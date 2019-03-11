Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля

16 апреля 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в ритейле 2019».

16 апреля 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в ритейле 2019».

Ритейл остается самой инновационной отраслью российской экономики. Не последнюю роль в этом процессе играет государство, которое фактически заставляет торговые предприятия переходить на новые, современные методы работы. Достаточно вспомнить два наиболее громких проекта последних лет – внедрение ЕГАИС и онлайн-касс. Благодаря им торговые предприятия начали массово переходить от примитивных кассовых аппаратов к современной контрольно-кассовой технике.

Продолжением стало уже стартовавшее в России чипирование меховой продукции, маркировка лекарственных средств, древесины и табачной продукции. До 2024 г. Россия планирует развернуть масштабную систему контроля оборота товаров. Планируется, что такая система будет интегрирована с «единым кассовым чеком» автоматизированных систем контроля ФНС, таможенными базами данных, а в перспективе и с данными электронных платежных систем.

Ритейл привык быть в авангарде всех технологических трендов. На сегодняшний день речь идет о максимальной цифровизации рынка. Что применительно к ритейлу означает, в первую очередь, расширение каналов продаж. На рынке уже практически не осталось крупных и средних ритейлеров, не имеющих интернет-магазинов.

Вторая задача ритейлеров – удержание уже существующих и привлечение новых клиентов. Технологическая основа для ее решения – сбор максимально возможного количества информации о клиентском опыте, ее анализ (большие данные) и формирование программ лояльности, запуск промоакций, помогающих увеличить продажи.

Важная составляющая этого процесса – идентификация покупателя. Идентифицировать покупателя сегодня могут уже многие торговые сети: получить информацию с карты лояльности, узнать историю его заказов, а затем предложить индивидуальные скидки.

Наиболее продвинутые ритейлеры делают первые шаги навстречу технологиям искусственного интеллекта. Не утихают страсти вокруг «умных» магазинов. Также ритейлеры активно внедряют интернет вещей в различные виды хозяйственной деятельности.

Как развивался ИТ в ритейле в 2018 г.?

Какое влияние на его развитие оказали законодательные изменения в этой сфере?

Какие ИТ-проекты были наиболее востребованы ритейлерами?

Какие задачи приходится решать ИТ-департаментам торговых предприятий?

Актуально ли импортозамещение для ритейла?

Какие крупные ИТ-проекты были реализованы в ритейле в 2018 г.?

Инсорсинг или аутсорсинг: что выбирает ритейл?

Станет ли ритейл пионером в использовании блокчейн в России?

Каковы результаты российского рынка интернет-торговли в 2018 г.?

Каким будет 2019 г. для российского ритейла?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в ритейле 2019».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Роман Десятов, руководитель департамента развития информационных систем бренда, «М.Видео»;

Сергей Алтухов, ИТ-директор, Simple;

Станислав Мелингер, директор департамента технологического развития, «Адамас»;

Сергей Лащев, руководитель проектов, Splat;

Михаил Заборов, заместитель директора по ИТ, «Спортмастер»;

Кирилл Кукаркин, ИТ-директор, YUM Restaurants Russia;

Вадим Горбунов, заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по информационным технологиям;

Инга Паныч, директор отдела технологий и процессов продаж, AB InBev Efes;

Сергей Усик, директор по ИТ, «Абрау-Дюрсо»;

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес-проектов, «Паулиг Рус»;

Представитель компании OFD.RU;

Представитель компании Selectel;

Представитель компании «Платформа ОФД».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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