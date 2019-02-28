Apple уволила 190 человек из «невероятно талантливой команды», ворующей ее секреты

Apple провела сокращения в Project Titan, который разрабатывает софт для беспилотного авто. Из 5 тыс. сотрудников проекта было уволено 190 человек. До этого Apple собиралась просто перевести их в другие подразделения, поскольку в Project Titan работают талантливые люди. За последние полгода сотрудники дважды пытались украсть из проекта корпоративные данные.

Сокращения в Project Titan

Apple уволила в общей сложности 190 сотрудников из своего Project Titan, который посвящен созданию беспилотного автомобиля. Такая информация содержится в письме, которое компания направила в Департамент развития занятости Калифорнии. Сведения из письма опубликовало издание San Francisco Chronicle.

Из 190 уволенных сотрудников 33 были разработчиками аппаратуры, еще 22 — разработчиками софта, а 31 занимались дизайном продукта. Остальные 46 были менеджерами, в том числе по инженерной части и разработке ПО, сообщается в письме.

«Предполагается, что это окончательное увольнение. Все затронутые сотрудники были предупреждены о дате ухода, и что это уход навсегда», — пишет старший консультант по связям с сотрудниками Apple Пэм Оянаги (Pam Oyanagi).

Сокращение затронет сотрудников из офисов компании в Санта-Кларе и Саннивейле. Письмо датируется 14 февраля, предупредить увольняемых Apple собиралась 15 февраля. Непосредственно днем увольнения станет 16 апреля.

Гендиректор Apple Тим Кук

До этого в январе ресурс CNBC сообщал, что Apple намеревается уволить из Project Titan около 200 человек, но подробности не были известны. Компания на тот момент утверждала, что эти сотрудники будут частично переведены в ее другие подразделения, поскольку над проектом автономного автомобиля работает «невероятно талантливая команда», которую было бы жалко терять.

«Невероятно талантливая команда»

Project Titan, запущенный в 2014 г., изначально занимался разработкой собственного электрического автомобиля, однако ряд назначений в 2016 г. показал, что целью проекта стала разработка софта для беспилотных авто. В 2018 г. распространилась новость, что Apple тестирует беспилотный автомобиль в Калифорнии, но гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook) уточнил в интервью, что проект занимается именно разработкой ПО в этой сфере.

В общей сложности в Project Titan работает около 5 тыс. человек. Такие данные представила Федеральная служба расследований (ФБР), которая занимается случаями кражи корпоративных технологий сотрудниками проекта. За полгода в Project Titan произошло два таких инцидента.

Сначала в июле 2018 г. инженер Сяолан Чжан (Xiaolang Zhang), работавший в «невероятно талантливой команде» с декабря 2015 г., был обвинен в том, что скачал проприетарные данные Project Titan, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Возвращаться из этого отпуска в Apple Чжан не собирался — он планировал перейти в конкурирующую Xiaopeng Motors, небольшую китайскую компанию, которую поддерживает Alibaba. ФБР перехватила инженера в аэропорту во время посадки на рейс в Пекин.

В январе 2019 г. выяснилось, что аппаратный разработчик Цзижун Чен (Jizhong Chen), нанятый Apple в июне 2018 г., также скачал на свое устройство корпоративные данные Project Titan. ФБР обратила внимание на Чена, когда он делал широкоугольные фото внутри здания Apple. На его устройстве было найдено около 100 таких фото, а также более 2 тыс. файлов с рабочими материалами, такими как руководства, схемы и диаграммы. Позднее выяснилось, что Чен подавал заявку на вакансию в той же конкурирующей компании — Xiaopeng Motors.