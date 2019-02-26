Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе без Tyzen и Android. Видео

Смартфон ZTE Nubia Alpha надевается на руку, а его гибкий экран повторяет форму браслета и огибает запястье. Он позволяет пользоваться навигаторами, мессенджерами и интернетом без синхронизации с обычным смартфоном. И все же, в отличие от складных смартфонов, устройство нельзя считать инновационным – в нем даже нет ОС Android или Tyzen.

Смартфон без будущего

Китайская компания ZTE выпустила уникальный смартфон Nubia Alpha, представляющий собой аккуратные стильные наручные часы в тонком корпусе. В отличие от всех имеющихся на рынке смарт-часов, Nubia Alpha оснащен гибким дисплеем, огибающим руку, который позволяет расширить возможности устройства за счет увеличения своей полезной площади. Однако при всей своей уникальности гаджет нельзя назвать по-настоящему прорывным – в нем, за исключением дисплея, нет современных комплектующих, как нет и актуальной операционной системы.

Стоимость смартфона на китайском рынке стартует от 450 евро (33,5 тыс. руб. по курсу на 26 февраля 2019 г.) – примерно в эту же сумму оценен и флагманский моноблок Xiaomi Mi 9.

Несовременная электроника

Смартфон ZTE Nubia Alpha собран на базе ARM-процессора Snapdragon Wear 2100, разработанного Qualcomm специально для использования в носимых устройствах. Однако представлен он был еще в феврале 2016 г., тогда спустя более двух лет, в сентябре 2018 г. свет увидел чип Wear 3100. Что остановило ZTЕ от его использования – не сообщается.

Nubia Alpha может принимать звонки не только по Wi-Fi

Если оценивать Nubia Alpha именно как смартфон в сравнении с моделями 2019 г. в традиционном форм-факторе, то это устройство начального уровня, укомплектованное всего лишь 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Вся электроника, включая дисплей OLED с диагональю 4 дюйма, соотношением сторон 36:9 и разрешением 960х192 точки, работает от аккумулятора емкостью 500 мАч, и время автономной работы производитель раскрывать не спешит.

Габаритов экрана, по утверждению разработчиков, будет вполне достаточно для комфортного использования навигационного ПО, совершения видеозвонков и получения автопортретов – соответствующее аппаратное оснащение в новинке присутствует. Для этих целей здесь используется 5-мегапиксельный сенсор. Спуск затвора осуществляется путем прикосновения к экрану практически в любой его точке.

Базовая версия смартфона Nubia Alpha предусматривает наличие только лишь модулей Bluetooth и Wi-Fi – модем сотовой связи в ней отсутствует. ZTE также выпустила и более продвинутую комплектацию – в ней по-прежнему нет лотка под SIM-карты, но уже присутствует поддержка сотовых сетей GSM, 3G и LTE, для подключения к которым используется электронная SIM-карта (eSIM). Напомним, что после релиза iPhone XS с поддержкой eSIM осенью 2018 г. российские операторы связи приняли решение интегрировать возможность использования электронных SIM-карт в отечественные сотовые сети.

Без Android и Tyzen

ZTE решила отказаться от использования в Nubia Alpha широко распространенных операционных систем Tyzen OS и Wear OS (ранее Android Wear). Предпочтение она отдала ОС собственной разработки, изначально заточенной под гибкие вытянутые дисплеи. Как обстоят дела с подборкой приложений, и планируют ли разработчики популярных программ перенос своих продуктов на новую платформу, не сообщается.

В черном цвете толщина корпуса Nubia Alpha кажется еще меньше

К ключевым особенностям прошивки ZTE относится поддержка голосовых команд и жестов, то есть управлять смартфоном можно даже без использования экрана. Сам дисплей поддерживает мульти-тач, что позволяет пользоваться не только свайпами и касаниями, но и «щипками» для изменения масштаба изображения.

Фитнес-составляющая

Nubia Alpha может эксплуатироваться и в качестве классического фитнес-трекера, пусть и навороченным дисплеем. Смартфон по умолчанию защищен от воды по стандарту IP68, что делает его подходящим не только для сухопутных, но и для водных видов спорта. Адепты здорового образа жизни обнаружат в нем пульсометр, шагомер, контроллер расстояния, счетчик калорий, а также средства отслеживания сна и физической активности.

Спортсмены обязательно оценят выдающиеся фитнес-возможности смартфона

О наличии приложений для обработки полученных датчиками данных производитель не сообщает. О возможности синхронизации Nubia Alpha с уже имеющимися фитнес-программами для iOS- и Android-смартфонов также ничего неизвестно.

Цены и дата релиза

Появление смартфона Nubia Alpha в продаже ожидается уже в апреле 2019 г., но первое время он будет доступен исключительно в Китае. На третий квартал ZTE назначила его дебют в Европе, а ближе к концу 2019 г. его привезут в США.

Корпус смартфона в максимальной комплектации в буквальном смысле золотой

На презентации, прошедшей в Барселоне на выставке MWC 2019, все цены на Nubia Alpha были указаны в евро. Так, базовая версия гаджета стоит 450 евро (33,5 тыс. руб.) и предлагается исключительно в черном варианте, а модель с eSIM оценивается в 550 евро (41 тыс. руб.) и тоже окрашивается в черный. Отдельного внимания заслуживает самая топовая версия с eSIM стоимостью 650 евро (48,4 тыс. руб.) – она имеет уже золотистый оттенок корпуса, и в ее отделке действительно используется настоящее 18-каратное золото.

Эпоха гибких гаджетов

2019 г. начался с анонсов гибких устройств, большая часть из которых – смартфоны, раскладывающиеся в планшет. Первой ласточкой стал китайский FlexPai, показанный на CES 2019 в Лас-Вегасе, затем Samsung представила неидеальный Galaxy Fold, а в перерывах между этими событиями Apple запатентовала собственный гибкий смартфон. Xiaomi, разумеется, не осталась в стороне и продемонстрировала прототип своего телефона со складным экраном. Но сильнее всех выделилась компания Huawei со своим Mate X – гибким смартфоном стоимостью 2300 евро (171,3 тыс. руб.). На его фоне даже Galaxy Fold за $1980 (129,9 тыс. руб.) уже не кажется космически дорогим.