Google выпал из топ-10 компаний с лучшей репутацией. Facebook не попал даже в первую сотню

В рейтинге компаний с лучшей репутацией Global RepTrak 100 Google заняла 14 место, опустившись на него с третьей строчки. Microsoft находится на пятом месте, Amazon — на 56, а Apple — на 57. Facebook не попал даже в первую сотню.

Рейтинг репутации

Google больше не входит в десятку компаний с лучшей репутацией — она переместилась с третьего места на 14 — в то время как Facebook не смогла попасть даже в первую сотню. К таким выводам пришли специалисты консалтинговой компании Reputation Institute, представившие актуальную версию рейтинга самых уважаемых компаний Global RepTrak 100.

При составлении рейтинга исследователи проанализировали репутацию 7,6 тыс. компаний из 20 различных отраслей, опросив 230 тыс. респондентов. Исследование проводилось в январе-феврале 2019 г.

Репутация технологических компаний

На пятом месте находится компания Microsoft. Исследователи отмечают, что у нее все в порядке с репутацией несмотря на то, что последний год выдался в целом очень скандальным для ИТ-отрасли. Темпы роста ключевых для репутации показателей у Microsoft выше, чем в среднем по отрасли. На шестом месте находится Sony, на девятом — Netflix, у которого сейчас 139 млн подписчиков по всему миру.

Intel заняла 11 место, Google — 14, Visa — 16, HP — 21, IBM — 25, Cisco — 37, Dell — 45, LG — 48, Samsung — 52, Panasonic — 54, Amazon — 56, и Apple — 57. Oracle находится на 73 месте, Toshiba — на 76, Nokia — на 77, SAP — на 79, Fujitsu — на 86, eBay — на 94.

Перемещение Google с третьего на 14 место исследователи объясняют несколькими причинами, в том числе протестами сотрудников против сексуальных домогательств и гендерного неравенства в корпорации, утечкой данных 52,5 млн пользователей Google+ и слушанием в Конгрессе США на тему управленческих практик и прозрачности в компании. По мнению экспертов, на репутации Google плачевно отразилось нарушение ее широко известного принципа Do no evil («Не делай зла»).

Reputation Institute представил актуальную версию рейтинга самых уважаемых компаний Global RepTrak 100

Южнокорейский ресурс The Korea Herald отмечает, что в 2018 г. Samsung занимала 26 место, в 2017 г. находилась на 70 строчке, а еще годом ранее — на 17. Проседание до 70 места было вызвано скандалом с взрывающимся смартфоном Galaxy Note 7, однако затем компания смогла восстановить репутацию. Теперь же Samsung снова оказалась за пределами топ-50, пропустив вперед LG, которая, в свою очередь, просела на семь позиций по сравнению с предыдущим годом.

За пределами первой сотни

В первую сотню рейтинга не попал Uber, однако исследователи отмечают, что компания демонстрирует самые высокие темпы роста репутации. Это произошло во многом благодаря замене бывшего гендиректора Трэвиса Каланика (Travis Kalanick) на нового главу компании Дару Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), который не связан с прошлыми скандалами и заботится о здоровой атмосфере в коллективе.

Facebook не попал в первую сотню в связи с чередой скандалов на тему безопасности пользовательских данных. Первым таким скандалом стал инцидент с британской компанией Cambridge Analytica, которая манипулировала данными 87 млн пользователей соцсети в политических целях. В связи с этим главе Facebook Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США, что также стало ударом по репутации.

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