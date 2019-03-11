Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand

Nvidia официально подтвердила факт сделки по поглощению израильской Mellanox. Суммой в $6,9 млрд компания перебила ставку Intel, также претендовавшей на приобретение поставщика решений и услуг InfiniBand.

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Компания Nvidia объявила о достижении определяющего соглашения, по которому Nvidia полностью приобретает Mellanox, разработчика и поставщика решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса.

В рамках соглашения Nvidia покупает все выпущенные и находящиеся в обороте простые акции Mellanox по цене $125 за акцию, что сумме составляет порядка $6,9 млрд.

Таким образом, Nvidia более чем на 10% «перебила» ставку компании Intel, которая еще в январе 2019 г., по данным агентства Reuters, предлагала за своего прямого конкурента Mellanox сумму порядка $6 млрд. Покупкой эксклюзивного производителя решений InfiniBand также интересовался ряд крупнейших компаний индустрии, включая Microsoft и Xilinx.

Решение о продаже компании было принято советом директоров Mellanox еще в октябре 2018 г. Капитализация компании перед продажей оценивалась примерно в $5,93 млрд.

Компания Mellanox, известная как ведущий поставщик скоростных решений Ethernet и эксклюзивный поставщик решений InfiniBand, традиционно фокусировала свой бизнес на высокопроизводительных решениях для центров обработки данных, кластерных решениях и облачных платформах, в то время как бизнес Nvidia до сих пор был преимущественно сосредоточен на решениях для HPC, корпоративных серверов и настольных ПК.

На протяжении десятилетия Nvidia перефокусировала свое внимание с рынка традиционных графических ускорителей, где в последнее время наблюдается заметный спад продаж, на решения для ЦОДов, где заметен значительный рост в сочетании с большой маржой. В последнее время Nvidia усиливала свое присутствие в двух ключевых секторах – графических ускорителей для векторных вычислений в составе серверов крупных облачных ферм, таких как AWS или Microsoft Azure, а также в сегменте технологий для искусственного интеллекта.

Приобретение Mellanox направлено на усиление позиций Nvidia именно на этих рынках. Так, список клиентов Mellanox включает среди прочих Alibaba, Dell и HPE. Решения Mellanox уже присутствуют во всех крупных облачных решениях и дата-центрах.

Клиентская база Mellanox в сочетании с солидным пакетом патентов и налаженным производством позволит Nvidia не только расширить влияние на интересующих ее рынках, но также использовать работающие и проектируемые инсталляции Mellanox для продвижения графических акселераторов.

В отличие от традиционной бизнес-стратегии по приобретению чипов Mellanox для собственных решений, теперь Nvidia имеет «домашние» возможности для лучшей оптимизации технологий быстрого интерконнекта в интегрированных решениях своего производства. Как следствие, Nvidia получает в свое распоряжение дополнительное конкурентное преимущество по соотношению цены/производительности.

Согласно предварительному прогнозу Nvidia, по завершении процедуры приобретения Mellanox, комбинированные активы увеличат валовую маржу компании без учета GAAP, прибыль без учета GAAP на акцию, а также свободный денежный поток.

Эксклюзивным финансовым консультантом при подготовке сделки со Nvidia выступала компания Goldman Sachs, юридическим консультантом была Jones Day. Со стороны Mellanox финансовыми консультантами были Credit Suisse Group и J.P. Morgan Chase, Latham & Watkins, LLP и Herzog Fox & Neeman обеспечили юридические консультации.

Инвестиции Nvidia в будущее суперкомпьютеров и ЦОДов

Поглощение компании Mellanox, прежде всего, скажется на будущем бизнеса Nvidia в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и суперкомпьютеров.

Так, платформенные решения Nvidia и межузловые коммуникации Mellanox в настоящее время используются в более чем 250 суперкомпьютеров из последней версии мирового рейтинга TOP500. Решения обоих компаний также присутствуют в системах большинства ведущих мировых поставщиков облачных сервисов и производителей серверных систем.

Эксклюзив на InfiniBand обошелся Nvidia в $6,9 млрд

Обе компании имеют долгую историю сотрудничества. Наиболее свежим примером совместной работы компаний над крупными мировыми проектами называют создание двух наиболее быстрых в мире суперкомпьютеров Sierra и Summit, разработанных по заказу Министерства энергетики США.

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний. Как ожидается, ее полное закрытие состоится ближе к завершению календарного 2019 г. после прохождения процедуры одобрения регуляторами и одобрения условий сделки акционерами Mellanox.

Как Nvidia планирует распорядиться приобретением

После завершения сделки руководство Nvidia планирует продолжить работу головного технологического центра Mellanox в Израиле, и в перспективе наращивать инвестиции в новоприобретенное подразделение.

В компании уже пообещали, что в по итогам поглощения продажи продуктов и сервисов Mellanox, а также техподдержка клиентов останутся неизменными.

«Рост популярности технологий искусственного интеллекта и больших данных, миллиарды единовременных пользователей компьютеров увеличивает стремительный рост спроса на центры обработки данных в глобальных масштабах, - отметил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор Nvidia. - Для удовлетворения этого спроса необходимы целостные архитектуры, объединяющие огромное число быстрых вычислительных узлов через интеллектуальные сетевые структуры в единый гигантский вычислительный механизм масштаба ЦОД. Мы рады объединить скоростную вычислительную платформу Nvidia с ускоренной сетевой платформой Mellanox под одной крышей для создания вычислительных решений нового уровня для центров обработки данных. Я особенно рад работать в тесном сотрудничестве с дальновидными лидерами Mellanox и их замечательными сотрудниками для изобретения компьютеров завтрашнего дня».

На перспективу в Nvidia планируют использовать наработки Mellanox для оптимизации рабочих нагрузок по всему стеку вычислительного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных для решений масштабов ЦОДа, «для достижения более высокой производительности, большей загрузки и снижения эксплуатационных расходов для клиентов».

Как отмечается в официальном заявлении Nvidia, по мере завершения актуальности Закона Мура и соответствующего замедления роста производительности центральных процессоров, все более актуальными становятся вычисления с помощью графических ускорителей Nvidia и умных решений Mellanox.

Список современных задач, решаемых с помощью такой связки, включает искусственный интеллект научные вычисления, аналитику данных, и решается в современных гипермасштабируемых дата-центрах.

«Мы придерживаемся сходной с Nvidia концепции ускоренных вычислений, - сказал Эял Уолдман (Eyal Waldman), основатель и генеральный директор Mellanox. - Объединение компаний является натуральным продолжением нашего давнего партнерства и отлично подходит для наших традиций работы на результат. Сочетание будет способствовать созданию мощных технологий и фантастических возможностей».

О компании Mellanox

Израильская компания Mellanox является лидером в разработке и производстве устройств и сервисов smart-интерконнекта Ethernet и InfiniBand полного цикла для серверов и СХД.

Mellanox стала пионером в разработке межузловых коммуникаций стандарта InfiniBand, и с 2011 г. производит такое оборудование на эксклюзивной основе.

В настоящее время компания производит разнообразные телекоммуникационные решения, коммутаторы, сетевые адаптеры, чипы и ПО для технологий InfiniBand и Ethernet, которые применяются в суперкомпьютерах, гипермасштабируемых ЦОДах, облачных решениях, системах хранения данных и устройствах Web 2.0.

Компания располагает исследовательскими центрами в Йокнеам-Илит, Израиль, и в Саннивейле, Калифорния.

Как и Nvidia, компания Mellanox обеспечивает выпуск своей продукции по контрактной (fabless) модели. Одним из крупнейших производственных партнеров компании по выпуску чипов является тайваньская TSMC.

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