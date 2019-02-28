SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку

SAP опубликовала финансовый отчет за 2018 г. Рост прибыли SAP СНГ оказался трехкратным. Российское подразделение SAP, даже несмотря на санкции, сумело увеличить число сотрудников и обогнать по выполнению плана американское подразделение.

Достижения SAP СНГ

Компания SAP опубликовала финансовый отчет о своей деятельности за 2018 г. во всех странах присутствия. Согласно документу, подразделение SAP в СНГ и России, которое в 2018 г., несмотря на санкции и ухудшение экономической ситуации в стране, сумело увеличить выручку и даже расширить штат сотрудников.

Выручка SAP СНГ в 2018 г. составила 472,5 млн евро против 468,4 млн евро в 2017 г. Прибыль компании за год выросла практически в три раза: 23,1 млн евро против 8,7 млн евро в 2017 г. Таким образом, 2018 г. стал для SAP СНГ вторым прибыльным годом подряд – компания только в 2017 г. смогла выбраться из убытков. Штат сотрудников, между тем, серьезных количественных изменений не претерпел – 837 человек в 2018 г. против 826 человек в 2017 г.

По словам собеседника CNews, работающего в крупном российском интеграторе SAP, «команда SAP СНГ по выполнению годичного плана обогнала даже американскую команду», и этот факт был отмечен на всемирном мероприятии сотрудников SAP, которое сейчас проходит на Гавайях.

Коммерческий директор компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») Юрий Востриков считает российские показатели софтверного гиганта вполне закономерными. «Во-первых, у SAP есть хорошая “подушка безопасности” в лице крупнейших компаний России. Они внедрили SAP много лет назад и продолжают развивать эти решения по сей день, — отметил он в разговоре с CNews. — Во-вторых, в последние годы SAP меняет свой продуктовый портфель, активно работает с заказчиками из сегмента среднего бизнеса. С недавнего времени активно развивается линейка облачных продуктов, закупочные решения SAP Ariba и SAP Customer Experience (ранее SAP Hybris) для сферы e-commerce и CRM — все это также создает приток новых клиентов для компании».

На чем SAP СНГ зарабатывала в прошлом году

В своем официальном отчете SAP не предоставила информацию о структуре выручки своего подразделения в СНГ в 2018 г. Годом ранее, в 2017 г., компании удалось выйти на прибыль, в том числе, за счет разработки более 10 проектов для клиентов и партнеров компании. При этом прирост выручки в сфере облачных решений увеличился в два раза, что и оказало положительное влияние на темпы роста вообще. Сильнее всего это проявилось в таких направлениях, как металлургия, транспорт, финансы и горнодобывающая отрасль.

Прибыль SAP СНГ всего за год выросла почти в три раза

Крупнейшим проектом SAP в России за 2017 г. стало внедрение SAP SuccessFactors в Сбербанке на сумму 298,7 млн. руб. Система была развернута в расчете на 270 тыс. пользователей. Также решение SAP SuccessFactors было интегрировано в ИТ-инфраструктуру Сбербанка. Сумма контракта составила 106,1 млн, а количество пользователей – 45 тыс.

Глобальные результаты

За весь 2018 г. суммарная выручка компании по всему миру составила 28,877 млрд евро против 25,515 млрд в 2017 г. Большую часть выручки SAP принесла продажа программного обеспечения – 15,628 млрд евро в 2018 г. но по сравнению с 2017 г. роста в этом сегменте не произошло.

Облачный сегмент деятельности SAP, напротив, в 2018 г. принес компании заметно больше денег, чем в 2017 г. – 4,993 млрд евро и 3,769 млрд евро соответственно.

Планы на 2019 г.

SAP не даёт прогнозов о своих целевых показателях в России в 2019 г. В отчете компании Россия упомянута в разделе «Риски» наряду с Ираном, что связано с ухудшающимися отношениями между Россией и США, а также с все новыми и новыми санкциями. Компания видит возможность роста на фоне восстановления экономики страны, которое может продолжиться в 2019 г., но при этом отмечает, что экономическая ситуация в России будет напрямую зависеть от цен на нефть.

Между тем, несмотря на существенный рост финансовых показателей, SAP намерена провести массовую реструктуризацию в масштабах всего мира. На ее реализацию компания выделит от 800 до 950 млн евро, и в результате штат SAP не досчитается 4,4 тыс. человек.

На столь серьезные меры компания решила пойти на фоне замедления роста ряда подразделений. Часть сотрудников перейдут в другие отделы и на другие должности, а другим компания предложит досрочный выход на пенсию. Но, даже несмотря на грядущий уход столь внушительного числа работников, штат SAP не только не сократится, но даже увеличится – по предварительным подсчетам, к концу 2019 г. число сотрудников превысит 100 тыс., хотя в январе 2019 г., еще до реструктуризации, людей в штате SAP насчитывалось свыше 95 тыс.