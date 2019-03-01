Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ

Россияне смогут получить от государства стимулирующие выплаты или сертификаты на обучение цифровым навыкам. Уже в 2019 г. в пилотном проекте примут участие 5 тыс. человек, а к 2024 г. в образовательный процесс планируется вовлечь 1 миллион граждан России.

Персональные цифровые сертификаты

В нескольких регионах России в 2019 г. при поддержке Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» пройдет эксперимент, в рамках которого гражданам будут выдавать персональные цифровые сертификаты на получение дополнительного профессионального образования в сфере информационных технологий.

Персональные цифровые сертификаты – это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение россиянами таких навыков как основы программирования или работы с данными, коммуникация в современных цифровых средах.

Потратить выплаты можно будет на образование, соответствующее критериям, которые в настоящее время прорабатываются. Форма обучения может быть выбрана как очная – на базе одной из организаций, предоставляющих образовательные услуги, так и дистанционная.

Как рассказали CNews в АНО «Цифровая экономика», для получения сертификата потребуется подать заявку в электронном виде специализированному оператору, пройти аутентификацию и, при желании, – диагностику для формирования персонального профиля компетенций.

В России начнут раздавать сертификаты на обучение ИТ

В пилотном режиме в этом году будут выданы 5 тыс. сертификатов россиянам из регионов. Критерии отбора регионов для участия в апробации механизма предоставления сертификатов в АНО «Цифровая экономика» не уточняют. Что касается размера стимулирующих выплат, на данный момент речь идет о 10 тыс. руб. на человека.

В случае успешного завершения эксперимента, действие программы могут масштабировать на всю страну. Планируется, что к концу 2024 г. обучение с использованием цифровых сертификатов пройдет 1 млн россиян



АНО «Цифровая экономика» создана в 2017 г. В ее задачи входит обеспечение взаимодействия бизнеса, экспертных сообществ и органов государственной власти при реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Руководит организацией Евгений Ковнир, ранее возглавлявший Департамент развития отрасли информационных технологий Минкомсвязи.

Среди учредителей АНО значатся операторы связи «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком», интернет-компании «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler & Co, государственные корпорации «Росатом» и «Ростех», а также Сбербанк, «ВЭБ инновации», «Открытая мобильная платформа», «1С», «Почта России», фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив.

Каждый второй россиянин хотел бы лучше разбираться в ИТ

Как показал всероссийский опрос населения, проведенный Аналитическим центром Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) совместно с АНО «Цифровая экономика» в январе 2019 г., идея о персональных цифровых сертификатах россиянам нравится, а проблема нехватки знаний в сфере ИТ стоит достаточно остро. Более четверти граждан (28%) заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение ИТ, преимущественно это люди с высокой квалификацией и младше 45 лет. Каждый второй хотел бы улучшить свои знания и навыки в данной сфере, причем чаще обучение хотят проходить те, кто оценил свои знания как «средние» или «хорошие». Интерес к обучению наиболее высок среди молодежи (64%) и снижается с возрастом.

Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере. Более половины россиян (57%) отметили, что если бы они были знакомы с информационными технологиями на более высоком уровне, то смогли бы найти лучший вариант трудоустройства.

Специализированные курсы – это предпочтительная форма обучения для большинства россиян (61%), рассматривающих повышение своей квалификации в сфере ИТ.

По оценке Тимура Аймалетдинова, заместителя генерального директора Аналитического центра НАФИ, на фоне большинства стран с формирующейся цифровой экономикой уровень цифровой грамотности россиян невысок.

Сегодня каждый второй россиянин (52%) сообщает, что на его рабочем месте требуется обязательное владение информационными технологиями. При этом треть россиян (29%) оценивают свои знания в этой сфере как низкие, а желание учиться, как показало проведенное исследование, эта часть населения почти не испытывают.

По мнению Тимура Аймалетдинова, государству необходимо находить способы развития мотивации у таких граждан, иначе они рискуют остаться за бортом социальных изменений и вне экономики.

«Субсидирование обучения информационным технологиям через цифровые сертификаты – одна из возможных действенных мер, однако, как показал всероссийский опрос НАФИ, она станет привлекательной в основном для людей с более высоким уровнем образования и квалификацией, а также для учащейся молодежи, – считает замгендиректора Аналитического центра НАФИ. – Средства мотивации остальных социальных и профессиональных групп к повышению цифровой грамотности предстоит разработать, а это рабочий и технический персонал, жители села, а также старшее поколение россиян».

Несколько слов о программе «Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика» была принята правительством в августе 2017 г. Документ предусматривал развитие отраслей, связанных с обработкой данных, в период до 2024 г. включительно. Программа содержала пять разделов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Нормативное регулирование» и «Кадры и образование». В начале 2018 г. по каждому из этих направлений были утверждены планы мероприятий на срок 2018–2020 гг.

Весной 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал «майские указы», согласно которым программа «Цифровая экономика» трансформировалась в национальную программу. Всего в нее вошли шесть федеральных проектов. Новым федеральным проектом стало «Цифровое государственное управление». Раздел «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» был переименован в федеральный проект «Цифровые технологии и проекты». Раздел «Нормативное регулирование» стал называться федеральным проектом «Нормативное регулирование для цифровой среды», а «Кадры и образование» – «Кадры для цифровой экономики».

Общие расходы на реализацию программы за период 2018–2024 гг. должны составить 1,634 млрд руб. Из этой суммы 1,1 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, а 535 млрд руб. привлечено из внебюджетных источников.