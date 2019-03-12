CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Сергей Пегасов, глава Дирекции ИТ Промсвязьбанка

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления Московского кредитного банка

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор Управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ Андрей Нуйкин; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; CIO «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской Биржи Сергей Демидов; Сhief Technology Officer Leroy Merlin Александр Соколовский; начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express Алексей Мунтян; директор по разработке «АльфаСтархования» Антон Исанин; менеджер по инновациям ДИТ X5 Retail Group Василий Тарасевич; ИТ-директор ABB Group Владимир Шевченко; IT Business Application Department Head, YUM! Restaurants International Russia & CIS Ирина Самохина; управляющий директор блока «Риски» Сбербанка Михаил Лукьянов.

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ

Мероприятие из пяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Облака технологии» и «Розница».

Владислав Беляев, директор по ИТ ГК «Черкизово»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Сергей Путин CIO «Росводоканала»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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