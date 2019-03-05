Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики

Бизнес Abbyy в России демонстрирует наибольший рост. В корпоративном секторе выручка Abbyy Россия увеличилась на 63%. За год компания реализовала множество новых проектов, как в России, так и за рубежом.

Максимальные результаты – на «домашнем» поле

Согласно данным финансового отчета Abbyy за 2018 г., наиболее активный рост в группе компаний продемонстрировала Abbyy Россия, рублевая выручка которой выросла на 47%.

Общие доходы группы компаний Abbyy за отчетный период увеличились в долларовом исчислении на 15%. Порядка 90% из них пришлось на корпоративный сегмент.

Бизнес группы компаний в США и европейских странах обеспечил около 60% доходов. Технологии Abbyy также продолжают лицензировать компании Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, Ricoh и Xerox.

Основные позиции роста компании в России

В России, согласно данным отчета, ключевым фактором роста бизнеса Abbyy стали проекты в области интеллектуальной обработки информации для корпоративных заказчиков финансовой, энергетической и нефтегазовой отраслей.

За год выручка корпоративного направления Abbyy Россия увеличилась на 63%.

Выручка Abbyy в российском корпоративном секторе выросла на 63%

В 2018 г. Сбербанк внедрил интеллектуальное решение Abbyy для мониторинга новостей на предмет рисков о более тысячи банков-контрагентов в реальном времени. С Abbyy FlexiCapture ВТБ в 2,5 раза ускорил открытие счета для малого и среднего бизнеса.

НПО «Энергомаш», ведущий поставщик ракетных двигателей, входящий в корпорацию Роскосмос, начал внедрять корпоративный поиск на основе технологий Abbyy.

Существенный рост показало направление образовательных проектов. Сотрудничество Abbyy Россия с образовательными организациями увеличило доход в этом сегменте бизнеса компании на 42%.

По итогам 2018 г. с помощью платформы «Abbyy мониторинг» проведено более 100 диагностических работ для учителей и школьников по всей стране: письменные и устные экзамены, в очной форме и онлайн. Технологии Abbyy продолжают использоваться для реализации проектов ЕГЭ и ОГЭ.

Бизнес Abbyy в мировом масштабе

Выручка группы компаний Abbyy от реализации корпоративных решений для потокового ввода данных выросла на 34%. Согласно оценке IDC, это в пять раз быстрее чем в среднем по мировому рынку в 2018 г.

По данным IDC, Abbyy сохранила за собой ведущие позиции в этом сегменте. Аналитики полагают, что к 2022 г. объем мирового рынка потоковых данных вырастет до $1,2 млрд.

По мнению экспертов Forrester Research, 60% руководителей компаний считают сложность работы с неструктурированными данными главным препятствием на пути цифровой трансформации бизнеса.

По данным компании, Abbyy также усилила позиции на рынках интеллектуальной обработки информации и RPA (Robotic Process Automation). В 2018 г. компания заключила соглашения о стратегическом партнерстве с UiPath, Blue Prism и NICE Systems, согласно которым универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации Abbyy FlexiCapture была интегрирована c продуктами этих вендоров.

По данным исследования KPMG, крупный бизнес во всем мире наращивает инвестиции в интеллектуальную автоматизацию бизнес-процессов, внедряя решения на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и RPA. Ожидается, что общие инвестиции в это направление вырастут с $12,4 млрд в 2018 г. до $232 млрд к 2025 г.

Несколько фактов о группе Abbyy

Abbyy является разработчиком решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. По ее данным, решения Abbyy для автоматизации трудоемких задач используют более 50 млн пользователей и десятки тысяч организаций свыше чем в 200 странах мира.

Компания является разработчиком таких решений как Abbyy FineReader, Lingvo, ADRT, Compreno, FlexiCapture, FormReader, FineReader и Docflow.

На базе технологий Abbyy созданы решения для распознавания текстов, работы с бумажными и PDF-документами, ввода данных в информационные системы предприятий, анализа информации, улучшения корпоративных поисковых систем, поиска перевода незнакомых слов и фраз и др.

Технологии и решения Abbyy лицензируют такие международные ИТ-компании как Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, Ricoh, Xerox и другие производители решений для потокового ввода документов, сканеров и МФУ-устройств.

Головные офисы компании расположены в России (Москва), Северной Америке (Милпитас, штат США Калифорния) и Европе (Мюнхен, Германия). Средимест расположения региональных офисов Abbyy – Австралия, Великобритания, Испания, Украина, Кипр, Тайвань, Франция, Япония, Новосибирск. В 14 международных компаниях группы Abbyy работают свыше 1,1 тыс. сотрудников.

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