drive.

Данные панели статуса сервисов G Suite

Статус активности онлайн-сервисов GSuite может иметь три состояния: «Без проблем» (No Issues), «Сбой в обслуживании» (Service disruption) или «Перерыв в работе» (Service outage).

Ночной сбой в работе Gmail и Google Drive отмечен оранжевым значком сбоя в работе.

Подробности о ночном сбое сервиса Gmail

На 09:13 по московскому времени в панели состояния GSuite появился «зеленый» статус отсутствия проблем и запись о том, что проблема с Gmail «должна быть решена». Сервис также принес извинения за неудобства и поблагодарил за терпение и поддержку. Здесь же отмечено, что надежность системы является главным приоритетом Google, и компания постоянно совершенствует свои системы для лучшей работы.

Официальные представители Google также связались с ИТ-порталом CNet и прокомментировали ситуацию следующим образом: «Мы проводим расследование сообщений о проблемах с Gmail. В ближайшее время мы предоставим больше информации. Пользователи, которых затронул сбой, получают доступ к Gmail, но наблюдают сообщения об ошибках, медленное соединение и/или другие непредвиденные режимы работы».

Как сообщили в CNet, сбой Gmail наблюдался у корреспондента компании в Сан-Франциско, в то время как в офисах CNet в Нью-Йорке и Австралии сервис работал без проблем.

Для оперативного отслеживания статуса сервисов G Suite представители Google посоветовали пользователям проверять обновления панели состояния сервиса (Status Dashboard).

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464701