Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год

Информатизация в российских госорганах неэффективна, хотя ежегодно на нее расходуется 100 млрд руб, - заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Министерства отчетливо делятся на два вида: те, где информационные ресурсы работают неплохо (таких меньшинство), и те, где базы данных неактуальны и неудобны в использовании (таких большинство).

Эффективность информатизации

Эффективность информатизации ведомств в России является низкой, хотя ежегодно на нее расходуется 100 млрд руб. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. Заявление прозвучало на Дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив.

По словам Кудрина, в большинстве министерств используются базы данных с недостоверной информацией, которая редко обновляется. Такими базами тяжело пользоваться, отмечает он. При этом чиновник обращает внимание, что среди министерств есть и такие, где используются «читаемые материалы или более-менее репрезентативные данные». Эти ведомства Кудрин называет «передовыми», но отмечает, что их количество невелико. «Качество настолько разное, просто как небо и земля», — так характеризует он технологический разрыв между министерствами.

«У нас в год сейчас тратится 100 млрд руб. на информатизацию всех министерств и ведомств. Мы можем, конечно, сказать про низкие эффективность и результативность такой информатизации», — подводит итог глава Счетной палаты.

Работа Счетной палаты

Кудрин сообщил, что Счетная палата работает над мерами по повышению уровня, информатизации ведомств. В идеале должна быть создана единая правительственная платформа, причем качество всех подключенных к ней и взаимодействующих между собой информационных ресурсов должно быть одинаковым. По словам Кудрина, достижению этой цели поспособствует нацпрограмма «Цифровая экономика».

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин

Сама Счетная палата намеревается в течение месяца принять концепцию своей цифровизации. План разрабатывается на три года, это будет первый этап цифровизации ведомства. При разработке концепции авторы исходят из необходимости повысить эффективность работы аудиторов путем улучшения работы систем и баз данных. «Моя мечта — чтобы за шесть лет 30% нынешней рутинной работы перевести в цифру и сделать дистанционной», — сообщил Кудрин.

Сокращение расходов на цифровое госуправление

Напомним, недавно CNews писал, что расходы программы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. В том числе значительно были сокращены расходы на федеральный проект «Цифровые технологии и проекты» — до 451,8 млрд руб. (сокращение более чем в три раза) — и на федеральный проект «Цифровое государственное управление» — до 235,7 млрд руб. (сокращение более чем в четыре раза).

Из федерального проекта «Цифровое государственное управление» были исключены расходы на сумму 865 млн руб. По всей видимости, это уже включенные в федеральный бюджет расходы на информатизацию органов государственной власти. А расходы федерального проекта «Цифровые технологи и проекты» сократились на 1,04 трлн руб. — по всей видимости, за счет внебюджетного финансирования. Суммарно расходы по обоим федеральным проектам сократились на 1,87 трлн руб.

Расходы по остальным федеральным проектам остались на уровне, заложенным в прежний вариант национальный программы. На «Информационную инфраструктуру» потратят 772 млрд руб., на «Кадры для цифровой экономики» — 143 млрд руб., на «Информационную безопасность» — 30 млрд руб., на «Нормативное регулирование цифровой среды» — 1,7 млрд руб.

Общие расходы всей программы за период 2018-2024 гг. составят 1,634 млрд руб. Из этой суммы 1,1 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, а 535 млрд руб. должно быть взято из внебюджетных источников.

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