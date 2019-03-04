В России заработал отечественный аналог Apple Pay

В России заработал новый сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Это полностью отечественная разработка, базирующаяся на платежной система «Мир», и она способна в полной мереконкурировать с такими крупными проектами, как Samsung Pay и Apple Pay.

Российский NFC

Компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), разработчик российской платежной системы «Мир», запустила на территории России фирменный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Об этом она сообщила в официальном пресс-релизе. Mir Pay позиционируется в качестве отечественного аналога Samsung Pay, Apple Pay и даже Google G Pay (Ранее Android Pay), но пока имеет ряд значительных ограничений в работе, в том числе и в плане поддержки популярных программных платформ. Платежные системы Samsung и Apple пришли в Россию осенью 2016 г. с разницей в несколько дней – в конце сентября и начале октября соответственно. Google привезла в Россию свой сервис лишь в 2017 г.

Разработка отечественного сервиса бесконтактной оплаты стартовала весной 2018 г., о чем в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев. На тот момент рабочее название проекта звучало как «Мир Pay». Отметим, что одной из причин создания Mir Pay стало отсутствие договоренности НСПК с компаниями Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам – американская сторона ответила на запрос НСПК отказом. «Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платёжных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», – сказал гендиректор НСПК на презентации сервиса.

Платежи не для всех

Оценить все имеющиеся у Mir Pay возможности и достоинства по состоянию на 4 марта 2019 г. могут не все жители России: в частности, сервис пока недоступен на платформе Apple iOS и работает исключительно на смартфонах под управлением Android со встроенным чипом NFC. Другими словами, Mir Pay функционирует только на устройствах среднего и верхнего ценового сегмента, поскольку встретить NFC в бюджетном гаджете практически невозможно. Впрочем, бывают и исключения.

Скоро карту «Мир» можно будет привязать к своему смартфону

Однако даже факт обладания мобильником с NFC внутри не гарантирует, что потребитель сможет воспользоваться Mir Pay. В настоящий момент к сервису подключены далеко не все банки России, а только Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), «Центр-инвест», СМП Банк, банк «Россия», УБРиР, а также Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Сбербанка, Альфа-банка и других крупных финансовых организаций в списке пока нет.

Как отмечают в НСПК, расширение географии распространения Mir Pay идет полным ходом. По плану, уже во втором полугодии 2019 г. клиенты большинства российских банков смогут воспользоваться сервисом если не в каждом, то практически в каждом POS-терминале с возможностью приема бесконтактной оплаты.

Владельцев пластиковых карт «Мир» становится все больше

По словам Владимира Комлева, на начало II квартала 2018 г. платежной системой «Мир» пользовались 35 млн человек. Большинство из них перешли на эту систему по рекомендации работодателя, а 3,7 млн приняли соответствующее решение самостоятельно. К концу января 2019 г. в России числилось уже более 53 млн пластиковых карт «Мир». По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, на отечественную платежную систему уже приходится 14% платежей на российском рынке.

Импортозамещение

Платежная система «Мир» стала ответом России на санкции США: в начале весны 2014 г. платежные системы Mastercard и Visa без предупреждения заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП Банк и банк «Россия». В ответ на это уже 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе.

Через полгода, в декабре 2014 г., обе системы официально прекратили обслуживание карт в Севастополе и Крыму. В апреле 2015 г. их работа на полуострове возобновилась.

Разработка системы «Мир» стартовала в том же 2014 г. Она функционирует с 2015 г. и с этого же года все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК. Эмиссия самих карт «Мир» началась в декабре 2015 г., а уже в мае 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выплата пенсий, стипендий и зарплат госслужащих осуществляется на карты отечественной платежной системы.

Добавим также, что россияне не очень довольны работой Visa и Mastercard в стране. В конце февраля 2019 г. российские торговые организации обратились в ФАС с жалобой на завышенные размеры банковских комиссий при переводе платежей через эти системы. При этом система «Мир» в обращении не упоминалась потому, что ее доля рынка пока невелика. Между тем, ее ставки схожи с тарифами иностранных систем.

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