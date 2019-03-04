Выпущено ядро Linux 5.0

Произошло обновление стабильной ветки ядра операционной системы GNU/Linux с версии 4.20 до 5.0. Несмотря на резкий скачок в нумерации версии, изменения не носят кардинального характера.

Вышел Linux 5.0

Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил обновление стабильной ветки ядра Linux с версии 4.20 до 5.0. Как отметил сам Торвальдс, изменение старшего числа в номере версии не является признаком грандиозных нововведений, а всего лишь свидетельствует о накоплении большого числа выпусков в серии.

Linux – ядро операционной системы семейства GNU/Linux, соответствующее стандарту POSIX (обеспечивает совместимость различных UNIX-систем). Авторство и права на торговую марку Linux принадлежат программисту финского происхождения, проживающему в США, Линусу Торвальдсу. Linux распространяется как свободное программное обеспечения на условиях лицензии GPL 2.

Новый релиз включает улучшения планировщика процессов, новый протокол шифрования данных Adiantium, поддержку технологии AMD Freesync в драйвере amdgpu, поддержку файловой системы BinderFS, множество новых разнообразных драйверов устройств, в том числе драйвер для сенсорных экранов одноплатного компьютера Raspberry Pi, и прочие улучшения.

Подробнее о некоторых значимых изменениях

В Linux 5.0 реализован новый режим работы планировщика задач для процессоров ARM на базе архитектуры big.LITTLE. Он позволяет снизить потребление энергии за счет выполнения задач в первую очередь на более энергоэффективных ядрах процессора. Данная возможность перенесена в основное ядро из варианта для мобильной ОС Android.

В ядро включен разработанный Google алгоритм шифрования файловых систем Adiantum для маломощных устройств. Google утверждает, что производительность процессорного ядра Cortex-A7 в шифровании и дешифровании с использованием Adiantum примерно в пять раз выше по сравнению с применением AES.

Ядро Linux обновилось с версии 4.20 до 5.0

Видеодрайвер Intel получил поддержку чипов Amber Lake и форматов цветовой субдискретизации YCBCR 4:2:0 и YCBCR 4:4:4, а в свободном драйвере Nouveau для видеокарт Nvidia появилась базовая поддержка чипов Turing TU104 и TU106. Поддержка технологии Freesync, добавленная в свободный драйвер amdgpu для видеокарт Radeon, позволяет автоматически настраивать частоту обновления кадров на экране монитора для получения оптимального времени отклика, а также снижения энергопотребления системы благодаря уменьшению интенсивности обновления экрана при выводе статичного изображения.

Кроме того, в Linux включена поддержка BinderFS – файловой системы для межпроцессного взаимодействия (IPC) – она позволяет запустить несколько экземпляров Android в одной среде.

Добавлена возможность размещения раздела подкачки в файлах внутри файловой системы btrfs, а ext4 и xfs получили ряд исправлений и были оптимизированы.

Также в новой версии Linux появилась поддержка массивов NVM-памяти со встроенными операциями обеспечения безопасности, такими как защита данных паролем, очистка и блокировка.

Несколько слов о Linux

Разработку Linux Торвальдс начал в 1991 г. будучи студентом. Прототипом для будущего ядра стала учебная UNIX-совместимая операционная система MINIX. Набор важнейших утилит и программ, разработанных в рамках проекта GNU Ричарда Столлмана (Richard Stollman), позволил превратить ядро в полноценную операционную систему. Позднее к разработке присоединились и другие энтузиасты, с которыми Линус взаимодействовал посредством usenet и интернета.

В 1994 г. разработчики сочли ядро готовым и выпустили Linux версии 1.0. В настоящее время разработкой Linux занимается огромное сообщество. В числе корпораций, вносящих серьезный вклад в разработку Linux, следует отметить AMD, Google, IBM, Intel, Oracle, Samsung. Торвальдс по-прежнему остается наиболее авторитетной фигурой сообщества и лично координирует процесс разработки, хотя и отличается скверным, по собственному признанию, характером. В сентябре 2019 г. Линус самоустранился от разработки Linux, но месяц спустя вернулся на пост координатора проекта.

В числе известных операционных систем на базе GNU/Linux можно отметить Ubuntu, Debian, RHEL (CentOS), openSUSE, Astra Linux, серия «Альт» (в прошлом Alt Linux). Мобильная операционная система Android также базируется на Linux.

По данным аналитического портала statcounter, на конец февраля 2019 г. доля устройств с GNU/Linux «на борту» составляет 0,79% от общего числа настольных и мобильных девайсов с доступом в интернет, Android, при этом, может похвастаться 36,5%. Стоит отметить, что дистрибутивы GNU/Linux крайне популярны в качестве ОС для серверов и суперкомпьютеров. Показатели этих сегментов статистика statcounter не учитывает.

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