Американские бизнесмены боятся кибепреступников больше, чем экономического кризиса

В США боятся атак на бизнес, в Европе – на персональные данные

Руководители американских компаний уделяют вопросам кибербезопасности больше внимания, чем мерам реагирования на возможный спад в экономике. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Conference Board, в ходе которого были опрошены более 1,4 тыс. руководителей предприятий из всех регионов планеты.

«Существует четкий мировой тренд развития ИТ и коммуникаций в целом, постоянный рост их значения и роли как в самых разных бизнес-процессах, так и в подавляющем большинстве областей и аспектов жизни любого современного общества, – констатирует системный инженер Fortinet Дмитрий Купецкий. – Можно сказать, что таким же критически важным значением обладают (и это значение еще возрастает) и механизмы обеспечения сохранения и защиты информации в любых инфраструктурах. Этим можно объяснить повышенную озабоченность СЕО потенциальными киберугрозами. Слишком высоки риски и возможные последствия реализации такого рода угроз, они могут быть весьма масштабными».

Критически важным значением обладают механизмы обеспечения сохранения и защиты информации в любых инфраструктурах

При этом проблемы, связанные с соблюдением конфиденциальности персональных данных в американских компаниях, не являются ключевыми (у большинства опрошенных руководителей они даже не попали в топ-10 страхов), что свидетельствует о высокой боязни за сохранность бизнес-данных или утечек, которые могут повлиять на непрерывность бизнеса. В Европе, где не так давно вступил в силу GDPR, ситуация обратная (региональное 8 место).

На глобальном уровне рецессия вызывает больше опасений

Вместе с тем, данные глобального исследования все-таки ставят экономические проблемы (и возможный мировой кризис в том числе) на первое место. Но и в регионах, помимо США, главы компаний все равно включают вопросы кибербезопасности в топ-3 своих приоритетов. Исключение составляет лишь Латинская Америка, где киберпреступники в большинстве стран не попали в топ-10 страхов или заняли 10 место.

«Развитие информационных технологий является в современных условиях одной из основных опор функционирования как бизнеса, так и государства, – комментирует эти данные Дмитрий Купецкий. – Поэтому их повсеместное использование и применение никак не зависит от текущих экономических показателей, снижение которых не приведет к снижению интенсивности использования ИТ. Но может привести только к еще большему повышению рисков реализации киберугроз в этой сфере».

В число других опасений бизнеса по всему миру попали обеспокоенность по поводу создания новых бизнес-моделей, согласующихся с планами цифровой трансформации, и проблема поиска талантов.