Почти две трети компаний мира хотят развивать мультиоблачные стратегии

Уходя от приватных облаков, мировые компании все чаще приходят к мультиоблачной стратегии. Эксперты объясняют это потребностью в быстрой цифровизации, а сами предприятия готовы усиливать мультиоблачные модели в ближайшие годы.

Мультиоблачная модель становится все более популярной

Компании по всему миру все чаще внедряют гибридные облака, а наибольшей популярностью пользуются мультиоблачные модели. Такими данными поделились аналитики консалтинговой компании Pierre Audoin Consultants по итогам опроса 253 представителей различных предприятий, принимающих ИТ-решения.

Эксперты отмечают, что потребность в гибридах объясняется тем, что бизнес нуждается в быстрых цифровых преобразованиях. Поэтому многие компании ищут способы оптимального распределения рабочих нагрузок в оптимальных средах, которыми и стали гибридные облака в противовес частному облаку.

Почти две трети организаций (64%) считают, что мультиоблака будут играть все более значительную роль в их архитектуре в течение следующих двух лет. Лишь 23% считают, что эта роль останется неизменной, и только 12% полагают, что мультиоблака потеряют популярность.

Фото: ru.depositphotos.com Новые компании при создании своей ИТ-инфраструктуры в первую очередь обращают внимание

на облачные вычисления – в 65% случаев рассматривается именно такой вариант

«При мультиоблачной модели заказчик получает возможность менять поставщиков внешних облачных ресурсов в зависимости от того, что ему на данный момент выгоднее, – объясняет Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. – Именно исходя из этой логики мультиоблака, безусловно, предлагают более взвешенные финансовые возможности для построения ИТ-решений. Здесь нельзя не упомянуть о нашей стратегии Data Fabric, которая позволяет реализовать единое управление данными в разных средах. Вы можете «уйти в облака», можете перейти из публичного облака в частное или перенести данные в программно-определяемую среду – функциональность и интерфейсы останутся теми же. Это позволяет бизнесу эффективно распределять ресурсы и инвестиции».

Стартапы считают облака основным вариантом

Рост популярности отдельных подходов частично связан с принципиальным увеличением популярности самих облаков. Новые компании при создании своей ИТ-инфраструктуры в первую очередь обращают внимание на облачные вычисления – в 65% случаев рассматривается именно такой вариант. В 2017 г. этот показатель был ниже на 27%. Среди лиц, принимающих ИТ-решения, также выросло число сторонников исключительно облачной модели – с 13% в 2017 г. до 21% в настоящее время.

73% опрошенных экспертами Pierre Audoin Consultants ИТ-специалистов заявили, что они увеличили число используемых облаков или облачных сервисов за последние два года. При этом ресурсы типичной мультиоблачной среды на 58% состоят из частного облака и на 42% из публичного. В течение еще двух лет аналитики ждут повышения последнего значения до 44%.

Опрошенные специалисты также подтвердили, что теперь они более избирательно подходят к использованию облачных технологий. Это обусловлено появившейся вариативностью как поставщиков такого рода вычислений, так и более широкими предложениями провайдеров.

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