Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О цифровых правах», обеспечивающий оборот токенов и выполнение смарт-контрактов. В то же время из законопроекта, по сравнению с его первоначальной версией, исключили упоминание блокчейна и регулирование критовалют. Также документ вводит запрет на составление завещаний в электронном виде.

Законопроект «О цифровых правах» одобрен во втором чтении

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О цифровых правах». Законопроект является верхнеуровневым документом: он представляет из себя поправки в Гражданский кодекс (ГК), цель которых – ввести базовые понятия для функционирования цифровой экономики.

Законопроект был разработан в 2018 г. председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Законопроект был одобрен в первом чтении в мае 2018 г., однако затем претерпел значительные изменения.

Что такое «Цифровые права»

В нынешней версии документ под «цифровыми правами» (аналог токенов) подразумевает «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признаком». Передача, залог, обременение и иное распоряжение цифровыми правами возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

Обладателем цифрового права является лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность ими распоряжаться. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву.

На втором чтении Госдума исключила из законопроекта «О цифровых правах» упоминание блокчейна и регулирование критовалют

В предыдущей версии законопроекта говорилось о том, что цифровые права функционируют в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системе. То есть такого рода система должна была работать на технологии блокчейн.

Письменная сделка и договора в электронном виде

Нынешней законопроект предполагает, что письменная сделка может быть осуществлена с помощью электронных и иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменной виде содержание сделки. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю, а также дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.

Указанные требования к письменным сделкам будут применяться и к письменным юридически значимым сообщениям. При соблюдении указанных требований решения собраний участников, на которых голосование проводилось с помощью электронных или иных аналогичных технических норм, будут иметь юридическую значимость.

Запрет на составление завещания в электронном виде

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, в том числе электронного, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иным данным, удовлетворяющим указанным требованиям к письменной сделке.

Аналогичным образом может быть заключен договор номинального счета и договор страхования. В то же время составления завещания с использованием электронных либо иных технических средств не допускается.

Законопроект легализует смарт-контракты, хотя само данное понятие в документе не используется. Согласно законопроекту, «условия сделки могут предусматривать исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки».

Небольшое регулирование больших данных

В части работы с большими данными говорится, что договор, в силу которого исполнитель обязуется совершить действия по предоставлению определенной информации заказчику (договор об оказании услуг по предоставлению информации), может быть предусмотрена обязанность одно из сторон или обеих сторон не совершать в течение определенного периода действия, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам.

Депутаты не решились регулировать криптовалюту

В то же время из законопроекта, по сравнению с его первоначальной редакцией, исключили главу о «цифровых деньгах» (криптовалютах). Павел Крашенинников напомнил, что в 2018 г., когда вносился законопроект, «это вещь была достаточно раскрученной». Крашенинников по-прежнему считает, что криптовалюты в ряде случае могут быть объектами наследования конкурсной и банкротной массы, но в условиях отсутствия универсальных норм было решено не прописывать в ГК данный вопрос.

В 2018 г. законопроект «О цифровых правах» был принят в первом чтении одновременно с законопроектами «О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге». Законопроект «О цифровых финансовых активах», разработанный главой комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым, предполагал регулирование деятельности по обороту криптовалют, токенов и майнинга. Но до этого Аксаков сообщил, что ко второму чтению из законопроекта исключат сферу криптовалют, оставив только вопросы оборота майнинга.

Криптоиндустрия расстроена

Глава Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает, что законопроекты, рассматриваемые в настоящее время Госдумой по данной теме, не решают задачи подготовки комплексного законодательства, в рамках которого описывалась бы вся совокупность бизнес-отношений, уже происходящих в настоящий момент между участниками криптовалютного рынка.

«Поправки, принятые в ГК, не содержат определений цифровых денег смарт-контрактов – ключевых понятий для криптоэкономики, - говорит Припачкин. - Наличие устоявшихся на рынке и используемых в международных бизнес-отношениях понятий является необходимым условием развития криптоиндустрии нашей страны. В отсутствие таких определений участники децентрализованного рынка не смогут эффективно работать в рамках российской юрисдикции и будут вынуждены строить свой бизнес в других странах».

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463491