Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer

Веб-версия мессенджера Skype получила масштабное обновление, включающее в себя ряд востребованных и долгожданных функций, в том числе и видеозвонки в HD-качестве. Однако Microsoft прекратил поддержку популярных браузеров, включая Opera, Firefox, Safari и даже Internet Explorer.

Веб-Skype несет потери

Корпорация Microsoft выпустила обновленную веб-версию своего мессенджера Skype, которая лишилась поддержки целого ряда браузеров, а также операционных систем. Онлайн-сервис больше не работает даже в Internet Explorer – первом фирменном браузере Microsoft, вплоть до 2015 г. входившим в состав ОС Windows в качестве основного веб-обозревателя. Впрочем, сейчас Microsoft даже агитирует всех отказаться от пользования Internet Explorer, называя его неактуальным и небезопасным.

Из списка поддерживаемых онлайн-версией Skype браузеров, по данным портала Venture Beat, в одночасье исчезли Mozilla Firefox, Apple Safari и Opera. Microsoft оставила лишь поддержку своего нового обозревателя Edge и браузеров на основе движка Chromium, в число которых, стоит отметить, входит и новая Opera. По каким причинам этот обозреватель более не поддерживается, Microsoft не сообщает. Представитель корпорации отметил, что сервис звонков в разных браузерах реализован по-разному. К слову, в одном из ближайших обновлений Windows 10 обозреватель Edge тоже перейдет на Chromium вместо фирменного движка Edge HTML.

Позвонить по Skype через фирменный браузер Microsoft больше не получится

Также Skype for Web больше не работает под ранними версиями Windows – сервис запустится только на ПК под управлением Windows 10. Аналогичная ситуация и с компьютерами на macOS – для работы в веб-версии мессенджера система должна быть обновлена как минимум до версии 10.12. Менее распространенные настольные ОС и вовсе не поддерживаются – это в полной мере касается и Google Chrome OS. Владельцам устройств под ее управлением теперь придется устанавливать отдельное Android-приложение, благо в Chrome OS реализована такая возможность.

Истинные мотивы

Microsoft не раскрывает причины, повлиявшие на появление новых резких ограничений в работе Skype for Web. По предварительным данным, всему виной может стать переход на использование сервисом открытого стандарта WebRTC для совершения звонков. Эта технология также используется в Facebook Messenger и WhatsApp, но не поддерживается в Safari, в результате чего функция звонков в этих мессенджерах при работе через браузер Apple остается недоступной пользователям.

Следует отметить, что Microsoft заранее предупредила грядущих изменениях в работе SkypeWeb – соответствующее сообщение она распространила еще в феврале 2019 г.

Нововведения

Релиз новой версии Skype for Web получил не только ограничения поддержки но и ряд новых возможностей. В частности, сервис теперь позволяет совершать видеозвонки в формате HD и вести запись разговоров как полностью, так и отрывками.

Интерфейс обновленного Skype Web

Также веб-сервис может предложить новую панель уведомлений, поиск по историям бесед (можно искать слова и фразы), а также новую медиа-галерею. Последняя требуется для удобного и быстрого поиска видео, изображений или GIF-анимаций в истории сообщений. Функция позволяет искать медиа-контент по всей истории за недели и месяцы общения.

Доступные альтернативы

Skype – это мессенджер, появившийся в 2003 г. За последние годы появилось множество его аналогов, включая Facebook Messenger, а также Viber. Многие сервисы подобного рода располагают фирменными веб-версиями, позволяющими пользоваться ими практически с любых платформ. В частности, подобное решение имеется у WhatsApp.

Skype Web не работает и в классической Opera 12.18

Другой не менее достойной альтернативой можно считать фирменные приложения мессенджеров для ПК и ноутбуков. Skype тоже обладает собственным клиентом, в недавнем прошлом радикально сменившим дизайн. Новый облик не нашел отклика в сердцах людей и получил изрядное количество негативных отзывов, а также прямым образом повлиял на отток пользователей на конкурирующие платформы. Попытки Microsoft исправить ситуацию результатов пока не принесли, а недавнее прекращение поддержки классического Skype 7.xx с привычным многим интерфейсом и возможностью тонкой настройки лишь подлило масла в огонь.

В России тоже существуют собственные мессенджеры, как малоизвестные и не пользующиеся спросом, так и находящиеся на слуху у многих. К первым можно отнести сервис «ТамТам», выпущенный Mail.Ru в 2017 г., а во вторую категорию входит ICQ – всем известная «Аська», тоже принадлежащая Mail.Ru. Также можно вспомнить и про фирменный настольный мессенджер социальной сети «Вконтакте» (еще один проект Mail.Ru), в феврале 2019 г. доросший до стабильной версии и уже доступный для скачивания.

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