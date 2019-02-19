Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы

Рухнувшие продажи iPhone и неясные перспективы рынка смартфонов заставляют руководство Apple задуматься о пересмотре планов развития. Ставка на онлайн-сервисы может стать новой стратегией компании.

В поисках денежного мейнстрима

Apple готовится к серьезным изменениям в руководстве. Чистка в рядах топ-менеджмента, начатая в начале февраля 2019 г., будет продолжена в связи с пересмотром общей стратегии компании на ближайшие годы, сообщил деловой портал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники

Сейчас руководство Apple всеми силами пытается снизить зависимость доходов от своего смартфонного бизнеса, который в последнее время демонстрирует нехарактерно низкие результаты. В перспективе, по мнению аналитиков WSJ, компания в значительно меньшей мере будет опираться на прибыль от продаж iPhone и в большей степени – на доходы от сервисов и подписок.

Уже сейчас в структуре доходов Apple стремительными темпами растет выручка от различных онлайн-сервисов. По прогнозу компании, в 2019 г. Apple Pay, AppleCare, App Store, iTunes, Apple Music и другие онлайн-услуги должны обеспечить выручку на уровне порядка $50 млрд.

В четвертом квартале 2018 г. эти сервисы уже обеспечили рекордный максимум в сумме $10,75 млрд. Для сравнения: в этом же квартале выручка от продаж iPhone резко снизилась на 15% до $51,9 млрд, и по итогам 2018 г. годовой объем продаж Apple упал на 5%. В связи с этим компании в прошлом квартале пришлось пойти на сокращение производственных планов по выпуску iPhone.

Головы летят – к переменам?

На прошлой неделе Apple объявила о резонансном увольнении Анжелы Арендс (Angela Ahrendts), вице-президента по розничным продажам. Ее должность заняла Дейдра О’Брайен (Deirdre O’Brien), ранее возглавлявшая HR-департамент компании.

Причины увольнения в компании не раскрывают, однако ранее Арендс, перешедшую в Apple пять лент назад из Burberry с должности гендиректора, неоднократно критиковали за не самый удачный ребрендинг Apple Store. В частности, многие пользователи негодовали, что фирменные магазины Apple перестали оказывать должную техподдержку (отныне для этого нужно подавать заявку) и превратились в имиджевые выставочные залы.

Выручка Apple от продаж iPhone резко снизилась

В начале февраля 2019 г. о своем уходе из Apple заявил Ави Бар-Зив (Avi Bar-Zeev), пионер отрасли технологий AR/VR и один из изобретателей очков виртуальной реальности Microsoft HoloLens. По данным Variety, Ави Бар-Зив проработал в Apple три года над созданием шлема дополненной и виртуальной реальности, который планировалось представить в 2020 г.

В феврале из Apple также ушел Билл Стазиор (Bill Stasior), занимавший должность исполнительного директора проекта Siri.





Наконец, в январе стало известно об единовременном увольнении 200 сотрудников Apple, занимавшихся разработкой автономных автомобилей. После этого компания перефокусировала работу подразделения на создание автономных систем и технологий более широкого профиля. О массовом увольнении сотрудников стало известно после того, как автономные автомобили Apple получили самую низкую оценку от Калифорнийского департамента движения среди всех протестированных на дорогах штата автомобилей без водителя.





«Все это – признак того, что компания пытается сформулировать формулу на ближайшее десятилетие. Технологии развиваются, и им необходимо подстраивать свою структуру, чтобы оставаться на верном пути», – отметил Джин Мюнстер (Gene Munster), управляющий партнер Loup Ventures, специализирующийся на прогнозах и аналитике по Apple.

«Жизнь после iPhone»

В 2018 г. Apple увеличила свои инвестиции в разработку новых перспективных продуктов и технологий на 23%, доведя их до $14,24 млрд. Совсем недавно аналитики пророчили, что следующим «чудо-продуктом» Apple станет пользовательский продукт в виде очков добавленной реальности (AR) – что-то вроде продвинутого Google Glass.

Однако в свете ухода из компании Ави Бар-Зива, перспективы запуска массовых AR/VR продуктов Apple в ближайшее время сегодня кажутся сомнительными. Более того, по данным маркетингового агентства CCS Insight, в последнее время потребители теряют интерес к виртуальной и дополненной реальности, из-за чего продажи AR/VR-гаджетов за 2018 г. упали на 20%.

По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, сервисные подразделения обеспечат Apple рост до 60% на протяжении ближайших пяти лет. Это вполне сравнимо с теми 85% роста, которые обеспечивали Apple продажи iPhone на протяжении последних пяти лет.

В настоящее время на различные платные онлайн-сервисы Apple во всем мире подписано порядка 360 млн пользователей. В компании надеются довести их число к 2020 г. до 500 млн человек.

В настоящее время компания ищет новые способы наращивания выручки онлайн-сервисов. По данным The Wall Street Journal, в настоящее время Apple подготавливает к запуску сервис-подписки на новости, где за $10 в месяц пользователь получит доступ к свежим публикациям крупнейших онлайн-СМИ, в том числе, предоставляемым на платной основе.

Сервис начнет работу в конце 2019 г., сообщили источники WSJ. В Apple называют его «Netflix для новостей». Он формируется на базе нынешнего приложения Apple News.

В настоящее время Apple ведет переговоры с интернет-издательствами, однако далеко не всех устраивают предлагаемые условия, по которым Apple хочет забирать себе 50% выручки от подписки. Оставшаяся половина будет выплачиваться издателям пропорционально времени, проведенному подписчиком за чтением их публикаций.

По мнению аналитиков JPMorgan, наиболее перспективным для Apple было бы дальнейшее наращивание инвестиций в производство и дистрибуцию медиапродукции. Уже сейчас, по данным WSJ, Apple ведет переговоры с различными продюсерами и режиссерами для создания эксклюзивного контента под собственный потоковый сервис.

Некоторые аналитики сходятся во мнении, что сейчас для компании идеальной инвестицией стало бы приобретение видеосервиса Netflix, который полностью укладывается в стратегию роста Apple: работает по платной подписке, стимулирует продажи смартфонов за счет популяризации просмотра видео и как никто другой обеспечивает быстрый возврат инвестиций в кинопроизводство.

В настоящее время капитализация Netflix оценивается примерно в $150 млрд, однако аналитики считают такой объем инвестиций вполне посильным для Apple. Тем более, что у компании в настоящее время насчитывается более $130 млрд свободной наличности.

Другим перспективным и многообещающим вложением Apple, по мнению аналитиков JPMorgan, могло бы стать поглощение на рынке видеоигр, например, крупной компании класса Activision Blizzard.