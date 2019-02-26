Последний день регистрации на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019»

28 февраля 2019 г. CNews проведет конференцию « ИКТ в финансовом секторе 2019 ».

28 февраля 2019 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019».

Действия государственного регулятора определили то, каким образом финансовые организации тратили деньги на ИТ в последние годы. Меры про оздоровлению отрасли начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ.

Главной точкой роста в поставках ИТ в финсектор по-прежнему остаются инструменты для вывода на рынок новых продуктов. Консолидация банковского сектора, наблюдаемая сейчас на финансовом рынке, рождает спрос на высокопроизводительные решения.

Рост конкуренции между банками заставляет их быстрее выводить услуги, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих. Значительная часть ИТ-проектов связана с выполнением именно этих задач.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок ИТ в финсекторе в 2018 г.?

Какое влияние на его развитие оказывает регулятор?

Какие направления цифровизации являются для него основными?

Будет ли расти число цифровых банков в России?

Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги?

Готовы ли банки к широкому использования кибервалюты?

Как банки противостоят киберугрозам?

Какие новые онлайн-сервисы готовят банки для своих клиентов?

Как роботизация изменит облик отделений банков?

Каким будет 2019 г. для рынка ИТ в финансовом секторе?

Подтвердили свое участие:



Андрей Шурыгин, руководитель Дирекции биометрических технологий, Почта Банк;

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ;

Иван Карпов, управляющий директор – блок ИТ, Modulbank;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;

Артём Ядройцев, старший руководитель продукта, Raiffeisenbank;

Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк;

Александр Королев, начальник отдела развития интернет-банка Департамента по электронному бизнесу СМБ, Промсвязьбанк;

Дмитрий Юферова, Business Development Director, Russia&CIS, Arista networks;

Павел Родин, руководитель проектов в финансовом секторе, Samsung Electronics Russia;

Александр Чистяков, главный специалист департамента развития СУПЗиПР, «Информтехника и Связь»;

Максим Думнов, менеджер по корпоративным продажам, «Селектел».

Список участников на нынешний момент доступен по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1230, e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралёва.