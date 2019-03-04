Новые жесткие диски Seagate на 20ТБ будут использоваться в системах хранения NetApp

В NetApp заявили о готовности использовать новые объемные жесткие диски Seagate в своих системах хранения данных. Тем временем, эксперты говорят, что тепловая магнитная запись увеличит объемы дисков вдвое – до 40ТБ – в ближайшие 4 года.

Объемные диски Seagate используют в СХД

Новые жесткие диски от Seagate, объемом в 20 ТБ, которые поступят в продажу в этом году, будут использоваться в системах хранения данных NetApp. Компания уже провела тестирование Seagate Exos HAMR. Планируется, что они станут основой СХД серий FAS и E.

«Наши последние испытания показывают, что технология тепловой магнитной записи HAMR достигла того уровня развития, который позволяет переходить к реальному тестированию приложений. NetApp сейчас инвестирует свои ресурсы в то, чтобы воспользоваться всеми преимуществами будущего роста мощностей HAMR. Наша следующая задача – ограниченное развертывание новых решений, связанных с HAMR», – сказал Тим Эмами (Tim Emami), старший технический директор NetApp.

В компании отмечают, что тепловая магнитная запись обеспечивает стабильный прирост емкости жестких дисков, что имеет решающее значение для NetApp в плане обслуживания рабочих нагрузок, связанных как с теплыми, так и холодными данными. И те, и другие требуют наиболее привлекательной цены за ТБ и максимально низкой совокупной стоимости владения. Подобные разработки отвечают за многие сферы жизни как бизнеса, так и всего общества – от бизнес-аналитики до работы с цифровым контентом.

«Большая часть более горячих данных быстро охлаждается, – объясняет Тим Эмами. – Фотографии в социальных сетях в первую неделю после загрузки – это более горячие данные, чем они же, но через три недели. Поэтому любое эффективное решение (локальное, внешнее или облачное) должно использовать лучшие существующие носители для хранения данных на каждом этапе их жизненного цикла».

HAMR позволит создавать диски на 40ТБ

В Seagate тем временем заявляют о создании более 40 тыс. жестких дисков с объемом в 20 ТБ. Тестовые партии были отправлены поставщикам систем хранения еще в прошлом году, а в этом они поступят в открытую продажу.

Фото: depositphotos.com В NetApp провели тестирование жестких дисков Seagate Exos HAMR. Планируется, что новые диски объемом 20 ТБ станут основой СХД серий FAS и E

Технология HAMR стала революционным методом, который пришел на смену перпендикулярной магнитной записи, которая исчерпала себя по достижении максимального объема в 15 ТБ. Дальнейшее увеличение плотности записи может привести к нестабильной работе устройства. При использовании HAMR используется нагрев до 450 градусов с последующим быстрым охлаждением. Это позволяет сконцентрировать запись на диске в гораздо меньшей физической области. В Seagate считают, что в краткосрочной перспективе объемы дисков будут увеличиваться ежегодно на 30%.

Как ожидается, в 2023 г. технология HAMR позволит создавать диски с объемом в 40 ТБ, что отвечает потребностям рынка. Согласно прогнозам IDC, к 2025 г. в мире будет около 175 зетабайт данных, а значительная часть увеличения их объема будет обеспечиваться растущими в геометрической прогрессии теплыми и прохладными данными. Согласно прогнозам аналитиков, большая часть этой информации будет храниться именно на жестких дисках.

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