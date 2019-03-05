«Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг»

Компания «Сбклауд» значительно переработала собственную облачную платформу и запускает «уникальную для России» партнерскую программу, которая позволит клиентам создавать облака под собственным брендом.

Перезапуск «Сбклауд»

Как стало известно CNews, российский разработчик облачных решений «Сбклауд» – совместное предприятие компании «Сервионика» (группа «Айтеко») и Сбербанка – перезапустил свою облачную платформу. На ее базе создано облако нового поколения для решения широкого спектра задач: от размещения бизнес-приложений до разработки и тестирования ПО. В основу обновленной платформы заложен принцип мультиоблачности, позволяющий предоставлять набор как собственных сервисов компании, так и комплексных, разработанных совместно с партнерами и вендорами. Кроме того, заказчики получили возможность создать гибридную инфраструктуру, размещенную на разных гипервизорах (Vmware, KVM и др.), а также интегрировать собственную ИТ-инфраструктуру с облаком и оперативно перераспределять ресурсы в условиях пиковых нагрузок.

Портал платформы «Сбклауд» переработан с учетом потребностей как ИТ-специалистов, так и представителей бизнеса. Управление всей функциональностью реализовано через единую панель. Существенно упрощен документооборот за счет интеграции с «1С» и возможности полностью отказаться от бумажных документов.

В новой партнерской программе, которую запускает «Сбклауд», будет реализовано несколько направлений сотрудничества, включая формат White label: партнер сможет создавать на базе инфраструктуры платформы облака под собственным брендом. Этот формат «облачного франчайзинга», по словам председателя совета директоров компании Евгения Щепилова, абсолютно новый для российского ИТ-рынка, конкурентов с такой бизнес-моделью у «Сбклауд» просто нет.

Новое облако «Сбклауд» реализовано силами специалистов компании и «Сервионики» на базе отечественной единой системы управления сложными облачными инфраструктурами РУСТЭК ЕСУ, разработанной «Сервионикой» в 2015 г. на основе комплекса свободного ПО Openstack.

Сервисы платформы

Как рассказали CNews в «Сбклауд», ранее у компании было два независимых облака – на Openstack и Vmware. Теперь это единая облачная платформа, что позволяет заказчикам создавать гибридную инфраструктуру любой сложности. В «Сбклауд» готовы подключать решения других вендоров – уже ведутся переговоры с Microsoft, Citrix, Alicloud, Amazon Web Services, Google, SAP, Oracle, IBM, Huawei и другими участниками рынка.

Такой мультивендорный подход поможет заказчикам оптимизировать расходы и централизовать управление ИТ, получить больше возможностей для гибкого масштабирования ИТ-инфраструктуры и ее готовности к поддержке изменений бизнеса, считает Щепилов.

Новое облако «Сбклауд» реализовано на базе системы управления сложными облачными инфраструктурами РУСТЭК ЕСУ

Помимо стандартных IaaS-сервисов на Vmware и РУСТЭК, клиентам предложат инфраструктурные сервисы для предоставления и управления базами данных (DBaaS), резервирования инфраструктуры заказчиков на случай аварии (DRaaS), SaaS- и PaaS-сервисы также будут представлены.

К запуску готовится магазин собственных и партнерских сервисов (маркетплейс). Как уточнили CNews в компании, в первую очередь, в него войдут продукты «Айтеко» и «Сервионики» – iKonto (сервис юридически значимого электронного документооборота – его планируется предоставлять бесплатно) и Express (сервис корпоративных коммуникаций), а также b2b-сервисы партнеров платформы: Communigate, «Мой офис», Intraservice и др.

В дальнейшем маркетплейс будет пополняться новые продуктами, в том числе – на основе аналитики по популярности и востребованности различных SaaS-решений, которую специалисты компании смогут получать благодаря аналитической функциональности «Сбклауд» и предоставлять партнерам.

Партнерская программа

Всех деталей и условий новой партнерской программы в «Сбклауд» пока не раскрывают. Однако, как пояснили CNews в компании, порог входа будет минимальным, а условия – «выгодными и интересными». В частности, планируется уделять много внимания обучению партнеров, развитию их компетенций в разработке, продажах, сервисе, связанных с облачными технологиями.

Одно из направлений партнерской программы – концепция White label (предусматривает производство продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом).

«Концепция White label совершенно новая для российского ИТ-рынка, у нас нет конкурентов с такой бизнес-моделью, – отметил Щепилов. – Мы готовы развивать это направление, обучать партнеров: чем более успешным будет их облачный бизнес на нашей платформе, тем более динамично будет развиваться наша платформа и российский облачный рынок в целом».

Дата-центры

Платформа «Сбклауд» развернута на базе центра управления данными (ЦОД) «Трастинфо» – это дата-центр под управлением «Сервионики», и он соответствует TIER III.

Инфраструктура платформы, по заверению компании, спроектирована без единой точки отказа, разнесена по разным машинным залам, в каждом – свой комплекс ИБП. ЦОД имеет два энерговвода и ДГУ с запасом топлива. В рамках партнерской программы планируется развивать сотрудничество с ЦОДами разного уровня – от Tier II до Tier IV, в особенности региональными, что позволит решить сразу три задачи: дать заказчикам возможность получать сервисы из облака «Сбклауд» в удобном формате и по оптимальной цене, обеспечить высокий уровень катастрофоустойчивости и доступности, а также расширять географию партнеров за счет региональных компаний, которые хотят создавать облачный бизнес, считают в компании.

Несколько слов о «Сбклауд»

«Сбклауд» — российская компания-разработчик облачных платформ и сервисов. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сбклауд» зарегистрировано 23 мая 2012 г. Должность генерального директора организации занимает Николай Слобожанов. Учредителями компании выступают «Сервионика» с долей в 79% и Сбербанк, который через промежуточные юрлица владеет 21% долей.

Согласно данным «Контур.фокус», за организацией числится 34 госконтракта на общую сумму в 67,5 млн руб.



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