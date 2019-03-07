Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов

Резкое падение доходов может вынудить компанию Olympus сократить бизнес по производству фотоаппаратов и аксессуаров к ним. Спрос на ее продукцию, а также на камеры других брендов, продолжает сокращаться во всем мире на фоне изменений в предпочтениях потребителей – в качестве устройства для получения фотографий они все чаще выбирают смартфоны.

Olympus больше не на Олимпе

Компания Olympus в обозримом будущем может прекратить производство цифровых фотоаппаратов и полностью сменить направление бизнеса, сообщает японское издание Business Journal Japan. Сама компания пока не комментирует появившуюся информацию, однако в опубликованном в феврале 2019 г. финансовом отчете говорится лишь о серьезных убытках, но не о прибыли.

Olympus в 2019 г. отмечает 100 лет со дня основания. Между тем, на рынок фототехники она вышла лишь в 1934 г., и начала она с производства объективов для фотоаппаратов. До этого, с 1919 г. по 1934 г. компания выпускала только термометры и микроскопы.

Свою первую фотокамеру, названную Semi-Olympus I, Olympus выпустила уже в 1936 г. Сейчас Olympus входит в число крупнейших производителей фототехники – на японском рынке она три года подряд, с 2015 г. по 2017 г. включительно, удерживала первое место в сегменте беззеркальных камер. Лишь в 2018 г. она уступила лидерство компании Canon.

На мировой арене ситуация складывается иная: по данным Nikkei.com, в первую тройку производителей по объему продаж фотокамер со сменной оптикой входят Canon (доля рынка 49,1%), Nikon (24,9%) и Sony (13,3%). Оставшуюся 12,7-процентную долю Olympus делит со всеми остальными компаниями, включая Fuji, Olympus, Panasonic, Ricoh.

Компактный системный фотоаппарат Olympus линейки OM-D

C 2004 г. компания ведет два направления бизнеса – подразделение Olympus Imaging Corp. Занимается разработкой и производством биноклей, диктофонов, фотокамер, а в сферу деятельности Olympus Medical Systems Corp. входит производство и продажи медицинских систем.

Решение об уходе с рынка фотокамер может принять не руководство компании, а ее акционеры, большинство которых проживают за пределами Японии. На сегодняшний день Olympus продолжает выпускать фотоаппараты, и пока сохраняется шанс, что этот вид ее деятельности не будет упразднен полностью – компания может лишь сократить его объемы и направить высвободившиеся мощности в другую сферу, возможно, как раз в медицинскую.

Финансовые трудности

В отчете Olympus о своей деятельности в III квартале финансового 2019 г. сказано о падении консолидированной выручки до $342,8 млн или на 19% по сравнению с результатами за аналогичный период финансового 2018 г. При этом, если ранее компания отчитывалась о наличии операционной прибыли в размере $13,4 млн, то в этот раз в документе говорится уже о резко возросших операционных убытках, составивших $117,1 млн.

Общая проблема

Резкое снижение доходов Olympus – это следствие не менее серьезного падения спроса на фотоаппараты в масштабах всего мира. С этой проблемой столкнулись все без исключения производители фототехники: согласно отчету Японской ассоциации производителей камер (CIPA) за январь 2019 г., продажи зеркальных фотокамер за год упали на 21,8%, а беззеркальных – на 14,8%. Что касается обычных цифровых фотокомпактов, то их продажи рухнули и вовсе практически на треть – падение составило 31,6%.

В ассоциации CIPA состоят такие крупные компании с мировым именем, как Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Ricoh, Sigma, Sony, и ряд других. Olympus тоже входит в этот список.

Спрос упал не только на сами фотоаппараты, но и на аксессуары к ним. В частности, оптика для камер формата менее 35 мм стала продаваться хуже на 26,6%. Ситуация с объективами для полнокадровых моделей заметно лучше, но и здесь заметно сокращение продаж, хотя и на 4,9%.

Не исключено, что это один из последних фотоаппаратов Olympus

О спаде интереса потребителей к фототехнике говорят и эксперты в других странах. Так, в октябре 2018 г. немецкая исследовательская компания Gfk опубликовала отчет за первое полугодие 2018 г., согласно которому, мировые продажи фотоаппаратов за год снизились на 11% и 15% в денежном и количественном эквивалентах соответственно.

По данным Gfk, падение затронуло практически все сегменты рынка фототехники, за исключением фотоаппаратов премиум-класса – их продажи выросли на 90%. Согласно отчету, премиум-сегмент приносит приблизительно 45% прибыли среди всех фотоаппаратов со съемной оптикой.

Всему виной смартфоны?

Для того чтобы получать качественные фотографии, в 2019 г. владеть фотоаппаратом уже необязательно – производители смартфонов из года в год совершенствуют встроенные в них фотокамеры. Рынок смартфонов уже пережил гонку мегапикселей, за которой пошла гонка оптик – это особенно хорошо видно на примере смартфона Samsung Galaxy S4 Zoom образца 2014 г. с объективом как у настоящего фотоаппарата.

В 2019 г. производители вновь стали активно улучшать фото-составляющую своих смартфонов: повторно стартовало наращивание мегапикселей (разрешение камеры дешевого Xiaomi Redmi Note 7 составило 48 Мп), а также количество самих камер. В раскладном смартфоне Samsung Galaxy Fold, к примеру насчитывается сразу шесть камер – три фронтальных (одинарная и двойная) и тройной основной модуль. В Nokia 9 Pureview камер тоже шесть, но здесь пять из них сосредоточены на тыльной панели корпуса.

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