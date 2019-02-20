Новый Android будет разительно отличаться от прошлых. Что в нем нового?

Google встроит в мобильную ОС Android 10 новую систему управления смартфонами при помощи жестов. Она заменит собой стандартные кнопки «Назад» и «Домой», что сделает новый Android Q похожей на Apple iOS, в которой переход к жестам произошел еще в 2017 г.

В стиле Apple

Весной 2019 г. компания Google проведет презентацию новой ОС Android Q, также известной под названием Android 10, которая разительно отличаться от актуальной сейчас Android 9 Pie. Одним из главных нововведений станет отсутствие привычной многим пользователям функции – из операционной системы, исчезнет кнопка «Назад». По данным портала XDA Developers, классическую систему навигации Google заменит на жесты.

Соответствующее изменение уже интегрировано в тестовую сборку Android Q (сама ОС пока не представлена официально), доступную бета-тестерам и разработчикам. Появится ли она в финальной версии системы – пока не сообщается. Отметим, что радикальный переход от кнопки Home к жестам еще в 2017 г. совершила Apple, выпустив смартфон iPhone X без физических и даже сенсорных кнопок на передней панели. В моделях iPhone XR, XS и XS Max возврат к прежней системе навигации не произошел.

Как это работает

Сейчас все смартфоны на базе Android несут в себе две или три кнопки управления (в зависимости от версии), либо виртуальные (отрисованные на дисплее), либо сенсорные (расположенные на нижней грани экрана). Это неотъемлемая составляющая мобильной ОС, и даже вендорам, реализующим смартфоны с собственными графическими оболочками и физическими кнопками на лицевой панели, Google предписывает поддержку кнопочной навигации. Яркий пример – смартфоны Meizu с универсальной кнопкой mTouch.

Панель навигации в Android 10 будет выглядеть так

В Android Q все изменится – кнопку «Назад» заменят на жест «Свайп влево», то есть для возврата в предыдущий пункт меню или на предыдущую страницу в браузере придется проводить пальцем по нижней части дисплея справа налево.

Все ожидаемо

Отказ от кнопки «Назад» в Android был неминуем – еще в 2018 г. Google начала модернизировать систему навигации, и первым делом она избавилась от кнопки запуска экрана с активными приложениями в оперативной памяти.

Чтобы попасть на этот экран, владельцам смартфонов на Android 9 без сторонних оболочек требуется проводить пальцем по дисплею слева направо. Итого, в 2019 г., если присутствующие в тестовой сборке изменения сохранятся в финальном релизе, Android полностью перейдет на жестовое управление.

Возможность выбора

Если Apple физически избавилась от кнопки Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID внутри, лишив альтернативы жесты и систему распознавания лиц Face ID, то со смартфонами на базе Android ситуация может сложиться иным образом именно за счет фирменных интерфейсов сторонних производителей. Android – это система с открытым исходным кодом, и каждый вендор вправе дорабатывать ее так, как ему хочется. На сегодняшний день фирменные оболочки предлагают многие крупные вендоры – Samsung недавно представила интерфейс One UI, у Xiaomi и Meizu есть MIUI и Flyme OS соответственно, а Huawei продвигает собственный продукт – EMUI. Каждая из компаний может сохранить традиционную систему навигации в качестве альтернативы жестам. В то же время, владельцам устройств на чистом Android, к примеру, смартфонов под брендом Nokia, такой выбор Google может и не предоставить.

Прочие нововведения в Android Q

По данным XDA Developers, к основным особенностям новой версии Android будет относиться десктопный режим – особый интерфейс системы, активируемый при подключении внешнего монитора через док-станцию и стилизованный под настольные ОС. Оболочка получит панель задач, поддержку оконного режима отображения и ряд других особенностей, характерных для Windows, macOS и других настольных ОС.

Подобные решения уже существуют на рынке: к примеру, компания Samsung предлагает своим покупателям уже два поколения фирменной док-станции DeX, превращающей флагманские смартфоны линеек Galaxy S8 и S9 в настольные ПК.

Также существуют отдельные проекты, позволяющие запускать Android на компьютерах с архитектурой x86 – к примеру, в январе 2019 г. в рамках проекта Android-x86 на десктопы была перенесена Android 8.1 Oreo, получившая оконный интерфейс и рабочий стол в стиле Windows 10.

Вместе с настольным режимом Android 10 получит и расширенное меню «Для разработчиков» с возможностью настройки большего числа параметров, недоступных обычным пользователям. Помимо этого, в Android Q интегрируют алгоритмы распознавания лиц – сейчас эта функция есть в подавляющем большинстве современных смартфонов, но опирается она на собственные разработки производителей. Алгоритмы Google станут новым стандартом в этой области.

Темная тема позволит пользоваться смартфоном в полной темноте без вреда для глаз

Еще одним нововведением станет темная тема, которая в 2019 г. появится и в iOS 13. Интерфейс Android, исполненный в темных тонах, перестал использоваться с выходом версии Android 5 Lollipop в ноябре 2014. В этом апдейте Google сделала ставку на светлую оболочку Material UI, используемую в Android до сих пор.

Премьера Android Q (полное название системы пока не раскрывается) состоится на ежегодной конференции Google I/O 2019, которая пройдет в Калифорнии с 7 по 9 мая 2019 г. включительно.