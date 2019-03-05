 

В борьбе за права женщин Google начал грабить мужчин

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, Текст: Валерия Шмырова

В Google имеют место случаи, когда работники-мужчины получают меньше, чем женщины, выполняющие точно такую же работу. По результатам исследования компания выплатила компенсацию пострадавшим мужчинам. Стремление Google уравнять зарплаты не решает проблему дискриминации женщин, считают эксперты — она залегает на более глубоком уровне.


Зарплатная проблема в Google

Google платит сотрудникам-мужчинам меньше, чем женщинам, за одну и ту же работу. Компания узнала об этом после того, как провела специальное зарплатное исследование. Целью исследования было установить, не ущемляются ли в вопросе вознаграждения женщины и представители различных меньшинств. Никто не ожидал, что обнаружатся прямо противоположные случаи, пишет The New York Times.

В настоящий момент компания находится под давлением — Министерство труда США проверяет, нет ли в Google систематических ущемлений женщин в вопросе зарплаты. Кроме того, компания судится с бывшими сотрудниками, которые обвиняют ее в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам, при равной квалификации.

Исследование вопросов достаточной оплаты труда охватило 91% сотрудников Google. По результатам изысканий компания выплатила в этом году $9,7 млн компенсации, которую получили 10677 сотрудников. В настоящий момент мужчины составляют около 69% штата Google, но на их долю приходится больший процент зарплат.

Компания проводит данное исследование с 2012 г., но до этого компенсации не были такими значительными. Например, в 2017 г. Google ограничилась корректировкой всего 228 зарплат на общую сумму $270 тыс. В этом году в исследование были включены недавно нанятые сотрудники, чем компания и объясняет разницу в результатах.

Джоэл Эмерсон (Joelle Emerson), директор фирмы Paradigm, которая консультирует Google по вопросам разнообразия и инклюзивности, считает, что простое уравнивание зарплат мужчин и женщин может привести к «ошибочному и неполному ощущению равенства». По его словам, следует заняться изучением препятствий, с которыми женщины сталкиваются еще до того, как получить должность инженера.

Проблема квалификации

Сама компания отмечает, что результаты исследования не освещают всесторонне положение женщин в корпорации — например, никто не проверял, принимаются ли женщины и мужчины с одинаковой подготовкой на одинаковые должности, или женщинам в процессе найма предлагаются позиции более низкого уровня. Компанию часто критикуют за то, что уровень должности, которую получает соискатель, не всегда соответствует его квалификации.

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Google платит мужчинам меньше, чем женщинам, при одинаковых обязанностях

Определяя зарплату сотрудника при приеме на работу, Google использует алгоритм, который анализирует такие объективные показатели, как нагрузка, географическая локация и непосредственно должность. Однако вместе с тем менеджеры учитывают и субъективные факторы: есть ли, по их мнению, у сотрудника будущее в компании, сколько получают сверстники этого сотрудника с аналогичной нагрузкой и т. д. По каждому решению менеджеры пишут обоснование.

Во время этого оценивания имеют место случаи дискриминации женщин. Об одном из таких случаев рассказала бывший разработчик Google Келли Эллис (Kelly Ellis), которая присоединилась к коллективному иску против компании, поданному в 2017 г. По словам Эллис, в 2010 г. ее приняли в Google на должность третьего уровня, куда обычно попадают выпускники колледжей. Но у Эллис уже был четырехлетний опыт работы, который не был учтен.

Через несколько недель в команде Эллис появился новый сотрудник — это был мужчина, у которого тоже было четыре года опыта работы. Его приняли на должность четвертого уровня — выше, чем у Келли. Благодаря этому у него было большая зарплата и больше возможностей получать бонусы. В команде были и другие мужчины с аналогичной или меньшей квалификацией, которые работали на четвертом уровне.

Дискриминация белых мужчин

Google и раньше уличали в дискриминации мужчин или представителей белой расы. В январе 2018 г. CNews писал, что Джеймс Дэймор (James Damore), бывший инженер Google, обратился в апелляционный суд города Санта-Клара, штат Калифорния, с групповым иском против бывшего работодателя. В своем иске Дэймор обвинил Google в дискриминации белых людей, чьи политические взгляды расходятся с мнением руководства компании.

Дэймор был уволен из компании в августе 2017 г. после скандала, разразившегося по итогам его публикации на закрытом корпоративном портале Google. В своем 10-страничном письме Дэймор утверждал, что женщины не могут представлять эквивалентную мужчинам долю в ИТ ввиду того, что они «биологически менее приспособлены к инженерным наукам».

В иске утверждалось, что Дэймор и «другие представители своего класса» подвергались «остракизму, унижениям и наказаниям за свои еретические политические взгляды... чьим единственным грехом было родиться белым и/или мужчиной». Официальная позиция Google гласит, что Дэймор был уволен «за нарушение внутреннего кодекса поведения на рабочем месте, а также за продвижение «вредных гендерных стереотипов».

В марте 2018 г. проработавший в Google девять лет Арне Вилберг (Arne Wilberg) подал на компанию в суд за то, что она приказала рекрутинговому отделу принимать на работу только женщин, афро- и латиноамериканцев, и не принимать заявки от белых мужчин и азиатов.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463431

Вячеслав Солопов, Консист Бизнес Групп

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