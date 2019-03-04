Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7

Облик смартфона OnePlus 7 рассекречен за несколько месяцев до официального анонса. Слухи о дизайне в стиле ранних смартфонов Nokia не подтвердились – OnePlus 7 получил традиционную современную внешность, в которой не хватает лишь фотокамеры в экране. Ее разработчики сделали выдвижной.

Экран без рамок и камеры

Флагманский смартфон OnePlus 7, до анонса которого остается еще несколько месяцев, впервые засветился на качественных 3D-рендерах и «живом» снимке. Изображения предоставил инсайдер OnLeaks, и на них смартфон разительно отличается от того гаджета, что был запечатлен ранее непосредственно в офисе OnePlus.

От сходства с камерофоном Nokia 1020 не осталось и следа – теперь новый моноблок выглядит, как и большинство современных топовых моделей от крупных брендов. Смартфон также полностью лишился расположенной на лицевой панели фронтальной фотокамеры – в дисплее нет ни выреза под нее, как у Xiaomi Mi 9, ни отверстия, как в смартфонах Samsung серии Galaxy S10. Сам экран при этом получил едва заметные рамки.

Фактически, селфи-камера в OnePlus 7 все-таки имеется – она выдвижная, и концепция ее расположения идентична той, что используется во флагмане 2018 г. Vivo Nex, а также в долгоиграющем смартфоне Energizer Power Max P18K Pop с аккумулятором 18 000 мАч, премьера которого состоялась на MWC 2019 в Барселоне. Иными словами, камера скрыта в верхней части корпуса и выезжает для разблокировки по лицу и получения автопортрета. Ее разрешение, а также надежность механизма, производитель пока не уточняет, к тому же неизвестно, придется ли пользователю вручную активировать этот механизм, или же он будет автоматизированным.

Такое неоригинальное, но технологичное решение позволило избавиться от вырезов в дисплее OnePlus 7

Выдвижные камеры также можно встретить в слайдерах Xiaomi Mi Mix 3 и Oppo Find X образца второй половины 2018 г. В первом случае механизм раскрытия камеры ручной, а в смартфоне Oppo она открывается сама при распознавании лиц или запуске приложения для работы с камерами.

Стоимость

Утекшая в Сеть информация о смартфоне не содержит сведений о его рекомендуемой цене, но в 2019 г. ему будет непросто соответствовать титулу «Убийца флагманов» – раньше OnePlus называла так на собственном сайте все свои смартфоны из-за того, что они стоили заметно дешевле основных конкурентов при схожих аппаратных спецификациях.

В реальности OnePlus 7 выглядит в точности как на рендерах

Уже сейчас у OnePlus 7 есть несколько достойных соперников: Xiaomi, к примеру, уже вовсю продает свой Mi 9 по цене от $450 (29,6 тыс. руб. по курсу на 4 марта 2019 г.), и не за горами дебют бюджетного флагмана Pocophone F2, первое поколение которого на момент старта продаж в России в конце лета 2018 г. можно было приобрести за 23 тыс. руб.

OnePlus 6T увидел свет 8 ноября 2018 г. и стоил от $550 (36,2 тыс. руб.) за версию 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а OnePlus 6 предлагался минимум за $530 (34,9 тыс. руб.). В то же время, он вполне может оказаться более доступным в сравнении с Samsung Galaxy S10e, российская стоимость которого начинается от 57 тыс. руб., и с Nokia 9 Pureview. Последний пока недоступен для приобретения в России, однако на него уже открыт предварительный заказ, и стоимость его составляет 50 тыс. руб. Напомним, что это первый в мире смартфон с пятью основными камерами – его презентация прошла на MWC 2019.

Топовая начинка

Согласно доступной информации, пока не подтвержденной официально, в оснащение OnePlus 7 войдет в первую очередь процессор Qualcomm Snapdragon 855 – самый мощный чип на рынке по состоянию на март 2019 г., уже используемый во флагманах Xiaomi, LG и Samsung. В одной из своих комплектаций смартфон сможет предложить встроенный накопитель на 128 ГБ и оперативную память 8 ГБ, плюс упоминается возможность приобретения смартфона с внутренним хранилищем объемом 256 ГБ. Поддержка сотовых сетей не упомянута.

Тройная камера и дактилоскоп в экране – признаки флагмана 2019 г.

Разрешение экрана OnePlus 7 неизвестно, равно как и тип его матрицы, а диагональ его составит 6,5 дюйма, что хоть и ненамного, но все же больше в сравнении с 6,4-дюймовыми Samsung Galaxy S10+ и прошлогодним OnePlus 6T. Сканер отпечатков перенесут с тыльной панели под дисплей, и сзади останется лишь тройная фотокамера с одинарной светодиодной вспышкой.

Разъема под наушники на рендере, к сожалению, не видно

В дополнение к перечисленному китайский флагман оснастят быстрой и беспроводной зарядками, а также защитой от попадания внутрь корпуса пыли и влаги. Если к моменту релиза OnePlus 7 Google успеет обновить Android до версии 9.1, то смартфон получит ее уже из коробки. В противном случае по умолчанию на OnePlus 7 будет устанавливаться актуальная ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Oxygen OS.

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