Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer
Веб-Skype несет потери
Корпорация Microsoft выпустила обновленную веб-версию своего мессенджера Skype, которая лишилась поддержки целого ряда браузеров, а также операционных систем. Онлайн-сервис больше не работает даже в Internet Explorer – первом фирменном браузере Microsoft, вплоть до 2015 г. входившим в состав ОС Windows в качестве основного веб-обозревателя. Впрочем, сейчас Microsoft даже агитирует всех отказаться от пользования Internet Explorer, называя его неактуальным и небезопасным.
Из списка поддерживаемых онлайн-версией Skype браузеров, по данным портала Venture Beat, в одночасье исчезли Mozilla Firefox, Apple Safari и Opera. Microsoft оставила лишь поддержку своего нового обозревателя Edge и браузеров на основе движка Chromium, в число которых, стоит отметить, входит и новая Opera. По каким причинам этот обозреватель более не поддерживается, Microsoft не сообщает. Представитель корпорации отметил, что сервис звонков в разных браузерах реализован по-разному. К слову, в одном из ближайших обновлений Windows 10 обозреватель Edge тоже перейдет на Chromium вместо фирменного движка Edge HTML.
Также Skype for Web больше не работает под ранними версиями Windows – сервис запустится только на ПК под управлением Windows 10. Аналогичная ситуация и с компьютерами на macOS – для работы в веб-версии мессенджера система должна быть обновлена как минимум до версии 10.12. Менее распространенные настольные ОС и вовсе не поддерживаются – это в полной мере касается и Google Chrome OS. Владельцам устройств под ее управлением теперь придется устанавливать отдельное Android-приложение, благо в Chrome OS реализована такая возможность.
Истинные мотивы
Microsoft не раскрывает причины, повлиявшие на появление новых резких ограничений в работе Skype for Web. По предварительным данным, всему виной может стать переход на использование сервисом открытого стандарта WebRTC для совершения звонков. Эта технология также используется в Facebook Messenger и WhatsApp, но не поддерживается в Safari, в результате чего функция звонков в этих мессенджерах при работе через браузер Apple остается недоступной пользователям.
Следует отметить, что Microsoft заранее предупредила грядущих изменениях в работе SkypeWeb – соответствующее сообщение она распространила еще в феврале 2019 г.
Нововведения
Релиз новой версии Skype for Web получил не только ограничения поддержки но и ряд новых возможностей. В частности, сервис теперь позволяет совершать видеозвонки в формате HD и вести запись разговоров как полностью, так и отрывками.
Также веб-сервис может предложить новую панель уведомлений, поиск по историям бесед (можно искать слова и фразы), а также новую медиа-галерею. Последняя требуется для удобного и быстрого поиска видео, изображений или GIF-анимаций в истории сообщений. Функция позволяет искать медиа-контент по всей истории за недели и месяцы общения.
Доступные альтернативы
Skype – это мессенджер, появившийся в 2003 г. За последние годы появилось множество его аналогов, включая Facebook Messenger, а также Viber. Многие сервисы подобного рода располагают фирменными веб-версиями, позволяющими пользоваться ими практически с любых платформ. В частности, подобное решение имеется у WhatsApp.
Другой не менее достойной альтернативой можно считать фирменные приложения мессенджеров для ПК и ноутбуков. Skype тоже обладает собственным клиентом, в недавнем прошлом радикально сменившим дизайн. Новый облик не нашел отклика в сердцах людей и получил изрядное количество негативных отзывов, а также прямым образом повлиял на отток пользователей на конкурирующие платформы. Попытки Microsoft исправить ситуацию результатов пока не принесли, а недавнее прекращение поддержки классического Skype 7.xx с привычным многим интерфейсом и возможностью тонкой настройки лишь подлило масла в огонь.
В России тоже существуют собственные мессенджеры, как малоизвестные и не пользующиеся спросом, так и находящиеся на слуху у многих. К первым можно отнести сервис «ТамТам», выпущенный Mail.Ru в 2017 г., а во вторую категорию входит ICQ – всем известная «Аська», тоже принадлежащая Mail.Ru. Также можно вспомнить и про фирменный настольный мессенджер социальной сети «Вконтакте» (еще один проект Mail.Ru), в феврале 2019 г. доросший до стабильной версии и уже доступный для скачивания.
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