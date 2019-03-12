На рынок хлынули поддельные топовые процессоры Intel

Злоумышленники стали подделывать новейшие процессоры Intel Coffee Lake Refresh и продавать под их видом устаревшие чипы более чем 10-летней давности. Первый подобный случай произошел в Германии, но пока неизвестно, насколько массовой может стать проблема, поскольку в 2017 г. процессоры Intel активно подделывали в США.

Фальсификат в Amazon

В интернет-магазине Amazon.de зафиксирован случай продажи поддельного процессора Intel нового семейства Coffee Lake Refresh, представленного в конце 2018 г.. По информации немецкого компьютерного журнала c’t, один из его читателей приобрел в Amazon новенький процессор Intel Core i5-9600K, но вместо него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263 (17,3 тыс. руб. по курсу ЦБ России на 12 марта 2019 г.).

По словам покупателя, на Amazon он заказал несколько комплектующих для сборки настольного компьютера, и с остальными компонентами проблем не возникло. Подлог вскрылся на этапе установки процессора в сокет материнской платы – он банально не подошел к разъему, так как имел иное число контактов.

Качественная подделка

Обнаружить подмену еще на этапе получения заказа читатель c’t не мог, так как процессор приехал в полностью оригинальной запечатанной упаковке Intel, и никаких сомнений в его подлинности не возникало. Маркировка на теплообменнике (металлической крышке, закрывающей кристалл) гласила, сто это именно Core i5-9600K под сокет LGA 1151v2, но на деле в руках покупателя оказался процессор Intel Pentium 4 631 под сокет LGA 775.

Оригинальный (слева) и поддельный (справа) процессор Intel Core i5-9600K

Фактически, отличить один чип от другого смогут лишь опытные пользователи, регулярно занимающиеся сборкой компьютеров или заменой комплектующих. Форма теплообменника у процессоров практически идентичная, и догадаться подмене можно лишь по явно меньшему количеству контактов, и то уже исключительно после покупки – нижняя часть процессора в фирменной упаковке Intel скрыта от глаз покупателей

Оригинальная маркировка на Pentium 4 была удалена механическим способом, и вместо нее нанесена прозрачная пленка с новыми данными. На фотографии видны различия в шрифтах, но обычные пользователи едва ли придадут этому значение при покупке.

Комментарий Intel

Журналисты c’t сообщили о случившемся Intel, однако чипмейкер не смог дать внятных объяснений, как в розницу могли попасть поддельные процессоры нового семейства. По словам представителей компании, приобретать ее процессоры следует исключительно у официальных ретейлеров, поскольку поддельные чипы нередко всплывают в ассортименте мелких магазинов. Тут следует отметить, что Amazon, в том числе и его немецкое представительство Amazon.de, тоже относится к числу авторизованных ретейлеров.

Реакция Amazon

В отличие от Intel, магазин Amazon подошел к решению проблемы более ответственно. Было проведено внутреннее расследование, показавшее, что поддельный Core i5-9600K вернул в магазин один из покупателей. Он приобрел оригинальный чип, аккуратно извлек его из упаковки без повреждения последней и не менее аккуратно поместил в нее свой Pentium 4 с заранее фальсифицированной маркировкой.

Злоумышленники обманули Amazon при помощи кусочка прозрачной пленки

После проделанных манипуляций злоумышленник сдал процессор обратно в Amazon - его приняли как раз по причине невскрытой упаковки. Далее чип был отгружен следующему покупателю, коим и оказался читатель журнала c’t.

Финал истории

Представители Amazon не стали уточнять, единичный ли это случай, или же на складах магазинов были найдены и другие процессоры Intel или AMD. Также неизвестно, был ли найден покупатель, подменивший современный чип на его предка из 2006 г.

Что до покупателя, обратившегося в c't, то Amazon вручил ему подлинный Intel Core i5-9600K, а вместе с ним – купон на 50 евро и модуль оперативной памяти DDR4 на 8 ГБ в качестве компенсации за моральный ущерб.

Предприимчивые американцы

Процессоры Intel подделывают не только в Германии – в феврале 2019 г . фальсифицированные чипы этого производителя были обнаружены в военном оборудовании США. В ходе проведенного расследования выяснилось, что вина лежит на компании PRB Logics Corporation и ее основателе – предпринимателе из Калифорнии Рогелио Васкесе (Rogelio Vasques).

На протяжении семи лет, с 2009 г. по 2016 г., бизнесмен закупал в Китае устаревшие, бывшие в употреблении и даже отбракованные чипы по низким ценам и затем перепродавал их субподрядчикам, которые, в свою очередь, реализовывали микросхемы конечным потребителям. В списке клиентов были и американские военные ведомства. Васкес заранее договорился с китайцами о подделке маркировки на приобретаемых им процессорах, и в итоге никто, кроме него и представителей китайской стороны, не был в курсе подлога.

Процессоры AMD тоже пользуются спросом у преступников

Процессоры Intel, лидера рынка, подделывают достаточно часто, но и AMD иногда тоже страдает от действий злоумышленников. В 2017 г., по информации портала PC Gamer, все тот же Amazon продал нескольким покупателям процессоры AMD Ryzen 7, на деле оказавшиеся бюджетными чипами Intel Celeron. Как и в случае с читателем c’t, упаковка этих процессоров казалась невскрытой, а на них самих была спилена оригинальная маркировка с последующим нанесением прозрачной пленки с новыми поддельными данными.

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