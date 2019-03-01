Малые госзакупки в России переехали на агрегатор «Ростеха»

Все госзакупки малого объема будут отныне осуществляться через единый агрегатор торговли «Березка», созданный «Ростехом». Сейчас в «Березке» зарегистрировано около 10 тыс. заказчиков из всех регионов России. Агрегатор позволяет экономить, выбирая самую низкую цену на товары и услуги.

Переход на «Березку»

С 1 марта 2019 г. все госзакупки малого объема придется в обязательном порядке осуществлять через единый агрегатор торговли «Березка». Новые правила были утверждены распоряжением правительства от 28 апреля 2018 №824-р. Требование касается всех категорий товаров, работ и услуг.

Агрегатор был разработан компанией «РТ-Проектные технологии», которая входит в состав «Ростеха». На своем сайте госкорпорация подтвердила техническую готовность «Березки» к реализации проекта.

Результаты работы «Березки»

Сейчас в «Березке» зарегистрировано около 10 тыс. заказчиков из всех регионов России. Около 3,5 тыс. из них — это региональные и муниципальные заказчики, которые не были обязаны использовать агрегатор. Федеральные госорганы и подведомственные им федеральные казенные учреждения имеют право осуществлять закупки не через «Березку», но цена при этом должна быть ниже, чем в агрегаторе. После осуществления закупки запись о ней нужно внести в реестр закупок. Данные о таких сделках будут анализироваться, чтобы пригласить в «Березку» поставщиков с низкими ценами.

По словам ответственного за цифровые проекты заместителя гендиректора «Ростеха» Александра Назарова, такая схема даст возможность увеличить количество поставщиков и будет способствовать развитию конкуренции. Цена в «Березке» снижается с каждой следующей закупкой. В результате за последние три месяца удалось добиться определенной экономии: в декабре — чуть более 2%, в январе — 8%, а в феврале по состоянию на 28 число — почти 11%. Максимальная скидка от первоначальной цены достигла 87%. По словам Назарова, это произошло благодаря открытости закупок в агрегаторе, которая позволяет заказчику выбрать наилучшую цену, поскольку он ориентируется на конкретные предложения, а не определенного поставщика.

Малые госзакупки были переведены на единый агрегатор

Кроме того, агрегатор открывает доступ к госзакупкам для малых и средних предпринимателей. Сейчас в «Березке» аккредитовано более 4 тыс. предпринимателей, которые предлагают заказчикам через агрегатор почти 500 тыс. товаров. Самыми объемными по количеству наименований являются такие категории как канцелярские и автомобильные товары, а также компьютерное оборудование.

В будущем «РТ-Проектные технологии» планируют внедрить в агрегаторе мобильную электронную подпись, полный электронный документооборот и рынок В2В, а также вывести «Березку» за пределы России.

Как работает агрегатор

«Березка» — это информационно-аналитическая поисковая система, где собраны цены на товары, работы и услуги от различных исполнителей. Информация поступает из всех публичных источников, в том числе из региональных магазинов и порталов поставщиков. Цены сгруппированы по возрастанию. Агрегатор базируется на собственной разработке «РТ-Проектные технологии» с открытым исходным кодом.

Чтобы работать с агрегатором, заказчик должен быть зарегистрирован в единой информационной системе в сфере закупок. Правительство определило «Ростех» единственным исполнителем госконтрактов с Федеральным казначейством по развитию и эксплуатации этой системы в 2019-2020 гг. Федеральное казначейство выступает ее функциональным заказчиком.

Председателем совета директоров «РТ-Проектные технологии» является Александр Назаров. Он отвечал за такие проекты «Ростеха» как единый агрегатор торговли, единая информационная система в сфере закупок, а также информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты «Ростеха» и Казначейства

На сайте госзакупок размещены сведения о трех контрактах «Ростеха» и Казначейства, предметом которых является выполнение работ по развитию Единой информационной системы в сфере закупок.

Первый контракт был заключен Казначейством с «РТ-Проектные технологии» в сентябре 2017 г., его сумма составила 511,5 млн руб. Второй контракт датируется июнем 2018 г., его стоимость составляет почти 125 млн руб. Третий контракт был заключен в декабре того же года, его сумма составила 344,6 млн руб. Во всех случаях «РТ-Проектные технологии» были единственным поставщиком.

Агрегатор «Березка» стал частью перечисленных закупок, но какой именно — неизвестно, так как технические задания по данным контрактам на сайте госзакупок отсутствуют.