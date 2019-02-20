Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой

Двухъядерный процессор Pentium Gold G5620, официальный анонс которого ожидается в марте 2019 г., станет первым чипом Intel под этим брендом, освоившим штатную тактовую частоту 4,0 ГГц в массовых розничных партиях.

Рекордная частота для бюджетного сектора

В списке новых бюджетных процессоров Intel Celeron Gold и Pentium Gold для настольных систем, продажи которых начнутся в ближайшее время, появился двухядерный процессор Pentium G5620, который впервые для бренда Pentium получил рекордную тактовую частоту 4,0 ГГц в штатном (не разогнанном) режиме работы. Эти процессоры уже начали появляться прайс-листах ряда европейских розничных продавцов электроники, сообщил портал AnandTech.

За свою историю Intel неоднократно пытался выпустить чипы Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц, но только модель G5620 станет первым изделием бренда, которому удалось пойти в серию с таким параметром.

Согласно информации немецкого онлайн-магазина ISO Datentechnik, а также финского онлайн-магазина Futureport, новые чипы Intel будут доступны для отгрузки в начале марта 2019 г. Официальной информации от Intel об этих процессорах пока не поступало, однако данные ритейла вполне могут быть корректны, поскольку компания иногда практикует формальный анонс новых чипов одновременно с началом их розничных продаж.

На момент написания материала новые процессоры Pentium Gold, включая флагманский G5620, еще не были включены в официальную процессорную базу данных Intel Ark, хотя в разделе Pentium фигурирует достаточное количество представленных год назад чипов Pentium Gold предыдущего поколения (G5600 – G5400) на базе архитектуры Coffee Lake и технологического процесса 14 нм.

Бюджетная семерка

В список новых бюджетных процессоров Intel весенней «коллекции-2019» вошло семь чипов под брендами Pentium Gold и Celeron Gold: Pentium Gold G5620, G5420, G5420T и G5600T, а также Celeron G4950, G4930 и G4930T.

Процессор G5620 впервые для бренда Pentium получил частоту 4,0 ГГц

Новоявленная семерка получила двухядерный дизайн. По традиции технология Hyper-threading (два вычислительных потока на ядро) поддерживается у чипов Pentium и отключена у чипов Celeron. Ключевым отличием новых чипов от их предшественников является более высокая тактовая частота.

Процессор Ядер / Потоков Частота Кэш-память L3 Встроенная графика Термопакет (TDP) Pentium Gold G5620 2 / 4 4,0 ГГц 3 МБ (?) UHD 630 65 Вт Pentium Gold G5420 2 / 4 3,8 ГГц 3 МБ (?) (?) 65 Вт Pentium Gold G5600T 2 / 4 3,3 ГГц 3 МБ (?) (?) 35 Вт Pentium Gold G5420T 2 / 4 3,2 ГГц 3 МБ (?) UHD 610 35 Вт Celeron G4950 2 / 2 3,3 ГГц 2 МБ (?) (?) 65 Вт Celeron G4930 2 / 2 3,2 ГГц 2 МБ (?) (?) 65 Вт Celeron G4930T 2 / 2 3,0 ГГц 2 МБ (?) (?) 35 Вт

AnandTech

Судя по предварительной информации о новых чипах Celeron Gold и Pentium Gold, в этот раз с большой вероятностью речь идет об архитектуре Coffee Lake Refresh. Среди его плюсов, помимо улучшенной архитектуры и термопакета, в частности, числится аппаратное ограничение уязвимостей Meltdown и Spectre. Впрочем, многочисленные тестирования различных поколений чипов Intel уже продемонстрировали, что версии с аппаратной защитой от Meltdown и Spectre демонстрируют тот же уровень производительности, что и в случае с программной защитой – разве что аппаратная версия для кого-то может быть более удобной.

От Pentium 4 до наших дней

Первый Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц в Intel планировали выпустить еще на заре миллениума, когда процессоры Pentium 4 с микроархитектурой NetBurst занимали почетное флагманское место нынешних чипов Core i7/i9. Вместе с отменой следующего поколения NetBurst – ядер Tejas, а также Pentium 4 на ядрах Prescott и Prescott 2M в 2005-2006 гг. – идея со штурмом отметки 4 ГГц была положена на полку.

Несмотря на то, что у современных процессоров Core i9 тактовая частота в режиме турбо может доходить и до 5,0 ГГц, до сих пор ни один серийный чип бренда Pentiums не поступал в розницу с тактовой частотой выше 3,8 ГГц.