В борьбе за права женщин Google начал грабить мужчин

В Google имеют место случаи, когда работники-мужчины получают меньше, чем женщины, выполняющие точно такую же работу. По результатам исследования компания выплатила компенсацию пострадавшим мужчинам. Стремление Google уравнять зарплаты не решает проблему дискриминации женщин, считают эксперты — она залегает на более глубоком уровне.

Зарплатная проблема в Google

Google платит сотрудникам-мужчинам меньше, чем женщинам, за одну и ту же работу. Компания узнала об этом после того, как провела специальное зарплатное исследование. Целью исследования было установить, не ущемляются ли в вопросе вознаграждения женщины и представители различных меньшинств. Никто не ожидал, что обнаружатся прямо противоположные случаи, пишет The New York Times.

В настоящий момент компания находится под давлением — Министерство труда США проверяет, нет ли в Google систематических ущемлений женщин в вопросе зарплаты. Кроме того, компания судится с бывшими сотрудниками, которые обвиняют ее в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам, при равной квалификации.

Исследование вопросов достаточной оплаты труда охватило 91% сотрудников Google. По результатам изысканий компания выплатила в этом году $9,7 млн компенсации, которую получили 10677 сотрудников. В настоящий момент мужчины составляют около 69% штата Google, но на их долю приходится больший процент зарплат.

Компания проводит данное исследование с 2012 г., но до этого компенсации не были такими значительными. Например, в 2017 г. Google ограничилась корректировкой всего 228 зарплат на общую сумму $270 тыс. В этом году в исследование были включены недавно нанятые сотрудники, чем компания и объясняет разницу в результатах.

Джоэл Эмерсон (Joelle Emerson), директор фирмы Paradigm, которая консультирует Google по вопросам разнообразия и инклюзивности, считает, что простое уравнивание зарплат мужчин и женщин может привести к «ошибочному и неполному ощущению равенства». По его словам, следует заняться изучением препятствий, с которыми женщины сталкиваются еще до того, как получить должность инженера.

Проблема квалификации

Сама компания отмечает, что результаты исследования не освещают всесторонне положение женщин в корпорации — например, никто не проверял, принимаются ли женщины и мужчины с одинаковой подготовкой на одинаковые должности, или женщинам в процессе найма предлагаются позиции более низкого уровня. Компанию часто критикуют за то, что уровень должности, которую получает соискатель, не всегда соответствует его квалификации.

Google платит мужчинам меньше, чем женщинам, при одинаковых обязанностях

Определяя зарплату сотрудника при приеме на работу, Google использует алгоритм, который анализирует такие объективные показатели, как нагрузка, географическая локация и непосредственно должность. Однако вместе с тем менеджеры учитывают и субъективные факторы: есть ли, по их мнению, у сотрудника будущее в компании, сколько получают сверстники этого сотрудника с аналогичной нагрузкой и т. д. По каждому решению менеджеры пишут обоснование.

Во время этого оценивания имеют место случаи дискриминации женщин. Об одном из таких случаев рассказала бывший разработчик Google Келли Эллис (Kelly Ellis), которая присоединилась к коллективному иску против компании, поданному в 2017 г. По словам Эллис, в 2010 г. ее приняли в Google на должность третьего уровня, куда обычно попадают выпускники колледжей. Но у Эллис уже был четырехлетний опыт работы, который не был учтен.

Через несколько недель в команде Эллис появился новый сотрудник — это был мужчина, у которого тоже было четыре года опыта работы. Его приняли на должность четвертого уровня — выше, чем у Келли. Благодаря этому у него было большая зарплата и больше возможностей получать бонусы. В команде были и другие мужчины с аналогичной или меньшей квалификацией, которые работали на четвертом уровне.

Дискриминация белых мужчин

Google и раньше уличали в дискриминации мужчин или представителей белой расы. В январе 2018 г. CNews писал, что Джеймс Дэймор (James Damore), бывший инженер Google, обратился в апелляционный суд города Санта-Клара, штат Калифорния, с групповым иском против бывшего работодателя. В своем иске Дэймор обвинил Google в дискриминации белых людей, чьи политические взгляды расходятся с мнением руководства компании.

Дэймор был уволен из компании в августе 2017 г. после скандала, разразившегося по итогам его публикации на закрытом корпоративном портале Google. В своем 10-страничном письме Дэймор утверждал, что женщины не могут представлять эквивалентную мужчинам долю в ИТ ввиду того, что они «биологически менее приспособлены к инженерным наукам».

В иске утверждалось, что Дэймор и «другие представители своего класса» подвергались «остракизму, унижениям и наказаниям за свои еретические политические взгляды... чьим единственным грехом было родиться белым и/или мужчиной». Официальная позиция Google гласит, что Дэймор был уволен «за нарушение внутреннего кодекса поведения на рабочем месте, а также за продвижение «вредных гендерных стереотипов».

В марте 2018 г. проработавший в Google девять лет Арне Вилберг (Arne Wilberg) подал на компанию в суд за то, что она приказала рекрутинговому отделу принимать на работу только женщин, афро- и латиноамериканцев, и не принимать заявки от белых мужчин и азиатов.

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