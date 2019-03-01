Выручка Mail.Ru выросла на треть

Годовая выручка Mail.Ru Group выросла на 32,5% и достигла 75,26 млрд руб. При этом выручка «Вконтакте» показала годовой рост на 45%. Около 20% всей выручки компании — это зарубежные поступления от игр.

Итоги года Mail.Ru

По итогам 2018 г. выручка компании Mail.Ru Group составила 75,26 млрд руб., что на 32,5% больше, чем в предыдущем году. Доналоговая прибыль (EBITDA) при этом достигла 22,22 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 13,9%.

Чистая прибыль компании выросла на 6,4% и достигла 14,1 млрд руб. Mail.Ru Group акцентирует внимание на том, что в этот показатель входит разовое неденежное списание в размере 1,7 млрд руб., выплаченное во II кв. отчетного года. Без этого списания рост чистой прибыли составил бы 19,2%.

Что касается отдельно IV кв. 2018 г., то выручка Mail.Ru Group составила 23,44 млрд руб., что на 33,7% больше, чем в предыдущем году. EBITDA выросла на 42,2% и достигла 8,72 млрд руб. Чистая прибыль показала годовой рост на 62,4% и составила 6,81 млрд руб.

Объем денежных средств по состоянию на 31 декабря 2018 г. составлял 11,72 млрд руб.

Председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин и гендиректор компании Борис Добродеев прокомментировали результаты следующим образом. «2018 г. был для нас годом перемен. Ядро бизнеса наших коммуникационных и социальных платформ продолжало интенсивно расти, и, следовательно, его доходы превысили прогнозы. Наш игровой бизнес расширяется на международном уровне, и у нас было несколько сильных глобальных запусков».

В 2019 г. компания ожидает роста выручки на 18-22% до 85-88 млрд руб. EBITDA за 2019 г. ожидается на уровне 32-34 млрд руб.

Доходы от соцсетей

Выручка от соцсети «Вконтакте» в IV кв. показала годовой рост на 27% до 5,4 млрд руб. Рост годовой выручки составил 45%. Компания отмечает, что в 2014 г., когда она приобрела соцсеть, ее выручка находилась на уровне 4,3 млрд руб. За четыре года годовая выручка «Вконтакте» выросла примерно в четыре раза. В IV кв. 2018 г. годовой рост количества ежедневных комментариев в соцсети достиг 20%, просмотров историй и видео — 92% и 40% соответственно.

Выручка Mail.Ru Group выросла на треть

Выручка от продажи виртуальных сервисов в соцсетях (IVAS) выросла в 2018 г. на 9%. В сегменте IVAS для десктопных пользователей соцсети «Одноклассники» продолжается спад. Количество подписок на музыку на всех платформах растет — в декабре 2018 г. оно достигло 2,1 млн. Эти показатели учитывают приобретение в 2018 г. музыкального правообладателя United Music Agency (UMA) и интеграцию его мобильного приложения BOOM. В 2019 г. Mail.Ru Group планирует дополнительно инвестировать в предложение контента около 0,5 млрд руб.

Другие сегменты

Выручка от MMO-игр по итогам IV кв. показала годовой рост на 37% и достигла 7,1 млрд руб. Около 63% этих средств было получено из-за рубежа, крупнейшими источниками дохода стали США, Германия и Япония. Компания отмечает, что зарубежная выручка от игр в настоящий момент составляет около 20% всей выручки Mail.Ru Group. По итогам года выручка от MMO-игр выросла на 34% до 23,29 млрд руб. Среди успешных игр компания называет Hustle Castle, количество установок которой в IV кв. достигло 30 млн руб. Хорошие показатели также демонстрируют War Robots и франшиза Warface.

Выручка от рекламы по итогам IV кв. показала годовой рост на 38% до 10,37 млрд руб. Компания отмечает, что это рекордный показатель, и что темпы роста выше среднерыночных. Выручка от рекламы в мобильной версии «Одноклассников» за год выросла на 80%.

В IV кв. выручка сервиса доставки еды Delivery Club показала годовой рост на 71% до 646 млн руб. По итогам всего года рост выручки составил 48%. Среднее число активных ежемесячных пользователей увеличилось за год на 67%. Количество партнерских ресторанов в четвертом квартале достигло 8,3 тыс. Сервис присутствует в 107 городах России.

Годовая выручка сервиса объявлений «Юла» перешагнул отметку 1 млрд руб., число активных пользователей в феврале 2019 г. превысило 27 млн.