Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта

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5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019».


5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019».

Регистрация на мероприятие на сайте.

Российский рынок ИТ начал постепенно восстанавливаться, однако заказчики по-прежнему не готовы к масштабным инвестициям в крупные проекты и ориентируются на решения, способные повысить эффективность бизнеса за счет модернизации уже имеющихся продуктов и сокращения расходов на их эксплуатацию и поддержку. Одновременно компании стремятся избавиться от непрофильных сервисных функций.

Основным драйвером рынка ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы станет цифровая трансформация. Все большее число услуг и сервисов будет предоставляться через облако. Развитие «умных городов», дальнейшее внедрение государственных информационных систем, инструментов предиктивной аналитики и мобильных приложений, персонализация сервисов и связанная с ними необходимость обеспечения безопасности как персональных данных пользователей, так и самих информационных систем заставят бизнес все более активно отказываться от попыток обеспечить все необходимые сервисы самостоятельно. И направлять высвободившиеся ресурсы на развития основного бизнеса. А значит, спрос на услуги аутсорсинга будет только расти.

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2018 г.?
  • Как цифровая трансформация сказывается на рынке ИТ-аутсорсинга?
  • Каким должен быть зрелый аутсорсинг?
  • Как меняются требования заказчиков к аутсорсерам?
  • Какие услуги наиболее востребованы?
  • Какие функции заказчики пока не готовы доверить аутсорсеру?
  • Всегда ли поставщики услуг готовы отвечать за их качество?
  • Как изменилась стоимость аутсорсинговых услуг?
  • Какие наиболее крупные аутсорсинговые проекты были реализованы в 2018 г.?
  • Что ждет российский рынок ИТ-аутсорсинга в 2019 г.?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.

Вячеслав Солопов, Консист Бизнес Групп

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